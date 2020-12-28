Фотомодели из хрущевок, которые уже нарядили свои елки

Героини этого поста уже позаботились о новогоднем настроении в своих квартирах, надели на себя праздничные платья и сфотографировались около украшенных елок. С наступающим Новым годом!
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Большая просьба - не размещать в комментариях фотографии эротического содержания. Забанят же...
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Метки: Новым годом девушки елки настроение платье хрущевки шары
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Спасибо автору, передзюбнул)))