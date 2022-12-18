В Роскосмосе заявили о сроках подготовки спасательного корабля к МКС

В Роскосмосе сообщили, что в настоящий момент идет подготовка к штатному запуску "Союза МС-23", который должен состояться 16 марта следующего года.

"При необходимости подготовка может быть ускорена для его отправки на МКС в более ранние, чем плановые, сроки", - добавили в госкорпорации.