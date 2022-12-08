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"Как он посмел?": сотрудник пресс-службы сборной Бразилии взял за шкирку кота и сбросил с постамента, взбесив полмира

"Как он посмел?": сотрудник пресс-службы сборной Бразилии взял за шкирку кота и сбросил с постамента, взбесив полмира

Автор:
08 декабря 2022 10:55
Сообщество : Животные
Метки: Бразилия   животные   интервью   интересеное   котик   обидел котика   ужас   фото   
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Котики уже давно правят нашим миром: у них многомиллионная армия поклонников, которые не любят тех, кто обижает усатых пройдох. Во время пресс-конференции с форвардом сборной Винисиусом Жуниором атташе взял кота за шкирку и скинул со стола. Теперь пользователи сети по всему миру желают ему зла.

В сети завирусилось видео, на котором сотрудник пресс-службы не очень нежно скинул кота со стола. Бездомный котик во время пресс-конференции спокойно лежал в кадре, но атташе это не устроило.

Выходка работника попала на видео и завирусилась в сети.

Сидящий рядом Винисиус Джуниор испытал целый спектр эмоций.

Пользователи Twitter тут же возненавидели мужчину за то, что он так грубо обошёлся с бедным бездомным котиком.

Источник:

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Метки: Бразилия   животные   интервью   интересеное   котик   обидел котика   ужас   фото   
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36  комментариев
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24k
Serg2001 Час назад
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harlamov 4 минуты назад
По-моему мужик вообще кота первый раз увидел. Даже не знал как его правильно брать)
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8k
Billi_Bons 5 минут назад
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12k
котегRUS 8 минут назад
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22k
Inter 10 минут назад
да ничего коту не будет,идиоты.. взял аккуратно
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11k
Джон Уик 11 минут назад
Правильный равномерный и безопасный захват.
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351
mishka79 12 минут назад
пусть извиняется теперь перед Кадыровым
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5k
heta 17 минут назад
Котика обидеть может каждый. Не каждый после этого вернется к нормальной жизни. И к жизни не каждый.
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12k
Кыся 20 минут назад
Ну вот и все, не видать им кубка. Так же выкинут, возможно, уже завтра.
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333
Flint Кыся 12 минут назад
Может и будет кубок - но поолный, до краёв!)
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124
Аврашалом Маркович 21 минуту назад
У котиков девять жизней, значит следующие девять жизней эта двуногая бразильская мышь будет гонимой и несчастной.
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−3
ruslan d 23 минуты назад
Чтоб ему как ссать , так разуваться ...
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2k
Алекс 24 минуты назад
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53
Alexander Полчаса назад
Блин разве можно так грубо кошака.По отношению к животным можно определить как человек относится ко все остальным вокруг себя. не удивлюсь если он и девушку/жену льет. и наверняка он из активистов геев/ экологов и сыроедов.
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18k
alexis Полчаса назад
Этого кота хорваты подослали.
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1k
Шурман Полчаса назад
Посмотрите кто сразу набежал , те у кого лайков по 20-40к :) любители кошечек , это что ГЕЙ ПАРАД НА ФИШКАХ ?:)
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1k
Шурман 36 минут назад
А то что котик уже обосал и пометил это ни кто не заметил ? Меня вот дрочеры лайков убивают , котик это все , детей сцуко сделайте , вам эти котики нахер не будут нужны , отвечаю за свои слова , и даже рыбки и хомячки . Авторам фишек по 11-16 лет ? У нас есть один любитель котиков , так как дети появились сразу бабушке их сплавил , а бабушка дала котикам свободу , теперь на улицах орудуют .
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8k
Tamdima 43 минуты назад
Ах ты п....с!
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20k
Сталкер 48 минут назад
Это не за шкирку, это вообще по-уродски!
Анафема!
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2k
Оксид Бетона 50 минут назад
Убил! Убил сука! Котика убил!
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7k
Nikolay 50 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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21k
homerchik 55 минут назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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