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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 367 постов • 228 подписчиков подписаться
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Бульдоги и носороги: смешные и странные гибриды животных

Бульдоги и носороги: смешные и странные гибриды животных (33 фото)

Автор:
10 марта 2022 19:47
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   гибриды   животные   забавно   природа   смешно   фотошоп   художник   
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С помощью фотошопа можно сотворить всё, что угодно - даже новые виды животных, например. Пользователи группы на форуме Reddit публикуют самые разные гибриды животных, на которые была способна их фантазия. Они могут слегка сломать мозг, но и включить полёт фантазии, и повеселить!
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Источник:

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Метки: Юмор   гибриды   животные   забавно   природа   смешно   фотошоп   художник   
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2  комментария
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27k
Владимир 2 часа назад
Местами ржачно.
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5k
Ыукп 19 минут назад
пф-ф-ф-ф, тоже мне фокус.))))

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