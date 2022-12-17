Мы бандито-гангстерито: как появилась легендарная песня

Самая веселая песня преступников!
Над 13-серийным мультфильмом «Приключения капитана Врунгеля» команда режиссера Давида Черкасского трудилась в течение четырех лет. В зимние каникулы 1980-го мультик наконец-то вышел и сразу пришелся зрителям по вкусу.
И в этом виноват не только классный сюжет. Технически мультфильм был новаторским: рисованную мультипликацию совместили с кино. Яха «Беда» плыла по настоящему морю! И это все без компьютерных технологий.
В повесть Андрея Некрасова создатели добавили детективный сюжет и несколько новых героев. В частности, двух гангстеров: Джулико Бандитто и Де Ля Воро Гангстерито. Они получили задание от шефа и спели ту самую песню про свои криминальные делишки. За писклявого Джулико пел Семен Фарада, за брутального Гангстерито — Александр Бурмистров. Невероятный шарм этому произведению в неаполитанском стиле придает ломаный итальянский язык, на котором исполняется песня: все эти «кастето-пистолето», «стрелянто, убиванто, украданто то и это», «и за энто режиссенто нас сниманто киноленто» мигом пошли в народ, породив моду на псевдоитальянские переделки (а возможно, что и последовавший вскоре всплеск любви к итальянской эстраде).
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Что касается фразы «постоянно пьем чинзано, постоянно сыто-пьяно», то она стала поговоркой-символом красивой жизни. Никаких претензий со стороны советской цензуры не было: песня всех очаровала, ну, а кровавые криминальные подробности текста всегда можно было объяснить принадлежностью итальянских бандитов к миру загнивающего капитализма.
Интересно, что спустя несколько лет Семен Фарада повторил упражнение в пении на квазиитальянском. В фильме «Формула любви» он — на сей раз на пару с Александром Абдуловым — исполнил композицию «Уно моменто», также ставшую суперхитом. Что касается «Бандито, гангстерито», то фирма «Мелодия» очень скоро издала ее в составе саундтрека к мультфильму «Приключения капитана Врунгеля».
Кроме того, песенка вошла в обязательный репертуар праздничных мультконцертов, а иногда и новогодних елок. Композитор Фиртич написал музыку еще к сорока фильмам и несколько академических произведений, но музыка к «Врунгелю» так и осталась его самой известной и узнаваемой работой.
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При этом внимательные меломаны обратили внимание на то, что первые такты «Бандито» напоминают начало композиции «It’s Impossible», известной в исполнении Элвиса Пресли.
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Ну, а свежее дыхание «Бандито-гангстерито» недавно придал Михаил Бублик, включивший песню в свой репертуар.
Классная песня, классные образы. Культовые!
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Ну, что вам сказать... Компот виноградно-вишневый.
Правда я потом узнала, что чинзано бывает разный, но тот меня не впечатлил.
Но нам, " воспитанным" на "Чемер", "Агдам", и 777 их не понять!