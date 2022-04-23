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Полицейский пёс спёр мяч во время футбольного матча️

Полицейский пёс спёр мяч во время футбольного матча️

Автор:
23 апреля 2022 15:26
Сообщество : Животные
Метки: Бразилия   видео   матч   мяч   собака   футбол   
659
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Овчарка по кличке Борис в этот день несла свою службу на футбольном стадионе в Бразилии. Полицейские следили за порядком во время проведения финального чемпионата сезона Пернамбуку между клубами «Ретро» и «Наутико».

Во время второго тайма Борис не выдержал и, удрав от своего хозяина, решил показать как правильно нужно играть.


Две минуты пёс весело носился по полю, совершенно не обращая внимания на полицейских и футболистов, пытавшихся его образумить. Успокоить пушистого профессионала удалось только после того, как он поймал мяч.


Мячу, кстати, не поздоровилось.


Игра возобновилась под веселые аплодисменты зрителей. Матч завершился победой «Ретро» со счётом 1:0.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Бразилия   видео   матч   мяч   собака   футбол   
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5  комментариев
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17k
fanatik115 3 часа назад
хороший мальчик просто хотел поиграть, что такого?
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5k
Алекс Крайчек 4 часа назад
Видимо, так хреново играли, что Борис решил показать этому ретро-клубу: как правильно сделать Наутёко!
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5k
Алекс Крайчек 4 часа назад
"Борис, ты - неправ!" (с)
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520
Arti 4 часа назад
Там взрывчатка
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63
Alex Arti 3 часа назад
или кокаинум )
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