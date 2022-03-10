Бульдоги и носороги: смешные и странные гибриды животных

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С помощью фотошопа можно сотворить всё, что угодно - даже новые виды животных, например. Пользователи группы на форуме Reddit публикуют самые разные гибриды животных, на которые была способна их фантазия. Они могут слегка сломать мозг, но и включить полёт фантазии, и повеселить!
Сообщество форума Reddit под названием "Гибридные животные" (HybridAnimals) собирает коллекцию самых разных гибридов животных, которые создали мастера фотошопа с просторов интернета. У группы набралось уже больше 120 тысяч подписчиков. Некоторые результаты кажутся весьма реалистичными, а другие - просто забавные, и слегка ломают мозг. Посмотрим на эти шедевры фотошоперов:
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Источник:
АНТИФИШКИ
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