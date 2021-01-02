Девчата украли елку из двора своего дома, улыбнувшись в камеру

Видимо, девчата неплохо отметили Новый год, потому что 1 января в 3 часа ночи хохотушки вырвали наряженную елку из крепления и поволокли домой. Девушки несколько раз упали вместе с деревом, но это не испортило им хорошего настроения.



Заходя в подъезд, их счастливые лица крупным планом попали на камеру видеонаблюдения.