На МКС туалет сломался

Если в прошлом году с туалетом была проблема на американском сегменте Международной космической станции, то теперь пришла очередь нашим космонавтам ходить на горшок к соседям. Вообще в этом году в российском модуле «Звезда» всё не слава богу, то воздух утекает не известно откуда, то теперь туалет отказался работать.