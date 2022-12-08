"Как он посмел?": сотрудник пресс-службы сборной Бразилии взял за шкирку кота и сбросил с постамента, взбесив полмира

В сети завирусилось видео, на котором сотрудник пресс-службы не очень нежно скинул кота со стола. Бездомный котик во время пресс-конференции спокойно лежал в кадре, но атташе это не устроило.

Выходка работника попала на видео и завирусилась в сети.