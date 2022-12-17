Бразильской конфедерации футбола грозит миллионный штраф за котика

Чемпионат Мира подходит к концу, а вот история о котейке, которого посмели сбросить со стола во время конференции, оказывается, только набирает обороты.
В дело вмешалась группа бразильских неправительственных организаций совместно с Национальным форумом защиты животных и обороны Бразилии. Они подали иск против Бразильской футбольной конфедерацию (CFB) на один миллион реалов (200 тысяч долларов).
Хотя шерстяной и не пострадал, но справедливость все равно восторжествует. Кроме штрафа, от CFB требуют публичных извинений и организации программы по обучению работников охране окружающей среды и уходу за животными.
Источник:
- Голкипер вместо мяча "поймал" жестокий удар бутсой на чемпионате Бразилии
- Тиктокеру, закидавшему снежками машину ФСБ, дали почти три года колонии
- Проклятие кота сработало на Бразильской сборной
- Пенсионерку в Татарстане оштрафовали на 10000 рублей - женщина не проверила QR-код у посетителя ТЦ
- Полицейский пёс спёр мяч во время футбольного матча️
Ничего такого с животным этот мужик не сделал. Меня больше задело, когда он стал кому то пальцем тыкать. Невоспитанный тип
А эта фраза вообще убила: "Хотя шерстяной и не пострадал, но справедливость все равно восторжествует." Какая справедливость, если шерстяной не пострадал? Справедливость - это когда котейка не пострадали и все про это благополучно забыли.
Но самое главное во всей этой истории то, что котейка не пострадал!
А если и помешал то Мог бы
более уважительно и проще его убрать со стола
-------------------------------------------------------------------------------------------
ЧЕГО???