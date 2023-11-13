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Женщины на МКС - вот к чему это привело

Женщины на МКС - вот к чему это привело

Автор:
13 ноября 2023 21:16
Метки: гендерное равноправие   космос   мкс   
888
6

Натягивание совы гендерного равенства на глобус МКС привело к новым миллионным убыткам!

Ас(т)ронавты Жасмин Могбели и Лорал О'Хара пытались ремонтировать солнечные батареи на МКС и утеряли большой баул с инструментами, который теперь весело крутится вокруг планеты новым искусственным спутником и отлично наблюдается в любительский бинокль.


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Диспетчеры по записям с камер увидели улетающую на приличной скорости в открытый космос огромную сумку и не на шутку перепугались - а вдруг новый летающий объект угрожает безопасности станции? Специалисты Центра управления полётами NASA тут же засели за мощные компьютеры пересчитывать орбиту нового объекта, и через некоторое время вздохнули с облегчением - международной космической станции ничто не угрожает, в настоящий момент баул с инструментами вращается вокруг земли на 2-4 минуты раньше станции и не планирует столкновений и манёвров.


Как они вообще умудрились её потерять? На видео  явно видно, что улетающая сумка имеет весьма приличную скорость. Что как бы говорит нам о том, что NASA что-то скрывает: в официальном сообщении говорится, что астронавтки "случайно отпустили" сумку и она тут же улетела, но вспомните про открытый космос - там всё в невесомости. Вы можете просто рядом с собой положить в открытом космосе отвёртку, например, и она будет там висеть и никуда не улетит, потому что на неё не действуют никакие силы. Сумке же был придан серьёзный импульс, что наводит на подозрение, что в процессе ремонта солнечных батарей дамы решили повыяснять отношения и кто-то на кого-то этой сумкой замахнулся, дабы подчеркнуть правильность своей точки зрения в споре. Только этим можно объяснить невероятно сильный начальный импульс нового космического объекта.

В Роскосмосе дружно похихикали и напомнили, что это не первый случай. ВКС России уже давно наблюдают за траекторией аналогичного объекта - 12 лет назад американская женщина-астронавт Хайдемари Стефанишин-Пайпер потеряла в космосе чемодан, в котором тоже были инструменты, нагнетатели для смазки, мастерки и мешки для деталей общей массой в 13 килограммов и общей стоимостью около 100 тысяч долларов плюс расходы на доставку в космос (десяток тысяч долларов на каждый килограмм массы).


А 30 августа 2018 года женщина-астронавт Серина Ауньон-Ченселлор намеренно просверлила в МКС дырку, чем заставила отложить кирпичей и все центры управления, и экипаж. Там всё дело было в туалете - американский орбитальный сортир вышел из строя, по причине чего американцы захотели временно справлять нужду в русском отсеке. Русские в свой отсек не пускали, ибо наш суровый российский орбитальный туалет был рассчитан всего на два человека, ну и санкции, опять же. Американцы были вынуждены ходить в памперсы, а использованные памперсы складировать в одном из скафандров. Скоро место в скафандре закончилось, и наступила эпоха великой МКС-вони, от которой страдали все, кроме русских (те чутка наддули свой отсек и наслаждались свежим воздухом).


Серина Ауньон-Ченселлор рыдала в радиоэфир и просилась на Землю, для чего предлагала персонально для неё запустить специальный космический корабль. Ей было отказано по причине расписания полётов, и в один прекрасный момент, когда русские астронавты решили выйти в открытый космос дабы чего-то там перестыковать - она пробралась в русский отсек с дрелью и с криком "да не доставайся же ты никому" просверлила дырку в русском туалете. Вернувшиеся русские космонавты обнаружили падение давления и повышенный расход запасов воздуха из пристыкованного к ним грузового корабля "Прогресс", через пару часов нашли пробоину и заделали специальным космическим скотчем. Усилиями русских космонавтов станция была спасена.



"Пока я жив, женщин в космосе больше не будет!"  говорил великий российский конструктор космических ракет Королёв. Всё дело было в том, что СССР в своё время тоже решил выпендриться гендерным равенством и запустил в космос специально обученную и натренированную Терешкову. Та по итогу запорола почти всю полётную программу, отчего и вызвала серьёзное негодование Королёва. А американцы продолжают танцевать на граблях, запуская в космос всё новых и новых астронавток.

С интересом ждём новых событий.  МКС достаточно прочная конструкция. Чтобы её утилизировать, существующего количества астронавток явно недостаточно, нужно запускать в космос больше женщин)))


Источник:

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Метки: гендерное равноправие   космос   мкс   
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22  комментария
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8k
MPEG-8 3 часа назад
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4
Сергей 16 минут назад
А как ещё, женщине в космосе заполучить новую сумку?
Правильно, выбросить старую.
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6k
Babangdida 22 минуты назад
Хилари Клинтон тоже о космосе грезила и метила в астронавты. Её не пустили. Чем это обернулось... каждый сам пусть решает.
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8k
Владимир 41 минуту назад
Ну да, зато наша "звезда" считается крутой, хотя реально Королёв 1000 раз об этом пожалел.
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16k
a_komolow 2 часа назад
Прав был Королёв!
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29k
Макарыч 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Glory to Urine! 2 часа назад
100 000 долларов - это миллионные убытки? Автор, ты хотя бы читай, что копипастишь.
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24k
SolomonA 2 часа назад
Они специально баб пострашнее на орбиту отправили? Чтоб космонавты чего не учудили?
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52k
Прораб 2 часа назад
Насчёт космоса не знаю, но -
В 1990-1991 годах на немецкой станции Георг фон Майер была организована чисто женская зимовка. Это единственный опыт самостоятельной работы женского коллектива зимой в Антарктике. Уже через полгода немецкое руководство направило в Антарктику специалистов-мужчин для приведения объектов инфраструктуры станции в нормальное техническое состояние.
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4k
Dmitry_61rus 3 часа назад
Я вот с дыркой в сортире не пойму, почему наши тактично промолчали?! Надо было раздуть и привести доказательства(они есть), что Америкосы преднамеренно подвергали жизнь космонавтов и существование станции опасности. На самом деле нет, но преподнести на весь мир нужно было.
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