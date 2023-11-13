Женщины на МКС - вот к чему это привело

Натягивание совы гендерного равенства на глобус МКС привело к новым миллионным убыткам!
Ас(т)ронавты Жасмин Могбели и Лорал О'Хара пытались ремонтировать солнечные батареи на МКС и утеряли большой баул с инструментами, который теперь весело крутится вокруг планеты новым искусственным спутником и отлично наблюдается в любительский бинокль.
Диспетчеры по записям с камер увидели улетающую на приличной скорости в открытый космос огромную сумку и не на шутку перепугались - а вдруг новый летающий объект угрожает безопасности станции? Специалисты Центра управления полётами NASA тут же засели за мощные компьютеры пересчитывать орбиту нового объекта, и через некоторое время вздохнули с облегчением - международной космической станции ничто не угрожает, в настоящий момент баул с инструментами вращается вокруг земли на 2-4 минуты раньше станции и не планирует столкновений и манёвров.
Как они вообще умудрились её потерять? На видео явно видно, что улетающая сумка имеет весьма приличную скорость. Что как бы говорит нам о том, что NASA что-то скрывает: в официальном сообщении говорится, что астронавтки "случайно отпустили" сумку и она тут же улетела, но вспомните про открытый космос - там всё в невесомости. Вы можете просто рядом с собой положить в открытом космосе отвёртку, например, и она будет там висеть и никуда не улетит, потому что на неё не действуют никакие силы. Сумке же был придан серьёзный импульс, что наводит на подозрение, что в процессе ремонта солнечных батарей дамы решили повыяснять отношения и кто-то на кого-то этой сумкой замахнулся, дабы подчеркнуть правильность своей точки зрения в споре. Только этим можно объяснить невероятно сильный начальный импульс нового космического объекта.
В Роскосмосе дружно похихикали и напомнили, что это не первый случай. ВКС России уже давно наблюдают за траекторией аналогичного объекта - 12 лет назад американская женщина-астронавт Хайдемари Стефанишин-Пайпер потеряла в космосе чемодан, в котором тоже были инструменты, нагнетатели для смазки, мастерки и мешки для деталей общей массой в 13 килограммов и общей стоимостью около 100 тысяч долларов плюс расходы на доставку в космос (десяток тысяч долларов на каждый килограмм массы).
А 30 августа 2018 года женщина-астронавт Серина Ауньон-Ченселлор намеренно просверлила в МКС дырку, чем заставила отложить кирпичей и все центры управления, и экипаж. Там всё дело было в туалете - американский орбитальный сортир вышел из строя, по причине чего американцы захотели временно справлять нужду в русском отсеке. Русские в свой отсек не пускали, ибо наш суровый российский орбитальный туалет был рассчитан всего на два человека, ну и санкции, опять же. Американцы были вынуждены ходить в памперсы, а использованные памперсы складировать в одном из скафандров. Скоро место в скафандре закончилось, и наступила эпоха великой МКС-вони, от которой страдали все, кроме русских (те чутка наддули свой отсек и наслаждались свежим воздухом).
Серина Ауньон-Ченселлор рыдала в радиоэфир и просилась на Землю, для чего предлагала персонально для неё запустить специальный космический корабль. Ей было отказано по причине расписания полётов, и в один прекрасный момент, когда русские астронавты решили выйти в открытый космос дабы чего-то там перестыковать - она пробралась в русский отсек с дрелью и с криком "да не доставайся же ты никому" просверлила дырку в русском туалете. Вернувшиеся русские космонавты обнаружили падение давления и повышенный расход запасов воздуха из пристыкованного к ним грузового корабля "Прогресс", через пару часов нашли пробоину и заделали специальным космическим скотчем. Усилиями русских космонавтов станция была спасена.
"Пока я жив, женщин в космосе больше не будет!" говорил великий российский конструктор космических ракет Королёв. Всё дело было в том, что СССР в своё время тоже решил выпендриться гендерным равенством и запустил в космос специально обученную и натренированную Терешкову. Та по итогу запорола почти всю полётную программу, отчего и вызвала серьёзное негодование Королёва. А американцы продолжают танцевать на граблях, запуская в космос всё новых и новых астронавток.
С интересом ждём новых событий. МКС достаточно прочная конструкция. Чтобы её утилизировать, существующего количества астронавток явно недостаточно, нужно запускать в космос больше женщин)))
Источник:
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Правильно, выбросить старую.
100 000 - это один эпизод с хайдемари стефанишин-пайпер. согласен, сто тысяч - не миллион. но остальные случаи?
да вы просто пробуйте представить себе, почем на орбите платный туалет? боюсь, что у вас памперсов не хватит...
или тебе, урина, рубли уже не деньги ?
О_о
В 1990-1991 годах на немецкой станции Георг фон Майер была организована чисто женская зимовка. Это единственный опыт самостоятельной работы женского коллектива зимой в Антарктике. Уже через полгода немецкое руководство направило в Антарктику специалистов-мужчин для приведения объектов инфраструктуры станции в нормальное техническое состояние.
Закопать трупы, починить сортиры?
в первый раз, чтоли ?
нас бы амеры за такое ОБОССАЛИ сразу же
неделя-две, не более
СССР был чрезвычайно силён в мед обеспечении длительных полетов
космическая медицина - первое, что Горбачев ЗАБЕСПЛАТНО ПОДАРИЛИ амерам по их просьбе
и да....
у амеров так и не появилось надёжного космического туалета
это проблема, на самом деле
а когда в герметичном помещении пахнет говном - через неделю во рту У КАЖДОГО АСТРОНАВТА поселяется кишечная палочка, со всеми вытекающими кишечными заболеваниями.....
мы это прошли во время длительных полетов
и просрали забесплатно то, что реально стоит МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ