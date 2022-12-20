В Британии средь бела дня украли монеты, предназначенные для благотворительности

Инцидент произошел около шести вечера в субботу 17 декабря. Возмущенные очевидцы пытались воззвать к совести воришек, но те не обращали на это никакого внимания, а потом убежали. "Я просто не могла в это поверить. Мой трехлетний сын повернулся ко мне и спросил, почему они это делают, и мне пришлось сказать ему, что они шалят, — рассказала одна из очевидцев происшествия, 24-летняя Хлоя Шэнон. — Я не знала, как еще это объяснить. Как они могли брать то, что предназначено для детской благотворительной организации, не понимаю. Да еще сейчас, в преддверии Рождества".

2022-12-20T15:55:31+03:00