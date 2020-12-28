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Фотомодели из хрущевок, которые уже нарядили свои елки

Фотомодели из хрущевок, которые уже нарядили свои елки (17 фото)

Автор:
28 декабря 2020 17:29
Метки: Новым годом   девушки   елки   настроение   платье   хрущевки   шары   
2161
17
Героини этого поста уже позаботились о новогоднем настроении в своих квартирах, надели на себя праздничные платья и сфотографировались около украшенных елок. С наступающим Новым годом!
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Метки: Новым годом   девушки   елки   настроение   платье   хрущевки   шары   
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10k
[email protected] 59 минут назад
Вот ВСЕ красивые девчонки))) а на каких коврах они сидят, это без разницы....
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5k
Vallek 44 секунды назад
ниче так ëлки - хороводы можно поводить!
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Aleksandr 6 минут назад
Большинство девочек очень даже ничего, не понимаю сарказма автора. Видимо он не знает, что у нас пол России в хрущевках живет.
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423
Сергей 13 минут назад
Лепота то какая...Лепота!
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4k
rere82 Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Александр Полчаса назад
Они точно все из хрущёвок и зачем было такое уточнение?
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3k
Шура ОсЕчкин 41 минуту назад
Очень даже секси и вдувабельны.
Спасибо автору, передзюбнул)))
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8k
Софа Форте 43 минуты назад
Где фоток натырили, автор? И при чём здесь хрущёвки? Или только жителям Рублёвки можно фотки в инсте постить? Что же делать, если большинчтво людей живут за чертой бедности? Новый Год отменить?
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6k
Перст Указующий 49 минут назад
правильный ракурс, сексуальная поза, фильтр в фотошопе и ковёр уже никто не заметит
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Комментарий удален. Причина: порнография
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