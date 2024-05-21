Магония – царство затерянных облаков

Людей издревле манили небеса. Именно своей недосягаемостью, сочетающейся с красотой и способностью меняться. И они верили, что там, за облаками, тоже может быть разумная жизнь.
Магония – одно из затерянных мест, которое рискует быть вычеркнутым из истории. Главное упоминание об этом месте принадлежит епископу из французского города Лион по имени Агобард, который специально настаивал, что его не существует. В 815 году он написал сочинение, в котором осудил Магонию и всю «погодную магию», происходящую от неё.
Что же критиковал Агобард? Что такое Магония, и почему она была опасна для католической церкви?
Магония была скрытым царством, парящим где-то в облаках. Его обитатели, называемые «воздушными моряками», посещали земли внизу, принося бури и дожди и похищая для себя урожай.
Эта скрытая земля была создана четырьмя существами или их группами, известными как Мамбо, Прорицатель, Маг и Лесная женщина. Ходили слухи, что здесь обитают могущественные духи погоды, которых можно легко разгневать или умилостивить искренними подношениями, такими как хлеб и пироги.
Жители этого облачного царства, известные как магониане, по слухам, путешествовали по небу на «облачных кораблях» (вероятно, штормовых тучах).
Их обвиняли в сотрудничестве с франкскими tempestarii, или «буревестниками» – погодными магами. Им поручали воровать зерно с полей во время магически поднятых бурь.
В своих трудах, направленных против народных суеверий, Агобард осуждал Магонию как связанную с колдовством и языческой магией. Его труд, названный De Grandine et Tonitruis («О граде и громе»), был направлен на то, чтобы отвлечь людей от их убеждений в том, как происходят эти природные явления, и объяснить им, что они вызваны Богом.
Агобард в своих трудах говорит о том, что посевы побивает град. Конечно, это было разрушительным явлением и имело серьёзные последствия для продовольственных запасов, от которых зависело население. Однако Агобард не соглашался с тем, как описывались эти градобития, называя их наивными.
Он не скупился на слова о том, что считал суевериями, говоря о кораблях Магонии:
На этих кораблях урожай, который выпал из-за града и был потерян во время шторма, доставляется обратно в тот регион; очевидно, эти воздушные моряки платят создателям шторма и забирают зерно и другие культуры. Среди тех, кто настолько ослеплён глубокой глупостью, что верит в возможность таких вещей, мы видели множество людей на своеобразных собраниях...
В тот период времени вера в Магонию была очень крепкой. Французы считали её реальным местом, населённым реальными людьми. Агобард даже отмечает, что встречался с людьми, которые утверждали, что были захвачены магонианами и увезены в их царство.
Агобард отнёсся к таким заявлениям скептически, заключив болтунов в тюрьму и порекомендовав отлупить их как следует, чтобы они отказались от ложного, по его мнению, убеждения. Однако эти утверждения, явно возмущавшие церковь и граничившие с ересью, ясно показывают, что прихожане твёрдо верили в то, что это заоблачное царство действительно существует.
В конце концов, даже самый простой французский крестьянин мог воочию увидеть магониан, путешествующих по небу на своих огромных облачных кораблях, посылающих разрушительный град и грозы, чтобы уничтожить урожай, если их не умилостивить. Это были реальные аспекты повседневной жизни.
Является ли это не более чем антропоморфизмом природных явлений? Это, безусловно, кажется общей темой истории, где люди (и боги) – единственные, кто имеет власть в мире природы. И всё, что происходит, вызвано ими.
Боги создали реки и горы, каньоны и пещеры. Они отвечали за движение солнца и луны, смену времён года, а некоторые даже верили, что видят их в ночном небе среди звёзд. К богам обращались во время ритуалов солнцестояния, чтобы определить время года, необходимое для посадки и сбора урожая.
Агобард называет ассоциацию грозы с магонскими моряками ещё одним подобным суеверием, неверным объяснением природных явлений, основанным на ограниченном понимании Вселенной.
Теперь уже не узнать, насколько глубоки были убеждения французов относительно Магонии. Сколько людей верило в это облачное царство, сколько приносили жертв, чтобы умаслить небесных матросов и спасти свой урожай от града и грозы.
Из фактических доказательств искренней веры сохранилась лишь жалоба епископа на то, что его прихожане были глупцами. И с учётом современной метеорологии, он был прав. Но, настаивая на том, чтобы люди отказались от веры в Магонию и её фантастических обитателей, не выплеснул ли он ребёнка вместе с водой?
Грозы опасны. Они могут вызвать массовый голод, если не удастся собрать урожай, могут потопить корабли, могут даже убить. Заявляя, что люди не должны относиться к этим явлениям с должным уважением (пусть и приукрашенным историями о небесных матросах) и вместо этого уповать на Бога, Агобард, похоже, осуществил банальную подмену понятий – оправданную (пусть и специфическим способом) заботу о погоде на слепую веру в невидимое.
Существует ли Магония? В той мере, в какой она была попыткой рационализировать грозы, – да. И, в общем-то, она существует и по сей день.
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