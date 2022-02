«Где Скэтмэн?»: что стало с суперзвездой 90-х

И невозможно было поверить, что автором этого логопедического кошмара является 52-летний заика с шикарными усами Джон Ларкин. Как у 100%-ного инвалида с весьма посредственной внешностью получилось покорить музыкальный Олимп и что с ним стало потом? Покопаемся в биографии этого специфического персонажа.

Ранние годы

Будущая звезда евродэнс-хип-хопа родился в калифорнийском Эль-Монте 13 марта 1942 года. С детства мальчик жутко заикался, за что по полной отгребал от сверстников. У него не было друзей, поэтому маленький Джонни искал уединенные развлечения. Однажды дома в кладовой он нашел ящик джазовых пластинок. Музыка поразила его в самое сердце. С 12 лет парень посвятил себя игре на пианино. В одном из поздних интервью Ларкин признался, что через музыку он говорил с окружающим миром, с которым из-за заикания стеснялся общаться напрямую.

В 14 лет Джон услышал популярный тогда скэт в исполнении Эллы Фицджеральд и Луи Армстронга и твердо решил освоить это направление. Врожденный талант позволил Ларкину к 30-ти годам заработать статус профессионального джазового пианиста. Его активно звали выступать в лос-анджелесских клубах, а в 1986-м он выпустил свой первый альбом Transition. Впрочем, дебютная пластинка стала полным провалом. Слушатели отдавали предпочтения именитым джазовым исполнителям и обошли вниманием альбом Ларкина.

На фоне неудач Джон сначала пристрастился к алкоголю, а затем тесно познакомился с наркотиками. Вскоре пагубная привычка свела в могилу его лучшего друга музыканта Джона Фарелла. Тогда Ларкин решил завязать с психотропными веществами. Его невеста Джуди Кастер поддержала идею любимого. Она же предложила кардинально изменить обстановку и переехать жить в Европу.

Восхождение Скэтмэна

В 1990-м пара обосновалась в Берлине. На жизнь Джон зарабатывал выступлениями в джазовых клубах и на круизных лайнерах. Европейцы тепло встречали талантливого американца. Песня «On the Sunny Side of the Street» в его исполнении не раз срывала бурные овации и требования выступления на бис. Агент Ларкина Манфред Зарингер быстро смекнул, что на этом можно неплохо заработать и предложил артисту смешать скэт-пение с мотивами в стиле евродэнс и хип-хоп.