Настоящие фотошедевры могут возникнуть из ниоткуда

В нашей жизни происходит много чего любопытного и загадочного. Иногда, глядя на сюрпризы от госпожи случайности, мы не можем дать им объяснение. Но мы можем на всё это смотреть восхищёнными глазами и неустанно аплодировать лучшему фокуснику этой планеты.
Ведь кто ещё натворит таких делов, как не счастливая случайность, которая то и дело пробует себя в разных ролях? Сегодня она — фокусник!
Яичница сегодня утром решила стать символом инь и ян
Солнечный луч почти идеально разделил моего кота на две половинки
Дерево из огоньков
Фейерверк решил добавить немного магии к унылому стволу дерева.
Трещины по всему стеклу? Не беда! Зато на горы полюбовались
Защитное стекло от телефона было разбито красиво!
Была длинная собака, а стала ещё длиннее
Кусочек природы в кружке с чаем
Оставил чашку чая на 15 минут, а когда вернулся, то увидел, что на поверхности образовались разводы в виде веток деревьев с листьями.
Капля краски упала на руку в виде бокальчика мартини
Звезда этой кухни
Кипяток собрал весь зелёный горох в одну большую звезду.
Мягкое приземление снега с горки
Удачное расположение льда в стакане
Паутина в виде человека-паука
Пыль осела на моих замшевых роликах в виде рентгеновского снимка моей стопы
Пальмочка на одиноком острове
Растаявший снег на скамейке подарил людям необычную геометрическую картину
Замёрзшая миниатюра леса
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Фантастические твари: 18 необычных рептилий
- Фотографии, которые показывают, что мир лучше всего познавать в сравнении
- Необычные вещи и явления, за которыми и ходить далеко не надо
- 18 фотографий величия природы, которые завораживают и слегка пугают
- Мохнатый хищник