Настоящие фотошедевры могут возникнуть из ниоткуда

В нашей жизни происходит много чего любопытного и загадочного. Иногда, глядя на сюрпризы от госпожи случайности, мы не можем дать им объяснение. Но мы можем на всё это смотреть восхищёнными глазами и неустанно аплодировать лучшему фокуснику этой планеты.