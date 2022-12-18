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Новогодняя и зимняя ностальгия по добрым моментам

Новогодняя и зимняя ностальгия по добрым моментам

Автор:
18 декабря 2022 20:44
Метки: дети   зима   настроение   новый год   
228
50
Все дети и взрослые любят Новый Год, и радуются наступлению новогодних каникул! Представляем вашему вниманию подборку новогодних фотографий, и счастливых детей. Смотрим!
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Метки: дети   зима   настроение   новый год   
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17k
Александр 45 минут назад
У родителей такая до сих пор жива

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19k
Corvus Corax 10 минут назад
Комментарий к фото
Веревку - нет... не было веревок у нас.. а вот завязки жевали, а как же...
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63k
doker Полчаса назад
И фильм "Морозко"

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