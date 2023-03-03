Спасатели чудом заметили с вертолёта лыжника, попавшего в снежную лавину

В район, где должен был находиться лыжник (он отправился кататься в одиночку, но сообщил родственникам свой примерный маршрут), отправили вертолёт с фельдшером и еще двумя сотрудниками спасательной службы.

Сначала проверили автостоянку, где мужчина оставил машину и откуда отправился в лыжный поход, чтобы убедиться в том, что к машине он не вернулся. Затем начали облёт по маршруту похода.