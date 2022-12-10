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Проклятие кота сработало на Бразильской сборной

Проклятие кота сработало на Бразильской сборной

Автор:
10 декабря 2022 10:00
Сообщество : Спорт
Метки: Бразилия   видео   кот   проклятие   хорваты   чм2022   
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После того как на пресс-конференции с форвардом сборной Винисиусом Жуниором атташе сборной Бразилии сбросил кота со стола, в сети все дружно решили, что это явно недобрый знак.

Так и получилось, хорваты вышли в полуфинал турнира в Катаре, отомстив пятикратным чемпионам мира за кота. Основное время закрытия вничью — 0:0, в овертайме команды забили по голу. В серии пенальти оказались сильнее хорваты. — 4:2.


После такого главный тренер сборной Бразилии Аденор Леонардо Бакши, более известный как Ти́те, который тренировал команду с 2016 года, сообщил, что уходит с должности.


«Болезненное поражение, но я в мире с собой. Конец цикла. Я уже говорил об этом более полутора лет назад. Я не тот, кто будет делать драму, чтобы сохранить свое место. Все, кто знаком со мной, это знают», — заявил он на послематчевой конференции.


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Метки: Бразилия   видео   кот   проклятие   хорваты   чм2022   
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19  комментариев
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72k
Viktor Час назад

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Али Ди 9 минут назад
Тетя одна говорила что болеет за Манчестер Юнайтед. На вопрос, причина боления за них? Ответила, типа там криштиану и вообще она туда хочет потому что манчестер это круто и красиво, плеть.)) И вообще, говорили что хорваты случайно вышли в финал на прошлом чемпионате, нихрена не случайно. Смотрим на состав, вся Европа. Дальше удивляемся. Дзюба? Нету Дзюба.)) и т.д.
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28k
koleos72 19 минут назад
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6k
IceBazooka 20 минут назад
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386
MidMaster Полчаса назад
По тому, как он взял этого кота, возникает такое ощущение, что для него коты всегда были только объектом вымещения злости.
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1k
Aleksei Полчаса назад
Первое - даа,котейку обидели зря.
второе: игра была на загляденье. Третье: у Неймара вся футболка в грязи,оттого,что постоянно валялся где ни погодя. ( когда уже этот VAR займётся симулянтами ?? ) и да, взрослые мужики плачут по такому поводу ..
ну да,очень обидно ,но слёзы лить на весь мир. .
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1k
ChePaev Полчаса назад
Гавно был а не матч, в четвертьфиналах ЧМ так не играют. Два первых тайма основного времени была не игра а какая то тягомотная блевотина, ни мощных ударов, ни голевых моментов, ничего, еле-еле, кое как, каждая команда закатила по мячу в дополнительное время, а потом лотерея пенальти сделала свое дело. Бразильцы закономерно получили свое и поехали домой. Совсем друге дело была игра второй пары четвертьфинала - Нидерланды -Аргентина -вот где было приятно посмотреть! Как по мне, так проигравшие Аргентине Нидерладцы более достойны быть в полуфинале чем выигравшие у Бразилии не мытьем так катанием тягомоты Хорваты. Стареющая команда Луки Модрича, им там большинству уже под 40, уже не показывает того высокого класса игры, достойной полуфинала.
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6k
Али Ди 36 минут назад
Мде, я на 100 % был уверен в победе Бразил, потому что они крутые, они 2 -3 состава могли поставить на ЧМ, играют никто бы не заметил в смене футболок. Хорваты тоже крутые. Короче сошлись бразильцы и европейские бразильцы.
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20k
Alf 45 минут назад
Зачем котейку обидели? Вот зачем:
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4k
Евгений Д 54 минуты назад
немцев радуга подвела, а этих нелюбовь к котейкам
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4k
Барсук 55 минут назад
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16k
Виталий Касандров Час назад
Тут еще заметил что ничейный результат порой 0-0 и выход в следующий круг через пенальти становится стандартной ситуацией.
Если так дальше пойдет то лет через 10-20 будут просто выходить на серию пенальти и расходиться .
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7k
Роман Час назад
Ну в этот раз Бразилию не крутят на порнохабе, уже успех в принципе.
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23k
Добрый Алабай Час назад
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8k
GROMOZEKA 2 часа назад
Рад за Хорватов.
Всегда на чемпионатах болею только за них.
Молодцы, так держать!
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