Рукоделы, которые решили сделать что-то прикольное, но результат немного подкачал

Творчество — это, безусловно, хорошо. Создание различных вещей своими руками отлично развивает креативное мышление и неплохо разбавляет повседневную рутину. К тому же, предметы, созданные лично, имеют особое очарование и ценность.
Некоторые люди, начиная заниматься рукоделиям, уверены, что у них получится создать шедевр, который наверняка восхитит всех в два счёта.
На деле же ожидание не всегда совпадает с реальностью. Нередко у новоиспечённых рукоделов получаются довольно смешные и нелепые штуковины. Несмотря на провал, рассматривать их довольно весело. Желаете поднять себе настроение? Предлагаем взглянуть на фото, представленные ниже.
Я из тех, кто разбирается с принципом, как всё работает, игнорирует схемы, а потом страдает
Зато теперь это превосходная ручная марионетка!
Когда решила немного поправить схему вязки, но всё пошло не по плану
Название выкройки: Джемпер Слендермена.
Может быть, он дорастет до него?
Вязала шапку, но что-то пошло не так
Похоже на шапочку для Мардж Симпсон.
Там можно столько всего спрятать.
Подарок для молодожёнов
Что было в планах и что получается. Я даже не буду это заканчивать
Моя мама пыталась сделать милого мишку из полотенец
Изготовление куклы из фетра пошло не совсем по плану
Вяжу сейчас свитер. Смешно от того, насколько этот воротник получился длинным
Ожидание и реальность
Этот снегирь явно чем-то недоволен
Я использовал формочку для печенья с изображением малыша Йоды и нечаянно сделал гремлина
Меховой костюм, который я сшила для своей куклы, потому что у меня было слишком много свободного времени
Керамическая фигурка Гермионы Грейнджер. На этапе создания явно что-то пошло не так
Решила сделать другу кружку в подарок
Знала, что глина — это не мой конёк. Но руки чесались, глина имелась. Купила глазурь. Красивую. Эффектную. В итоге получилась какая-то кружка сатаниста. Ощущение, что ею убивали. А может и пили кровь младенцев. Наверное, надо заканчивать переводить глину.
Как-то так
Торт и испуганные корги
Связала своё первое одеяло. Лучше всегда следовать схеме
Это одеяло — версия уродливого рождественского свитера, но мне это нравится. Это похоже на инопланетянина, чем больше вы на него смотрите, тем милее он становится.
Источник:
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