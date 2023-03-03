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Спасатели чудом заметили с вертолёта лыжника, попавшего в снежную лавину

Спасатели чудом заметили с вертолёта лыжника, попавшего в снежную лавину

Автор:
03 марта 2023 14:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Швейцария   лавина   лыжник   повезло   снежная лавина   спасение человека   чудесное спасение   
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В Швейцарских Альпах в среднем сходит около 10 000 снежных лавин в год, и большая их часть приходится на февраль, март и апрель. Кататься в это время на лыжах может быть очень рискованно — и это доказал недавний случай, когда одинокий спортсмен попал в снежную ловушку. Ему очень повезло: его вовремя хватились и отправили спасательный вертолёт на его поиски!

Но настоящее везение — это то, что мужчина оказался похоронен под снегом не целиком. Он сумел освободить одну руку и помахать ею. Благодаря этому спасатели заметили его в луче прожектора.

Видео было снято фельдшером Матье Ламбертом, входящим в состав поисково-спасательной группы. Кадры стали вирусными в социальных сетях.


Согласно данным аварийной службы компании Air Glaciers, оповещение о необходимости спасательной операции было получено в 17.41 в среду, 8 февраля.


В район, где должен был находиться лыжник (он отправился кататься в одиночку, но сообщил родственникам свой примерный маршрут), отправили вертолёт с фельдшером и еще двумя сотрудниками спасательной службы.


Сначала проверили автостоянку, где мужчина оставил машину и откуда отправился в лыжный поход, чтобы убедиться в том, что к машине он не вернулся. Затем начали облёт по маршруту похода.


В конце концов спасатели заметили лыжный след и начали кружить над этим местом, освещая его ярким прожектором. Тогда-то — просто чудом — они и заметили маленькую чёрную точку внизу. Человек, заваленный снегом почти целиком, махал им рукой.


По сообщению местных СМИ, спасённый лыжник не получил серьёзных травм и быстро оправился от этого происшествия.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Швейцария   лавина   лыжник   повезло   снежная лавина   спасение человека   чудесное спасение   
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1  комментарий
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Алекс 12 минут назад
Огромное желтое пятно подсказало где искать :))))
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