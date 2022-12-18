Новогодняя и зимняя ностальгия по добрым моментам

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Все дети и взрослые любят Новый Год, и радуются наступлению новогодних каникул! Представляем вашему вниманию подборку новогодних фотографий, и счастливых детей. Смотрим!
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Метки: дети зима настроение новый год
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