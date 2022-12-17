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Бразильской конфедерации футбола грозит миллионный штраф за котика

Бразильской конфедерации футбола грозит миллионный штраф за котика

Автор:
17 декабря 2022 11:29
Сообщество : Животные
Метки: Бразилия   видео   кот   суд   футбол   чм2022   штраф   
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Чемпионат Мира подходит к концу, а вот история о котейке, которого посмели сбросить со стола во время конференции, оказывается, только набирает обороты.

Во время пресс-конференции с форвардом сборной Винисиусом Жуниором атташе взял кота за шкирку и скинул со стола. Все этот поступок осудили, сборная Бразилии благополучно проиграла хорватам. И на этом по идее все должно было и закончиться, но нет.


В дело вмешалась группа бразильских неправительственных организаций совместно с Национальным форумом защиты животных и обороны Бразилии. Они подали иск против Бразильской футбольной конфедерацию (CFB) на один миллион реалов (200 тысяч долларов).


Хотя шерстяной и не пострадал, но справедливость все равно восторжествует. Кроме штрафа, от CFB требуют публичных извинений и организации программы по обучению работников охране окружающей среды и уходу за животными.

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Метки: Бразилия   видео   кот   суд   футбол   чм2022   штраф   
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59k
Morder 2 часа назад
россиянам не понять.отношение к животным выдает внутреннюю агрессию, нельзя из этого делать повод для самоутверждения...
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6k
Умница-красавица 9 секунд назад
Давайте начнем с того, а какого куя кот вообще делал на столе пресс- конференции?
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10k
kaboza 4 минуты назад
Кто обижает котэ, тот рептилоид.
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8k
Владимир 14 минут назад
Вот взял бы котейку на руки, стал бы положительной мировой знаменитостью. А так......Такой шанс упустил.
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2k
анатолий горленко 19 минут назад
Допустим, штраф срубят. Деньги раздеребанят. А кошаку что достанется?
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6k
Умница-красавица 23 минуты назад
А за договорные матчи никому там штраф не грозит? Не финал, а сплошная политпроституция
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1k
Alex 44 минуты назад
Этому козлу кол в жопу надо засунуть.
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2k
Bobbus 53 минуты назад
История, притянутая за уши. Ах, котенко пострадало))
Ничего такого с животным этот мужик не сделал. Меня больше задело, когда он стал кому то пальцем тыкать. Невоспитанный тип
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695
Alexandr D Час назад
Ну хоть одна позитивная новость
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7k
Енот Потаскун Час назад
Эту тоже надо осудить. Вы посмотрите, какие она котёнку причиняет моральные страдания. Как по мне, взял он её за холку довольно таки аккуратно, не причинив никакого вреда.
А эта фраза вообще убила: "Хотя шерстяной и не пострадал, но справедливость все равно восторжествует." Какая справедливость, если шерстяной не пострадал? Справедливость - это когда котейка не пострадали и все про это благополучно забыли.
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4k
Евгений Д Час назад
Чем кот помешал ?
А если и помешал то Мог бы
более уважительно и проще его убрать со стола
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13k
Kucher Час назад
А может всё-таки ФЕДЕРАЦИЯ футбола, а не КОНФЕДЕРАЦИЯ?
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1k
OnLyMiD Час назад
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87
Мирлан Дононбаев OnLyMiD Полчаса назад
Это точно. Кто добр с животными, тот добр душой. И животные таких тоже любят...
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6k
Axel Час назад
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15k
K7OO Час назад
"...совместно с Национальным форумом защиты животных и обороны Бразилии..."
-------------------------------------------------------------------------------------------
ЧЕГО???
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2k
Свистопляска Час назад
Больные на всю голову. Объясните, пожалуйста, что за обожествление кошаков происходит?
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17k
Александр 2 часа назад
Просто решили бабла срубить. Пользуются мнением интернетных хомячков, которые ссут кипятком при виде котиков.
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4k
Сергей Семенов 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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516
Вася 2 часа назад
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2k
Роман 2 часа назад
Решили как к футболисту отнестись - типа если б футболиста так швырнуть, то потом оп его рассказу, у него все кости переломались бы.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
ДБ. Интересно, и в чём же состоит суть обвинения?
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Мирлан Дононбаев Света Полчаса назад
Света, ты в порядке?
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