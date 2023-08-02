FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10641 пост • 1446 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В швейцарских Альпах нашли тело альпиниста, пропавшего 37 лет назад

В швейцарских Альпах нашли тело альпиниста, пропавшего 37 лет назад

Автор:
02 августа 2023 16:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Альпы   Маттерхорн   Швейцария   альпинист   мумии альпинистов   останки   таяние льдов   
889
3

Тело альпиниста, пропавшего в 1986 году в швейцарских Альпах, нашли в районе горы Маттерхорн. Поиски по свежим следам не дали результата, а спустя почти четыре десятилетия останки обнажились из-за сильного таяния льда. Лёд в горах тает с рекордной скоростью, угрожая наводнением.

Страшную находку сделали альпинисты, пересекавшие ледник Теодул. Они заметили торчащий изо льда походный ботинок и кошки.


Анализ ДНК подтвердил, что это останки 38-летнего туриста из Германии (его имя местная полиция не озвучила), который пропал без вести в сентябре 1986 года недалеко от горы Маттерхорн, самой известной вершины Швейцарии. Масштабные поиски в то время не смогли найти его следов.


Тающие альпийские ледники всё чаще раскрывают свои давние секреты, обнажая склоны гор.


Так, в 2015 году на той же горе Маттерхорн были найдены останки двух молодых японских альпинистов, пропавших во время снежной бури в 1970 году. Их личности были подтверждены с помощью анализа ДНК их родственников.


В 2014 году пилот вертолёта обнаружил тело пропавшего без вести британского альпиниста Джонатана Конвилла, не вернувшегося с Маттерхорна в 1979 году.


В прошлом году на леднике Алеч были найдены части от самолёта Piper Cherokee, потерпевшего крушение в 1968 году.


Также были обнаружены две группы человеческих останков: на леднике Чесжен (датируются 1970-ми или 1980-ми годами) и на леднике Стокчи (датируются 1980-ми годами).


В Швейцарии 1400 ледников, что составляет около половины всех ледников в европейских Альпах. В прошлом году швейцарские ледники подверглись рекордному таянию, потеряв более 6 процентов своего объёма. Это вызвало тревогу специалистов из Швейцарской академии наук — они заявили, что когда-то экстремальной считалась потеря 2 процентов объёма.


Альпийские ледники орошают посевы, а талая вода из них охлаждает реки, что жизненно важно для биоразнообразия, в том числе рыбного. Ледники также собирают отдельные массы воды в «ледяные плотины», которые угрожают затоплением.


Отдельное исследование показало, что ледники Швейцарии потеряли более половины своего общего объема с начала 1930-х годов — гораздо быстрее, чем прогнозировали учёные. При таких темпах, считают эксперты, почти все альпийские ледники исчезнут к концу этого столетия.





Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Альпы   Маттерхорн   Швейцария   альпинист   мумии альпинистов   останки   таяние льдов   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Александр 48 минут назад
Подснежники
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

105388



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#животные#забавно#кино#Автовсячина#Китай#подборка#Россия#знаменитости
#люди#автомир#интересно#аварии#авто аварии#фильм#США#позитив#Девушка#СССР
#машина#автомобили#Юмор#ДТП#Прикол#новости#факты#сарказм#интересное#Ynews
В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться