Мы бандито-гангстерито: как появилась легендарная песня

Над 13-серийным мультфильмом «Приключения капитана Врунгеля» команда режиссера Давида Черкасского трудилась в течение четырех лет. В зимние каникулы 1980-го мультик наконец-то вышел и сразу пришелся зрителям по вкусу.

И в этом виноват не только классный сюжет. Технически мультфильм был новаторским: рисованную мультипликацию совместили с кино. Яха «Беда» плыла по настоящему морю! И это все без компьютерных технологий.

В повесть Андрея Некрасова создатели добавили детективный сюжет и несколько новых героев. В частности, двух гангстеров: Джулико Бандитто и Де Ля Воро Гангстерито. Они получили задание от шефа и спели ту самую песню про свои криминальные делишки. За писклявого Джулико пел Семен Фарада, за брутального Гангстерито — Александр Бурмистров. Невероятный шарм этому произведению в неаполитанском стиле придает ломаный итальянский язык, на котором исполняется песня: все эти «кастето-пистолето», «стрелянто, убиванто, украданто то и это», «и за энто режиссенто нас сниманто киноленто» мигом пошли в народ, породив моду на псевдоитальянские переделки (а возможно, что и последовавший вскоре всплеск любви к итальянской эстраде).