Полакомившиеся хлебом с галлюциногенами французы прыгали из окон с криками «Я лечу!» и прятались от чудовищ

Гигантские змеи, оборотни, чудовища всех мастей – кто только не нападал на них. В череде преследователей имелись даже демоны.
А случилось всё в небольшой французской деревушке Пон-Сент-Эспри в 1951 году. Первые пострадавшие обратились за медицинской помощью 16 августа. Они жаловались на видения – людям мерещилась всякая чертовщина – демоны, привидения, огромные ползучие твари неизвестной природы. Один мужчина даже похвастался, что схватился с чудовищем и одолел его.
Но это были только цветики. Дальше настала пора ягодок. Один больной ловил собственное сбежавшее сердце, умоляя орган вернуться на отведённое для него место. Ещё один занедуживший с воплями: «Я самолёт!» сиганул из окна. Остался жив, но сломал ноги, на которых проковылял ещё несколько десятков метров. Другая история закончилась печально: подросток расправился с собственной матерью. Некоторое время ручеёк пострадавших был жиденьким. Но 26 августа он превратился в водопад: целых 23 человека с жалобами на озноб, панику, видения.
Что же случилось с селянами? Сработало какое-то проклятье, или все дружно накушались галлюциногенных грибов? Отчасти. Расследование с участием полиции и медиков показало, что жертвы отравились спорыньёй. Этот грибок паразитирует на злаковых культурах и вызывает перечисленные симптомы.
Для местного населения термин «алкалоиды» ничего не значил. Они предпочитали больше верить в сглаз и колдовство. Но лавку единственного деревенского булочника всё же навестили. Ведь откуда могла взяться отравленная мука, про которую твердили власти? Нарисовали на двери крестов на всякий случай. Но после драки кулаками не машут, и художества ничем не помогли.
Тем паче, что и булочник оказался не при делах. Сознался другой кадр – мельник, который по дешёвке прикупил отравленной муки и мешал её с хорошей. А как по-другому? Экономия – это не шутки. Всем спасибо, виновный найден, расходимся? А вот и нет.
Уже в наше время, в 2009 году случаем давно минувших дней заинтересовалась пресса. Журналист Хэнк Альбарелли в ходе инициированного им расследования узнал, что в 50-х в ЦРУ активно увлеклись воздействием на организм человека ЛСД. Вероятно наркотик распыляли с воздуха, чтобы изучить эффект массовой истерии. И в документах, которые попали в руки Альбарелли, имелись доказательства того факта, что Пон-Сент-Эспри как раз и выбрали для тестирования и наблюдения. Хэнк заявил, что даже отыскал двух свидетелей, которые тоже подтвердили факт опытов.
Однако обвинённая сторона упорно всё отрицала, заняв позицию «ничего не знаем, мы в домике». Живых свидетелей-очевидцев практически не осталось. И истина так и не далась в руки, оставшись по обыкновению где-то рядом.
Источник:
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