"Как он посмел?": сотрудник пресс-службы сборной Бразилии взял за шкирку кота и сбросил с постамента, взбесив полмира

Котики уже давно правят нашим миром: у них многомиллионная армия поклонников, которые не любят тех, кто обижает усатых пройдох. Во время пресс-конференции с форвардом сборной Винисиусом Жуниором атташе взял кота за шкирку и скинул со стола. Теперь пользователи сети по всему миру желают ему зла.
В сети завирусилось видео, на котором сотрудник пресс-службы не очень нежно скинул кота со стола. Бездомный котик во время пресс-конференции спокойно лежал в кадре, но атташе это не устроило.
Выходка работника попала на видео и завирусилась в сети.
Сидящий рядом Винисиус Джуниор испытал целый спектр эмоций.
Пользователи Twitter тут же возненавидели мужчину за то, что он так грубо обошёлся с бедным бездомным котиком.
Источник:
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Кошак перепутал рамсы. Его плавно опустили на грешную замлю. Всего-то...
Как пел вечно живой В.Цой : каждой собаке - палку и кость.
Не удевлюсь что у Вас, Аляксандер, на основе ваших выводов, есть анальная пробка со стразиками.
Вы сами как представители гей парада, никто ещё слова не сказал, но Вы уже на всех обиделись и оскорбили.
Анафема!