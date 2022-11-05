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17 любопытных сравнений, которые позволят по-новому взглянуть на привычные вещи

17 любопытных сравнений, которые позволят по-новому взглянуть на привычные вещи

Автор:
05 ноября 2022 09:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   в мире   интересно   люди   сравнение   удивительно   фото   
1848
18

В мире нет ничего абсолютного, всё относительно. Поэтому в полной мере оценить размеры и внешний вид многих вещей можно только в сравнении с другими вещами.

Мы собрали для вас фотографии разных любопытных сравнений на все возможные темы: от толщины письма ручек и размеров ключей до кораблей и полей.


Разница между тем, как пишут стрежни 0,2 мм и 1,2 мм

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Самый маленький и самый большой ключ, продающиеся в моём магазине, по сравнению с обычным дверным ключом

Рука моего друга и огромный лист, который он нашёл

Разница между яйцами двух разных марок

Тепловая камера показывает разницу температур обычной стопой и стопой с вросшим ногтем

Мой левый большой палец в сравнении с большими пальцами моей невесты

213 см и 152 см

Разница между первым и вторым режимом тостера

Американские и русские конфеты

Одинаковые ботинки, только одни старые, а другие новые

Нарисовал Сеймура Скиннера по памяти, потом посмотрел на картинку и нарисовал снова

Обувь, которую носили семь лет, и новая

Мускатная тыква, выращенная в домашних условиях, и купленная в магазине

Новый чехол и после года использования

242 года разницы в военно-морских технологиях

Пшеничное поле и лавандовое поле

Фотографии меня и моего брата-близнеца

Источник:

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Метки: Вещи   в мире   интересно   люди   сравнение   удивительно   фото   
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7  комментариев
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18k
Шуруп Час назад
а чо нету члена vs вагины ?
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7k
Serjio 47 минут назад
Наше дружеское "Дай пять!"

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5k
sedoisever 53 минуты назад
Конфеты особенно отличаются.
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1k
Лимонадный Джо 57 минут назад
Разница в цвете яиц очевидна: одни магазинные. Вышли из птицефабрики. А насыщенно жёлтенькие - домашние. Курочка кушала хороший корм и нашла вкусненького червячка.
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