Магония – царство затерянных облаков

Магония была скрытым царством, парящим где-то в облаках. Его обитатели, называемые «воздушными моряками», посещали земли внизу, принося бури и дожди и похищая для себя урожай.

Эта скрытая земля была создана четырьмя существами или их группами, известными как Мамбо, Прорицатель, Маг и Лесная женщина. Ходили слухи, что здесь обитают могущественные духи погоды, которых можно легко разгневать или умилостивить искренними подношениями, такими как хлеб и пироги.