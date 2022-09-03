Удивительные вещи, которые не каждый день увидишь

Иногда и в музеи не надо ходить, чтобы стать очевидцем чего-то необычного и удивительного. Жизнь и без этого приготовила для вас сполна сюрпризов! А самое главное, что вы не узнаете, когда именно станете свидетелем этого чуда. Живописная картина, которая осталась на дне кружки от выпитого утреннего кофе, или неожиданно выросший возле вашего дома подсолнух-гигант.

Живопись на дне кружки