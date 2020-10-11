На МКС туалет сломался

Когда дома ломается туалет — это проблематично, но можно в любой момент вызвать сантехника. А вот когда он выходит из строя ни где-нибудь, а на космической станции, то совсем беда.
Если в прошлом году с туалетом была проблема на американском сегменте Международной космической станции, то теперь пришла очередь нашим космонавтам ходить на горшок к соседям. Вообще в этом году в российском модуле «Звезда» всё не слава богу, то воздух утекает не известно откуда, то теперь туалет отказался работать.
Космонавты уже сообщили о проблеме в центр управления полётами, специалисты порекомендовали не пытаться самостоятельно починить неисправность, а пользоваться туалетом на американском сегменте. Если учесть, что сейчас на МКС всего три человека, то очередь в уборную по утрам будет не такая уж и большая. Интересно как все устроено на МКС? Загляни сюда.
В настоящее время на МКС два туалета российского производства — в модулях «Звезда» и Tranquility. Ещё один туалет — американского производства привёз в октябре грузовой корабль Cygnus, его планируется установить в Tranquility. Кстати, за полётом станции можно следить в режиме реального времени - тут.
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Метки: космонавты космос мкс поломка сантехники туалет
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