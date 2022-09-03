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Удивительные вещи, которые не каждый день увидишь

Удивительные вещи, которые не каждый день увидишь

Автор:
03 сентября 2022 08:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   в мире   прдборка   удивительно   удивительные вещи   фото   
1182
16

Все эти вещи могут взяться из ниоткуда в любой момент и предстать перед вами самым неожиданным образом. Будьте наготове!

Иногда и в музеи не надо ходить, чтобы стать очевидцем чего-то необычного и удивительного. Жизнь и без этого приготовила для вас сполна сюрпризов! А самое главное, что вы не узнаете, когда именно станете свидетелем этого чуда. Живописная картина, которая осталась на дне кружки от выпитого утреннего кофе, или неожиданно выросший возле вашего дома подсолнух-гигант.


Живопись на дне кружки

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Картина соснового леса осталась на дне кружки после выпитого кофе.


Цветок Эхиум высотой 2,5 м, ещё растёт

Прилёг на бочок

Проделки природы

Только что нашёл в лесу этот террариум, созданный самой природой!


Пачка сигарет и сразу калькулятор

Инь и ян

На моём газоне появился символ инь-ян после того, как на этом месте постоял бассейн.


Курочка на скейтборде возле KFC

Сюрприз из прошлого

Нашёл в ящике большой свёрнутый портрет 4-летнего себя.


Неприлично высокий подсолнух возле дома

Маленький пассажир в шлеме готов прокатиться с ветерком

Срок годности булочек проштампован прямо на них!

Фото, оставляющее за собой много вопросов

Необычное дизайнерское решение

Люстра в аэропорту из использованных бутылок от дезинфицирующего средства для рук.

Буррито за 20 долларов, к размеру которого я был совершенно не готов

Заметил отпечаток человеческой руки на дереве

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вещи   в мире   прдборка   удивительно   удивительные вещи   фото   
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4  комментария
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34k
turyst Час назад
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18k
Corvus Corax Час назад
Аффтару еще б узнать, что такое террариум...
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4k
Нескучный сад Час назад
Это еловый лес, не сосновый

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3k
Сергей Семенов Час назад
Если чернила пищевые - почему нет? Да, неэстетично. Зато переклеить срок годности нельзя.
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