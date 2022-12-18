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В Катаре идет финал чемпионат мира по футболу 2022

В Катаре идет финал чемпионат мира по футболу 2022

Автор:
18 декабря 2022 18:55
Сообщество : Спорт
Метки: final   Аргентина   Чемпионат мира по футболу 2022   анхель ди мария   гол   капитан   команда   лионель месси   франция   
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Счёт уже 2:0 в пользу Аргентины. То ли ещё будет.

Заканчивается первый тайм игры Франция-Аргентина. И счёт уже 2:0 в пользу команды Лео Месси. Первый гол забил он сам - с пенальти.

Второй мяч - Анхель Ди Мария.

Команду Франции в шутку называют «сборной Африки».

На данный момент - тотальное превосходство Аргентины.

Французы за первую половину матча провели всего несколько атак и практически не беспокоили вратаря соперников.

А вот и интрига подъехала - французы сровняли счёт. Всего 3 минуты понадобилось Мбаппе, чтобы забить 2 мяча.

Пост будет обновляться.

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Метки: final   Аргентина   Чемпионат мира по футболу 2022   анхель ди мария   гол   капитан   команда   лионель месси   франция   
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13  комментариев
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453
MidMaster Полчаса назад
Не посмотрел ни одного матча этого ЧМ. Вообще все равно на футбол
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678
Gigantes 10 минут назад
Уже 2:2
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
Просто во Франции надо следить за соотношением негров и геев и прочей толерантности
на поле, а Аргентина выпускает игроков только с учетом качества игры и их способностям .
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20k
Alf Полчаса назад
Не завидую Аргентинцам, если выиграют... Ведь завтра понедельник.
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5k
Очень Злой Полчаса назад
Фашистские твари должны проиграть.Вперёд Аргентина!!!!
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20k
babuby 45 минут назад
А вообще пофиг! Пофиг как идёт, кто с кем играет, какой счёт, и в чью пользу.
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52
Евгений Панкратов Час назад
Да шейхи добазарились... Не иначе. Франция должна уступить! Видно же не вооружённым глазом.
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Евгений Панкратов GoInDown 51 минуту назад
Финал в одни ворота? Такого быть не может просто по определению!!!
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