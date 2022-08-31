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12 неожиданных товаров от известных брендов, которые решили удивить покупателей

12 неожиданных товаров от известных брендов, которые решили удивить покупателей

Автор:
31 августа 2022 10:19
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   бренд   в мире   неожиданно   товар   удивительно   фото   
812
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За много лет мы привыкли ассоциировать известные бренды с определёнными товарами, которые они выпускают из года в год. Но иногда компании решают попробовать что-то новенькое и кардинально меняют направление выпускаемой продукции.

Результат этого эксперимента — удивлённый и растерянный от предложенной ему новинки покупатель. А вы бы не удивились, если бы Heinz предложил вам вместо кетчупа мороженое со вкусом кетчунеза?


Кроссовки от Heineken

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Пивоваренная компания Heineken выпустила ограниченный тираж кроссовок под названием Heinekicks перед запуском новой марки пива Heineken Silver. Фишка этой обуви заключается в подошве, которая наполнена светлым пивом. Оно усиливает ощущение мягкости при ходьбе и придаёт для кого-то приятный аромат напитка. Но помимо этой особенности в язычке каждой пары кроссовок спрятана фирменная открывашка, с помощью которой всегда можно открыть бутылочку чего-то вкусного.


Подарок на день влюблённых «ValenHeinz»

Как насчёт шоколадно-кетчуповых конфет от Heinz и от кондитеров лондонского гастронома Fortnum & Mason?


Ещё один сюрприз от Heinz

Heinz любит баловать своих покупателей всякими сладостями, которые не всегда подарят вам сластинку во рту! Вот, например, ещё один продукт от компании Kraft Heinz. На этот раз производители подготовили набор мороженого, которое можно сделать в домашних условиях со вкусом предложенного соуса. Всего на выбор даётся 5 соусов. Чтобы точно всё получилось, в каждом наборе имеется рецепт с лучшими советами.


Versace и спортивный инвентарь в стиле барокко


Подводка-фломастер для глаз от SEPHORA x STABILO

Наглядный пример, что может произойти, если бьюти сфера и компания по продаже канцтоваров объединятся.


Supreme + Orio = гибридная печенька


Помада со вкусом острых куриных крылышек от KFC

Доступна эта помадка под названием «bucket red» только в одном цвете — красном. Остаётся на губах даже после вкусного обеда крылышками!


Текила от Tesla

Toyota Housing

Toyota занимается не только продажей автомобилей, но и постройкой домов.


Мёд от Porsche

В 2017 году немецкая компания по продажам автомобилей Porsche приютила у себя на заводе в Лейпциге 25 пчелиных колоний. Результат — новый продукт, который представлен на полках фирменного магазина на территории завода.


Духи Harley Davidson

Новое изобретение от Lay’s

Вашему вниманию предоставляется стиральная машинка для ваших пальчиков! Это устройство поможет вам в пару секунд очистить запачканные пальчики от крошек после перекуса чипсами.


Бонус: бренды от звёзд тоже умеют удивлять!

Бренд Рианны Fenty Beauty в коллаборации с маркой MSCHF представил новый набор бьюти-бокса, который состоит из блеска для губ в виде пакетиков из-под кетчупа. И это не просто так. Покупателю предлагается сыграть в русскую рулетку или же по-другому в игру «Кетчуп или макияж». Ведь никто не знает, в каком из 6 пакетиков спрятан бальзам для губ, а в каком кетчуп! Угадывайте сами!

Источник:

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Метки: Вещи   бренд   в мире   неожиданно   товар   удивительно   фото   
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7  комментариев
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22k
Serg2001 2 часа назад
Открывашка в язычке... Если человек не способен открыть пиво без открывашки, ему явно еще рано его пить... )
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502
Александр Зотов 19 минут назад
выглядит, как будто обоссался так, что аж в подошву натекло
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8k
Mowgley Z ⚔ 50 минут назад
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1k
MPEG-8 54 минуты назад
Велосипеды Porsche.
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−53
Thomsen 58 минут назад
Сеть быстрой жратвы "Вкусно - и точка" не должна остаться в стороне, думаю. Давайте набросаем примерный список.
1. Ёршик для унитаза "Смыл - и точка"
2. Мелок от тараканов "Вкусненько"
3. Освежитель воздуха с ароматом фритюрного масла
4. Стекло на смартфон для жирных пальцев.

Есть ещё предложения?
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8k
Mowgley Z ⚔ Час назад
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