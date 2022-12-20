FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9791 пост • 1370 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В Британии средь бела дня украли монеты, предназначенные для благотворительности

В Британии средь бела дня украли монеты, предназначенные для благотворительности

Автор:
20 декабря 2022 15:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Наглые воришки   Ноттингем   Предел наглости   воришки   инцидент   кража   купание в фонтанах   нагло похищено   обчистили   
1538
3
1
В английском городе Ноттингем произошел инцидент, которых до глубины души поразил его жителей. Двое неизвестных на глазах у всех залезли в фонтан с "водяными" часами в торговом центре и начали набивать карманы монетами. В этот фонтан уже много лет принято бросать монетки на удачу и все знают, что эти деньги потом идут в детские благотворительные фонды города.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Наглые воришки   Ноттингем   Предел наглости   воришки   инцидент   кража   купание в фонтанах   нагло похищено   обчистили   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Трям 2 часа назад
Еще скажите мне, что это не хохлы были!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
vasilykopkov Полчаса назад
Добывать из фонтанов деньги в Европе не принято, не прилично, но не запрещено.
В многих местах местные дети (и не только дети) так зарабатывают на жизнь постоянно.
Ребята конечно наглые, вероятно с украины, но криминала никакого нет, разве что залезть в фонтан - это мелкое хулиганство.
Монетки "на память" - все равно, что выброшенные в помойку, они ничьи.
Вот если бы возле фонтана стояло объявление, где крупными буквами написано, что "монеты брошенные в фонтан являются собственностью муниципалитета (магазина, ТЦ) и будут отданы на благотворительность" - тогда другое дело. Но там просто написано, что это памятный фонтан, про монеты не упоминается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
dima423 2 часа назад
...да они же просто шалят, че такого?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81
Damvrot Hohlam 2 часа назад
а что чубы им замазали ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
СергейПименов 2 часа назад
Страна должна знать своих героев. Зачем морды то замылили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Что-то подумалось: раньше (СССР) в Крыму ребятишки лазили по фонтанам и добывали брошенные отдыхающими монеты. А ведь теперь по демократическим законам за это "светит" ст.КоАП "Мелкое хищение чужого имущества"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Patmaz 2 часа назад
хохло-беженцы, небось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100
ruslan d 2 часа назад
О , в Питере реально чувака в гидрокостюме видел и Чижика )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100
ruslan d dima423 51 минуту назад
Иностранцы еврики запросто кидают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88008



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Израиле задержали чиновников, незаконно выдавших паспорт Собчак
В Израиле задержали чиновников, незаконно выдавших паспорт Собчак
СК призвали проверить песни Клавы Коки
СК призвали проверить песни Клавы Коки
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
Что ели на Руси?
Что ели на Руси?
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
О ужас...

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Ynews#животные#в мире#автомобили#креатив#подборка#факты#СССР
#Юмор#забавно#полиция#картинки#фотографии#дтп#автомир#красота#аварии#авто аварии
#интересно#люди#интересное#история#Приколы#задержание#новый год#кино#Мемы#удивительно
Только не это: самые бестолковые подарки, которые люди получали на Новый год Только не это: самые бестолковые подарки, которые люди получали на Новый год Мужчина утверждает, что его похитила и изнасиловала банда из четырех женщин Мужчина утверждает, что его похитила и изнасиловала банда из четырех женщин По проторенной дорожке: нижегородские чиновники снова украли ёлку для украшения площади По проторенной дорожке: нижегородские чиновники снова украли ёлку для украшения площади Дайвер чудом избежал столкновения со скоростным катером на Гавайях Дайвер чудом избежал столкновения со скоростным катером на Гавайях "Пока ты спал": житель Подмосковья обратился в полицию из-за кражи телефона, а потом узнал, что его еще и изнасиловали "Пока ты спал": житель Подмосковья обратился в полицию из-за кражи телефона, а потом узнал, что... Британская полиция разыскивает Гринча, который украл рождественские подарки для детей Британская полиция разыскивает Гринча, который украл рождественские подарки для детей

На что жалуетесь?

Вернуться