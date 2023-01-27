FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1469 постов • 583 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей
Рукоделы, которые решили сделать что-то прикольное, но результат немного подкачал

Рукоделы, которые решили сделать что-то прикольное, но результат немного подкачал

Автор:
27 января 2023 08:52
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Юмор   забавно   креатив   рукоделы   своими руками   творчество   фото   
848
18

Творчество — это, безусловно, хорошо. Создание различных вещей своими руками отлично развивает креативное мышление и неплохо разбавляет повседневную рутину. К тому же, предметы, созданные лично, имеют особое очарование и ценность.

Некоторые люди, начиная заниматься рукоделиям, уверены, что у них получится создать шедевр, который наверняка восхитит всех в два счёта.

На деле же ожидание не всегда совпадает с реальностью. Нередко у новоиспечённых рукоделов получаются довольно смешные и нелепые штуковины. Несмотря на провал, рассматривать их довольно весело. Желаете поднять себе настроение? Предлагаем взглянуть на фото, представленные ниже.

Я из тех, кто разбирается с принципом, как всё работает, игнорирует схемы, а потом страдает

×
×

Зато теперь это превосходная ручная марионетка!


Когда решила немного поправить схему вязки, но всё пошло не по плану


Название выкройки: Джемпер Слендермена.

Может быть, он дорастет до него?


Вязала шапку, но что-то пошло не так


Похоже на шапочку для Мардж Симпсон.

Там можно столько всего спрятать.


Подарок для молодожёнов


Что было в планах и что получается. Я даже не буду это заканчивать


Моя мама пыталась сделать милого мишку из полотенец


Изготовление куклы из фетра пошло не совсем по плану


Вяжу сейчас свитер. Смешно от того, насколько этот воротник получился длинным


Ожидание и реальность


Этот снегирь явно чем-то недоволен


Я использовал формочку для печенья с изображением малыша Йоды и нечаянно сделал гремлина


Меховой костюм, который я сшила для своей куклы, потому что у меня было слишком много свободного времени


Керамическая фигурка Гермионы Грейнджер. На этапе создания явно что-то пошло не так


Решила сделать другу кружку в подарок

Знала, что глина — это не мой конёк. Но руки чесались, глина имелась. Купила глазурь. Красивую. Эффектную. В итоге получилась какая-то кружка сатаниста. Ощущение, что ею убивали. А может и пили кровь младенцев. Наверное, надо заканчивать переводить глину.


Как-то так


Торт и испуганные корги


Связала своё первое одеяло. Лучше всегда следовать схеме


Это одеяло — версия уродливого рождественского свитера, но мне это нравится. Это похоже на инопланетянина, чем больше вы на него смотрите, тем милее он становится.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: Юмор   забавно   креатив   рукоделы   своими руками   творчество   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Евгений Час назад
Не понимаю, что процесс вязки, настолько стремительный, что невозможно отследить длину?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31
Maikl Полчаса назад
Корги на тортике - однозначные победители ))))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

369696



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Валерия Меладзе лишили основного источника доходов
Валерия Меладзе лишили основного источника доходов
Берегите колени: чем опасны кроссовки Kangoo Jumps
Берегите колени: чем опасны кроссовки Kangoo Jumps
Набирающие популярность в сообществах
Гипотеза расширяющейся Земли
Гипотеза расширяющейся Земли
Электробусный парк в Москве увеличится почти вдвое. Оправданы ли такие вложения?⁠⁠
Электробусный парк в Москве увеличится почти вдвое. Оправданы ли такие вложения?⁠⁠
«По номеру переведете?»
«По номеру переведете?»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Просто гений

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#история#дтп#позитив#в мире#Приколы#автомир#знаменитости#своими руками
#Юмор#животные#факты#забавно#Фотографии#автомобили#СССР#Россия#картинки#США
#интересно#интересное#подборка#аварии#Ynews#кино#авто аварии#дети#Прошлое#улыбнуло
«По номеру переведете?» «По номеру переведете?» Поразительно красивые изделия, которые были выполнены в виде животных Поразительно красивые изделия, которые были выполнены в виде животных Самоучка мастерит игрушки в виде милых инопланетных существ Самоучка мастерит игрушки в виде милых инопланетных существ Плоды трудов мастеров эпистолярного жанра Плоды трудов мастеров эпистолярного жанра Российская художница мастерит чудесные мини-игрушки Российская художница мастерит чудесные мини-игрушки Коты везде: девушка создаёт забавные фотожабы с котами Коты везде: девушка создаёт забавные фотожабы с котами

На что жалуетесь?

Вернуться