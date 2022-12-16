Полакомившиеся хлебом с галлюциногенами французы прыгали из окон с криками «Я лечу!» и прятались от чудовищ

Уже в наше время, в 2009 году случаем давно минувших дней заинтересовалась пресса. Журналист Хэнк Альбарелли в ходе инициированного им расследования узнал, что в 50-х в ЦРУ активно увлеклись воздействием на организм человека ЛСД. Вероятно наркотик распыляли с воздуха, чтобы изучить эффект массовой истерии. И в документах, которые попали в руки Альбарелли, имелись доказательства того факта, что Пон-Сент-Эспри как раз и выбрали для тестирования и наблюдения. Хэнк заявил, что даже отыскал двух свидетелей, которые тоже подтвердили факт опытов.

Однако обвинённая сторона упорно всё отрицала, заняв позицию «ничего не знаем, мы в домике». Живых свидетелей-очевидцев практически не осталось. И истина так и не далась в руки, оставшись по обыкновению где-то рядом.