Бразильской конфедерации футбола грозит миллионный штраф за котика

В дело вмешалась группа бразильских неправительственных организаций совместно с Национальным форумом защиты животных и обороны Бразилии. Они подали иск против Бразильской футбольной конфедерацию (CFB) на один миллион реалов (200 тысяч долларов).

Хотя шерстяной и не пострадал, но справедливость все равно восторжествует. Кроме штрафа, от CFB требуют публичных извинений и организации программы по обучению работников охране окружающей среды и уходу за животными.