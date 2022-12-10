Проклятие кота сработало на Бразильской сборной

«Болезненное поражение, но я в мире с собой. Конец цикла. Я уже говорил об этом более полутора лет назад. Я не тот, кто будет делать драму, чтобы сохранить свое место. Все, кто знаком со мной, это знают», — заявил он на послематчевой конференции.