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Отец заметил лицо Иисуса в бревне, когда рубил дрова для рождественского костра

Отец заметил лицо Иисуса в бревне, когда рубил дрова для рождественского костра

Автор:
17 декабря 2022 09:58
Сообщество : Истории
Метки: бревно   в мире   забавно   лицо Иисуса   образ   фото   
298
3
Британец Фил Бакли жёг дрова для праздничного костра, когда обнаружил священное полено, похожее на статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

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Метки: бревно   в мире   забавно   лицо Иисуса   образ   фото   
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11  комментариев
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59k
Опиум для народа 5 часов назад
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.357 magnum 2 минуты назад
Как бы неправдоподобно это не выглядело, но вот эта удачно слипшаяся кукурузная чипсина была продана на eBay за 609 долларов.
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27k
Ego sum qui sum 20 минут назад
а лик пресвятой девы Гваделупской в разводах мочи он не узрел?
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7k
ишты Час назад
Чёт напомнило... Богатое все-таки воображение у британского Фила Бакли.
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14k
Ser 3 часа назад
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3k
pinbalist 4 часа назад
Парейдоли я (от др.-греч. παρά  «рядом, около; отклонение от чего-либо» + εἴδωλον  «изображение»)  разновидность зрительных иллюзий, возникающих как у лиц с психическим расстройством, так и у здоровых; заключается в формировании иллюзорных образов на основе реальных объектов. Таким образом, смутный и невразумительный зрительный образ воспринимается как что-либо отчётливое и определённое  например, фигуры людей, животных или сказочных существ в облаках на звёздном небе, обоях на стене или ковре. У психически здоровых парейдолии могут проявляться, например, в виде ложного восприятия изображения лица человека на поверхности Луны или Марса.
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59k
Опиум для народа 5 часов назад
Что опять же роднит Иешуа с Буратиной.)))
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85
Охотник 5 часов назад

Это



он выстругал?
Из полена?
Или получился Иисус Буратинович?

----
Что за БРЕД???
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