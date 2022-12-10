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Девушка превращает себя в кукол Братц, в точности повторяя их бомбические образы

Девушка превращает себя в кукол Братц, в точности повторяя их бомбические образы

Автор:
10 декабря 2022 09:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кукла   братц   забавно   макия   образ   фото   
182
17

Вы когда-нибудь видели живых кукол? Нет? Тогда мы с радостью покажем вам их в нашем новом посте. Прекрасная девушка из Германии Делия Майте творит что-то невероятное.

Она на глазах всех своих подписчиков превращает себя в настоящую куклу Братц, которая больше не сделана из пластмассы. Несмотря на то, что Делия подбирает специальные аксессуары и верхнюю одежду для полного кукольного образа, макияж всё же остаётся главным похитителем внимания всех её поклонников. Ведь он получается настолько безукоризненным, что отличить его от мэйкапа куклы почти невозможно!


Не принцесса, а королевишна!

×
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Здесь идеально просто всё — и причёска, и кофточка, и, конечно же, макияж


Была одна девочка-кокетка, а стало две


Акцент на губах удался!


Не упущено ни одной детали в образе


Строгие мадам

Заметьте, что Делия скрупулёзно подходит к каждому образу, обращая внимание на любую деталь. Например, в этом случае поражает, как точно и круто девушке удалось повторить необычный цвет глаз куклы! Всё-таки линзы — это сила.


Живая кукла Барби

Больше эффекта «ВАУ» добавляет и поза, которую девушка принимает для фото. Обычно её вид очень серьёзен, на лице не проявляется ни одной эмоции, а глаза, которые кажутся хрустальными, направлены в пустоту.


Девочки, осторожно! Это фото может вызвать желание сделать себе каре

Эти звёздочки зажгли бы любой танцпол

А она точно настоящая?

Одинаковые, как близняшки

Придётся очень сильно постараться, чтобы найти хоть одно отличие

Кто сказал, что идеальных не бывает?

Пиковая дама раз, пиковая дама два

Как две капли воды

Яркий и стильный образ в студию!

Источник:

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Метки: Кукла   братц   забавно   макия   образ   фото   
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5  комментариев
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15k
Alex 2 часа назад
Требуем полной версии......
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14k
Majul 44 секунды назад
"бомбические образы"? Автору сколько годиков? 10?
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1k
iKrek Полчаса назад
Медаль почетного штукатура ей
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2k
Палыч Час назад
И все до единой ГУБАБЫ...
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5k
livaneth Час назад
У кого-то есть сексуальная фантазия - вот бы такую куклу, ожившую и в натуральную величину трахнуть.
А у Делии Майте есть работа - одевать тематический костюм, делать соответствующий мейк-ап и за деньги трахаться.
Кто, как говорится, на что учился.
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