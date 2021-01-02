Девчата украли елку из двора своего дома, улыбнувшись в камеру

В Оренбурге две подвыпившие девушки угодили в объектив камеры, когда тащили общественную ёлку к себе домой.
Видимо, девчата неплохо отметили Новый год, потому что 1 января в 3 часа ночи хохотушки вырвали наряженную елку из крепления и поволокли домой. Девушки несколько раз упали вместе с деревом, но это не испортило им хорошего настроения.
Заходя в подъезд, их счастливые лица крупным планом попали на камеру видеонаблюдения.
Заходя в подъезд, их счастливые лица крупным планом попали на камеру видеонаблюдения.
Мнения пользователей соцсетей кардинально разделились – кто-то считает, что они просто шутницы, а кто-то обвиняет во всех грехах:
И уже вечером 1 января появилась информация, что елка вернулась на своё законное место. То ли девушки проспались и осознали ошибку, то ли видео кражи дошло до родственников и знакомых и они пристыдили девчат.
Преступление века раскрыто – можем расходиться.
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Холодно зимой.
Мы эту елочку
Унесли домой.