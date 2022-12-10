Проклятие кота сработало на Бразильской сборной

После того как на пресс-конференции с форвардом сборной Винисиусом Жуниором атташе сборной Бразилии сбросил кота со стола, в сети все дружно решили, что это явно недобрый знак.
Так и получилось, хорваты вышли в полуфинал турнира в Катаре, отомстив пятикратным чемпионам мира за кота. Основное время закрытия вничью — 0:0, в овертайме команды забили по голу. В серии пенальти оказались сильнее хорваты. — 4:2.
После такого главный тренер сборной Бразилии Аденор Леонардо Бакши, более известный как Ти́те, который тренировал команду с 2016 года, сообщил, что уходит с должности.
«Болезненное поражение, но я в мире с собой. Конец цикла. Я уже говорил об этом более полутора лет назад. Я не тот, кто будет делать драму, чтобы сохранить свое место. Все, кто знаком со мной, это знают», — заявил он на послематчевой конференции.
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ну да,очень обидно ,но слёзы лить на весь мир. .
Если так дальше пойдет то лет через 10-20 будут просто выходить на серию пенальти и расходиться .
Всегда на чемпионатах болею только за них.
Молодцы, так держать!
Просто они очень интересно играют и каждый раз что то новое.
Еще со времен Давора Шукера