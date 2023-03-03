Спасатели чудом заметили с вертолёта лыжника, попавшего в снежную лавину

В Швейцарских Альпах в среднем сходит около 10 000 снежных лавин в год, и большая их часть приходится на февраль, март и апрель. Кататься в это время на лыжах может быть очень рискованно — и это доказал недавний случай, когда одинокий спортсмен попал в снежную ловушку. Ему очень повезло: его вовремя хватились и отправили спасательный вертолёт на его поиски!
Но настоящее везение — это то, что мужчина оказался похоронен под снегом не целиком. Он сумел освободить одну руку и помахать ею. Благодаря этому спасатели заметили его в луче прожектора.
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Видео было снято фельдшером Матье Ламбертом, входящим в состав поисково-спасательной группы. Кадры стали вирусными в социальных сетях.
Согласно данным аварийной службы компании Air Glaciers, оповещение о необходимости спасательной операции было получено в 17.41 в среду, 8 февраля.
В район, где должен был находиться лыжник (он отправился кататься в одиночку, но сообщил родственникам свой примерный маршрут), отправили вертолёт с фельдшером и еще двумя сотрудниками спасательной службы.
Сначала проверили автостоянку, где мужчина оставил машину и откуда отправился в лыжный поход, чтобы убедиться в том, что к машине он не вернулся. Затем начали облёт по маршруту похода.
В конце концов спасатели заметили лыжный след и начали кружить над этим местом, освещая его ярким прожектором. Тогда-то — просто чудом — они и заметили маленькую чёрную точку внизу. Человек, заваленный снегом почти целиком, махал им рукой.
По сообщению местных СМИ, спасённый лыжник не получил серьёзных травм и быстро оправился от этого происшествия.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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