В Роскосмосе заявили о сроках подготовки спасательного корабля к МКС

О ЧП стало известно несколько дней назад, после того как космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин обнаружили разгерметизацию системы охлаждения корабля «Союз МС-22».
Первоначально была информация, что температура на МКС поднялась до +50 градусов, но потом она не подтвердилась. Космонавты заверили, что сейчас столбик градусника не поднимается выше отметки +30 и их здоровью ничего не угрожает. Но дело в том, что отсутствие терморегуляции постепенно приведет к выходу из строя систем и приборов корабля, а допустить этого нельзя.
В Роскосмосе сообщили, что в настоящий момент идет подготовка к штатному запуску "Союза МС-23", который должен состояться 16 марта следующего года.
"При необходимости подготовка может быть ускорена для его отправки на МКС в более ранние, чем плановые, сроки", - добавили в госкорпорации.
В любом случае потребуется не меньше месяца, прежде чем корабль-спасатель "Союз МС -23" сможет отправиться к МКС, но решение на счет экстренного запуска пока не принималось.
"Решений по ускоренной подготовке к отправке на Международную космическую станцию "Союза МС-23" в связи с аварией на "Союзе МС-22" пока не принималось. В случае принятия решения сроки подготовки корабля можно будет сократить до одного месяца"
По официальной версии ЧП на "Союзе-22" произошло из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля.
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.Короче я не понял. Всё хорошо, всё в порядке?
Авария на МКС: неисправный «Союз МС-22» предложено уничтожить... Читать дальше: https://www.eg.ru/politics/2842402-neispravnyy-soyuz-ms-22-predlojeno-unichtojit/https://www.eg.ru/politics/2842402-neispravnyy-soyuz-ms-22-predlojeno-unichtojit/
Может что изменилось, но во времена Салюта всегда существовал аварийный спускаемый модуль.
Он был пристыкован к Салюту.
СССР огромное внимание уделял безопасности на всех этапах освоения космоса после нескольких аварий.
Даже при старте, помнится, весь экипаж Челенджера погиб.
А в Союзе предусмотрена система спасения и один раз она безупречно сработала.
Опять американцы что то намудрили на МКС.