Удивительные вещи, которые не каждый день увидишь

Все эти вещи могут взяться из ниоткуда в любой момент и предстать перед вами самым неожиданным образом. Будьте наготове!
Иногда и в музеи не надо ходить, чтобы стать очевидцем чего-то необычного и удивительного. Жизнь и без этого приготовила для вас сполна сюрпризов! А самое главное, что вы не узнаете, когда именно станете свидетелем этого чуда. Живописная картина, которая осталась на дне кружки от выпитого утреннего кофе, или неожиданно выросший возле вашего дома подсолнух-гигант.
Живопись на дне кружки
Картина соснового леса осталась на дне кружки после выпитого кофе.
Цветок Эхиум высотой 2,5 м, ещё растёт
Прилёг на бочок
Проделки природы
Только что нашёл в лесу этот террариум, созданный самой природой!
Пачка сигарет и сразу калькулятор
Инь и ян
На моём газоне появился символ инь-ян после того, как на этом месте постоял бассейн.
Курочка на скейтборде возле KFC
Сюрприз из прошлого
Нашёл в ящике большой свёрнутый портрет 4-летнего себя.
Неприлично высокий подсолнух возле дома
Маленький пассажир в шлеме готов прокатиться с ветерком
Срок годности булочек проштампован прямо на них!
Фото, оставляющее за собой много вопросов
Необычное дизайнерское решение
Люстра в аэропорту из использованных бутылок от дезинфицирующего средства для рук.
Буррито за 20 долларов, к размеру которого я был совершенно не готов
Заметил отпечаток человеческой руки на дереве
Источник:
АНТИФИШКИ
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