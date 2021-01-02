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Девчата украли елку из двора своего дома, улыбнувшись в камеру

Девчата украли елку из двора своего дома, улыбнувшись в камеру (4 фото + 1 видео)

Автор:
02 января 2021 13:56
Сообщество : Жить в России
Метки: выпивка   девушки   елка   кража   новый год   оренбург   
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В Оренбурге две подвыпившие девушки угодили в объектив камеры, когда тащили общественную ёлку к себе домой.

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Метки: выпивка   девушки   елка   кража   новый год   оренбург   
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30k
Alex 2 часа назад
2xТП
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6k
Фельдъегерь 15 минут назад
ну две пьяные бабы, чего вы от них хотите? отнеситесь с юмором
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37k
Сергей 21 минуту назад
Маленькой ёлочке
Холодно зимой.
Мы эту елочку
Унесли домой.
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1k
DarkMan666 Полчаса назад
Чё все снобы то такие? Ну пошутили, посмеялись, вернули как было :) весело же, праздник :)
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2k
Frank Borman Час назад
Воровать нехорошо.
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