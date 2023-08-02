В швейцарских Альпах нашли тело альпиниста, пропавшего 37 лет назад

Тело альпиниста, пропавшего в 1986 году в швейцарских Альпах, нашли в районе горы Маттерхорн. Поиски по свежим следам не дали результата, а спустя почти четыре десятилетия останки обнажились из-за сильного таяния льда. Лёд в горах тает с рекордной скоростью, угрожая наводнением.
Страшную находку сделали альпинисты, пересекавшие ледник Теодул. Они заметили торчащий изо льда походный ботинок и кошки.
Анализ ДНК подтвердил, что это останки 38-летнего туриста из Германии (его имя местная полиция не озвучила), который пропал без вести в сентябре 1986 года недалеко от горы Маттерхорн, самой известной вершины Швейцарии. Масштабные поиски в то время не смогли найти его следов.
Тающие альпийские ледники всё чаще раскрывают свои давние секреты, обнажая склоны гор.
Так, в 2015 году на той же горе Маттерхорн были найдены останки двух молодых японских альпинистов, пропавших во время снежной бури в 1970 году. Их личности были подтверждены с помощью анализа ДНК их родственников.
В 2014 году пилот вертолёта обнаружил тело пропавшего без вести британского альпиниста Джонатана Конвилла, не вернувшегося с Маттерхорна в 1979 году.
В прошлом году на леднике Алеч были найдены части от самолёта Piper Cherokee, потерпевшего крушение в 1968 году.
Также были обнаружены две группы человеческих останков: на леднике Чесжен (датируются 1970-ми или 1980-ми годами) и на леднике Стокчи (датируются 1980-ми годами).
В Швейцарии 1400 ледников, что составляет около половины всех ледников в европейских Альпах. В прошлом году швейцарские ледники подверглись рекордному таянию, потеряв более 6 процентов своего объёма. Это вызвало тревогу специалистов из Швейцарской академии наук — они заявили, что когда-то экстремальной считалась потеря 2 процентов объёма.
Альпийские ледники орошают посевы, а талая вода из них охлаждает реки, что жизненно важно для биоразнообразия, в том числе рыбного. Ледники также собирают отдельные массы воды в «ледяные плотины», которые угрожают затоплением.
Отдельное исследование показало, что ледники Швейцарии потеряли более половины своего общего объема с начала 1930-х годов — гораздо быстрее, чем прогнозировали учёные. При таких темпах, считают эксперты, почти все альпийские ледники исчезнут к концу этого столетия.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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