Женщины на МКС - вот к чему это привело

Как они вообще умудрились её потерять? На видео явно видно, что улетающая сумка имеет весьма приличную скорость. Что как бы говорит нам о том, что NASA что-то скрывает: в официальном сообщении говорится, что астронавтки "случайно отпустили" сумку и она тут же улетела, но вспомните про открытый космос - там всё в невесомости. Вы можете просто рядом с собой положить в открытом космосе отвёртку, например, и она будет там висеть и никуда не улетит, потому что на неё не действуют никакие силы. Сумке же был придан серьёзный импульс, что наводит на подозрение, что в процессе ремонта солнечных батарей дамы решили повыяснять отношения и кто-то на кого-то этой сумкой замахнулся, дабы подчеркнуть правильность своей точки зрения в споре. Только этим можно объяснить невероятно сильный начальный импульс нового космического объекта.

В Роскосмосе дружно похихикали и напомнили, что это не первый случай. ВКС России уже давно наблюдают за траекторией аналогичного объекта - 12 лет назад американская женщина-астронавт Хайдемари Стефанишин-Пайпер потеряла в космосе чемодан, в котором тоже были инструменты, нагнетатели для смазки, мастерки и мешки для деталей общей массой в 13 килограммов и общей стоимостью около 100 тысяч долларов плюс расходы на доставку в космос (десяток тысяч долларов на каждый килограмм массы).