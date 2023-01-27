Рукоделы, которые решили сделать что-то прикольное, но результат немного подкачал

Некоторые люди, начиная заниматься рукоделиям, уверены, что у них получится создать шедевр, который наверняка восхитит всех в два счёта.

На деле же ожидание не всегда совпадает с реальностью. Нередко у новоиспечённых рукоделов получаются довольно смешные и нелепые штуковины. Несмотря на провал, рассматривать их довольно весело. Желаете поднять себе настроение? Предлагаем взглянуть на фото, представленные ниже.

Я из тех, кто разбирается с принципом, как всё работает, игнорирует схемы, а потом страдает