В Британии средь бела дня украли монеты, предназначенные для благотворительности

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В английском городе Ноттингем произошел инцидент, которых до глубины души поразил его жителей. Двое неизвестных на глазах у всех залезли в фонтан с "водяными" часами в торговом центре и начали набивать карманы монетами. В этот фонтан уже много лет принято бросать монетки на удачу и все знают, что эти деньги потом идут в детские благотворительные фонды города.
Фонтан с часами (Aqua Horological Tintinnabulator или Emett Clock) — известная достопримечательность Ноттингема. Он был установлен на первом этаже "Виктория-центра" в 1973 году и традиция бросать в него монеты прижилась уже давно. Эти деньги всегда идут на детскую благотворительность.
Инцидент произошел около шести вечера в субботу 17 декабря. Возмущенные очевидцы пытались воззвать к совести воришек, но те не обращали на это никакого внимания, а потом убежали.
"Я просто не могла в это поверить. Мой трехлетний сын повернулся ко мне и спросил, почему они это делают, и мне пришлось сказать ему, что они шалят, — рассказала одна из очевидцев происшествия, 24-летняя Хлоя Шэнон. — Я не знала, как еще это объяснить. Как они могли брать то, что предназначено для детской благотворительной организации, не понимаю. Да еще сейчас, в преддверии Рождества".
"Я просто не могла в это поверить. Мой трехлетний сын повернулся ко мне и спросил, почему они это делают, и мне пришлось сказать ему, что они шалят, — рассказала одна из очевидцев происшествия, 24-летняя Хлоя Шэнон. — Я не знала, как еще это объяснить. Как они могли брать то, что предназначено для детской благотворительной организации, не понимаю. Да еще сейчас, в преддверии Рождества".
"Я со своими тремя детьми ходила за покупками, — добавила Хлоя. — И заметила, как двое парней забрались в фонтан и начали собирать монеты. Я остановилась и стала снимать это на видео. Охраны рядом не было вообще, позвать на помощь было некого. Очевидно, кто-то в итоге обратился в полицию".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Наглые воришки Ноттингем Предел наглости воришки инцидент кража купание в фонтанах нагло похищено обчистили
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В многих местах местные дети (и не только дети) так зарабатывают на жизнь постоянно.
Ребята конечно наглые, вероятно с украины, но криминала никакого нет, разве что залезть в фонтан - это мелкое хулиганство.
Монетки "на память" - все равно, что выброшенные в помойку, они ничьи.
Вот если бы возле фонтана стояло объявление, где крупными буквами написано, что "монеты брошенные в фонтан являются собственностью муниципалитета (магазина, ТЦ) и будут отданы на благотворительность" - тогда другое дело. Но там просто написано, что это памятный фонтан, про монеты не упоминается.
2. Никто не отменял постановку на учёт и ответственность родителей.