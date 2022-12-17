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Мы бандито-гангстерито: как появилась легендарная песня

Мы бандито-гангстерито: как появилась легендарная песня

Автор:
17 декабря 2022 09:48
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Музыка   Мы бандито-гангстерито   бандиты   видео   мультик   песня   песня преступников   
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Самая веселая песня преступников!

Над 13-серийным мультфильмом «Приключения капитана Врунгеля» команда режиссера Давида Черкасского трудилась в течение четырех лет. В зимние каникулы 1980-го мультик наконец-то вышел и сразу пришелся зрителям по вкусу.


И в этом виноват не только классный сюжет. Технически мультфильм был новаторским: рисованную мультипликацию совместили с кино. Яха «Беда» плыла по настоящему морю! И это все без компьютерных технологий.


В повесть Андрея Некрасова создатели добавили детективный сюжет и несколько новых героев. В частности, двух гангстеров: Джулико Бандитто и Де Ля Воро Гангстерито. Они получили задание от шефа и спели ту самую песню про свои криминальные делишки. За писклявого Джулико пел Семен Фарада, за брутального Гангстерито — Александр Бурмистров. Невероятный шарм этому произведению в неаполитанском стиле придает ломаный итальянский язык, на котором исполняется песня: все эти «кастето-пистолето», «стрелянто, убиванто, украданто то и это», «и за энто режиссенто нас сниманто киноленто» мигом пошли в народ, породив моду на псевдоитальянские переделки (а возможно, что и последовавший вскоре всплеск любви к итальянской эстраде).



Что касается фразы «постоянно пьем чинзано, постоянно сыто-пьяно», то она стала поговоркой-символом красивой жизни. Никаких претензий со стороны советской цензуры не было: песня всех очаровала, ну, а кровавые криминальные подробности текста всегда можно было объяснить принадлежностью итальянских бандитов к миру загнивающего капитализма.


Интересно, что спустя несколько лет Семен Фарада повторил упражнение в пении на квазиитальянском. В фильме «Формула любви» он — на сей раз на пару с Александром Абдуловым — исполнил композицию «Уно моменто», также ставшую суперхитом. Что касается «Бандито, гангстерито», то фирма «Мелодия» очень скоро издала ее в составе саундтрека к мультфильму «Приключения капитана Врунгеля».


Кроме того, песенка вошла в обязательный репертуар праздничных мультконцертов, а иногда и новогодних елок. Композитор Фиртич написал музыку еще к сорока фильмам и несколько академических произведений, но музыка к «Врунгелю» так и осталась его самой известной и узнаваемой работой.


При этом внимательные меломаны обратили внимание на то, что первые такты «Бандито» напоминают начало композиции «It’s Impossible», известной в исполнении Элвиса Пресли.



Ну, а свежее дыхание «Бандито-гангстерито» недавно придал Михаил Бублик, включивший песню в свой репертуар.

Классная песня, классные образы. Культовые!

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Метки: Музыка   Мы бандито-гангстерито   бандиты   видео   мультик   песня   песня преступников   
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9  комментариев
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10k
MakDag 2 часа назад
Гимн депутатов.
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Lexx Час назад
А вот в книжке их не было и Агента 00Х тоже. Впрочем мульт от этого только выиграл.
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484
Hryundel Час назад
Элвис за всю свою жизнь не сочинил ни одной песни. Он только перепевал чужие песни.
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−5
Himars02 Час назад
Вагнеровцы? - Убованто Ограбланто...
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63k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Когда-то, услышав в этой песне такие слова " «постоянно пьем чинзано, постоянно сыто-пьяно», захотелось попробовать то чинзано. У нас это вино не продавалось, а вот когда я отдыхала в Греции, то увидела его в баре, заказала попробовать.
Ну, что вам сказать... Компот виноградно-вишневый.
Правда я потом узнала, что чинзано бывает разный, но тот меня не впечатлил.
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