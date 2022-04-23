Полицейский пёс спёр мяч во время футбольного матча️

Овчарка по кличке Борис в этот день несла свою службу на футбольном стадионе в Бразилии. Полицейские следили за порядком во время проведения финального чемпионата сезона Пернамбуку между клубами «Ретро» и «Наутико».
Во время второго тайма Борис не выдержал и, удрав от своего хозяина, решил показать как правильно нужно играть.
Две минуты пёс весело носился по полю, совершенно не обращая внимания на полицейских и футболистов, пытавшихся его образумить. Успокоить пушистого профессионала удалось только после того, как он поймал мяч.
Мячу, кстати, не поздоровилось.
Игра возобновилась под веселые аплодисменты зрителей. Матч завершился победой «Ретро» со счётом 1:0.
Источник:
АНТИФИШКИ
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