Девушка превращает себя в кукол Братц, в точности повторяя их бомбические образы

Она на глазах всех своих подписчиков превращает себя в настоящую куклу Братц, которая больше не сделана из пластмассы. Несмотря на то, что Делия подбирает специальные аксессуары и верхнюю одежду для полного кукольного образа, макияж всё же остаётся главным похитителем внимания всех её поклонников. Ведь он получается настолько безукоризненным, что отличить его от мэйкапа куклы почти невозможно!

Не принцесса, а королевишна!