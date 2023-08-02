В швейцарских Альпах нашли тело альпиниста, пропавшего 37 лет назад

Тающие альпийские ледники всё чаще раскрывают свои давние секреты, обнажая склоны гор.

Так, в 2015 году на той же горе Маттерхорн были найдены останки двух молодых японских альпинистов, пропавших во время снежной бури в 1970 году. Их личности были подтверждены с помощью анализа ДНК их родственников.

В 2014 году пилот вертолёта обнаружил тело пропавшего без вести британского альпиниста Джонатана Конвилла, не вернувшегося с Маттерхорна в 1979 году.

В прошлом году на леднике Алеч были найдены части от самолёта Piper Cherokee, потерпевшего крушение в 1968 году.

Также были обнаружены две группы человеческих останков: на леднике Чесжен (датируются 1970-ми или 1980-ми годами) и на леднике Стокчи (датируются 1980-ми годами).