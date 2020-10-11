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На МКС туалет сломался

На МКС туалет сломался (3 фото)

Автор:
11 октября 2020 10:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: космонавты   космос   мкс   поломка   сантехники   туалет   
2317
3
Когда дома ломается туалет — это проблематично, но можно в любой момент вызвать сантехника. А вот когда он выходит из строя ни где-нибудь, а на космической станции, то совсем беда.  

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Метки: космонавты   космос   мкс   поломка   сантехники   туалет   
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20  комментариев
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1.5M
Иван Кемеров 2 часа назад
На МКС туалет сломался
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4k
Владимир 12 минут назад
Просто Амеры сломали свой сортир, а наши их пустили к себе, вот сломали. Не перварил демократическое г.но.
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134
Плюшкинь 22 минуты назад
Без источника иди н.а.х.у.й
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1k
Sergiy Rambus Час назад
ГОВАААРД!!!
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13k
Ego sum qui sum Час назад
это все Воловиц виноват
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9k
Bill 2 часа назад
На МКС туалет сломался
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40k
Митрий 2 часа назад
В СПб с этим делом получше.
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750
Лёха 2 часа назад
Аффтара на мыло или в таджикистон,бараном пастись!!! Чурки меньше ошибок допускают!!!
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10k
* 2 часа назад
Ну заголовок хоть можно перечитать перед публикацией... Текст я уже и не жду, что проверят...
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32k
jonnyD 2 часа назад
На МКС туалет сломался
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761
Stranger2018 2 часа назад
Вот теперь космонавтам можно с чистой совестью фекалить на весь мир
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19k
hebpat 2 часа назад
дружеское срание - то они у нас, то мы у них
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21k
Bar0 hebpat Час назад
На брудершафт
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1k
Запускайте Берлагу! 2 часа назад
Опять дырку в корпусе сверлить
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75
Сеня Быгэмотиг 2 часа назад
я конечно понимаю загруженность работников сайта, но количество ошибок уже зашкаливает в контенте
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Срочно высылайте воловица!
Срочно высылайте воловица!
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4k
heta ☣️Месть печенегов☣️ 38 минут назад
Минусят видимо те, кто не в курсе, кто это и какое отношение он имел к МКС, согласно сценарию одного из лучших ситкомов (если не лучшего) про гиков.
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4k
просто Дмитрий 3 часа назад
Пора и честь знать.
Пусть "засерают" американский сегмент
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