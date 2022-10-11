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Настоящие фотошедевры могут возникнуть из ниоткуда

Настоящие фотошедевры могут возникнуть из ниоткуда

Автор:
11 октября 2022 09:39
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Вещи   в мире   животные   забавно   природа   удивительно   фото   
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В нашей жизни происходит много чего любопытного и загадочного. Иногда, глядя на сюрпризы от госпожи случайности, мы не можем дать им объяснение. Но мы можем на всё это смотреть восхищёнными глазами и неустанно аплодировать лучшему фокуснику этой планеты.

Ведь кто ещё натворит таких делов, как не счастливая случайность, которая то и дело пробует себя в разных ролях? Сегодня она — фокусник!


Яичница сегодня утром решила стать символом инь и ян

×
×

Солнечный луч почти идеально разделил моего кота на две половинки

Дерево из огоньков

Фейерверк решил добавить немного магии к унылому стволу дерева.


Трещины по всему стеклу? Не беда! Зато на горы полюбовались

Защитное стекло от телефона было разбито красиво!


Была длинная собака, а стала ещё длиннее

Кусочек природы в кружке с чаем

Оставил чашку чая на 15 минут, а когда вернулся, то увидел, что на поверхности образовались разводы в виде веток деревьев с листьями.


Капля краски упала на руку в виде бокальчика мартини

Звезда этой кухни

Кипяток собрал весь зелёный горох в одну большую звезду.


Мягкое приземление снега с горки

Удачное расположение льда в стакане

Паутина в виде человека-паука

Пыль осела на моих замшевых роликах в виде рентгеновского снимка моей стопы

Пальмочка на одиноком острове

Растаявший снег на скамейке подарил людям необычную геометрическую картину

Замёрзшая миниатюра леса

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вещи   в мире   животные   забавно   природа   удивительно   фото   
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1  комментарий
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7k
soar 2 часа назад
Именно так я и представлял "настоящие фотошедевры"
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