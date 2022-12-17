Отец заметил лицо Иисуса в бревне, когда рубил дрова для рождественского костра

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Британец Фил Бакли жёг дрова для праздничного костра, когда обнаружил священное полено, похожее на статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
«Я отрубил один кусок и подумал: «Боже мой, это похоже на Иисуса»!», — рассказал 44-летний мужчина.
В итоге Бакли спас деревянного Мессию от огня и теперь отказывается его сжигать.
В итоге Бакли спас деревянного Мессию от огня и теперь отказывается его сжигать.
«Я не смог заставить себя его сжечь — тем более на Рождество», — сказал сотрудник отдела кадров.
Он отметил, что «покажет это» своей семье и друзьям, добавив, что это «немного забавно».
Он отметил, что «покажет это» своей семье и друзьям, добавив, что это «немного забавно».
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Это
он выстругал?
Из полена?
Или получился Иисус Буратинович?
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Что за БРЕД???