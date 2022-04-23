Полицейский пёс спёр мяч во время футбольного матча️

Во время второго тайма Борис не выдержал и, удрав от своего хозяина, решил показать как правильно нужно играть.

Две минуты пёс весело носился по полю, совершенно не обращая внимания на полицейских и футболистов, пытавшихся его образумить. Успокоить пушистого профессионала удалось только после того, как он поймал мяч.