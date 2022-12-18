В Катаре идет финал чемпионат мира по футболу 2022

Счёт уже 2:0 в пользу Аргентины. То ли ещё будет.
Заканчивается первый тайм игры Франция-Аргентина. И счёт уже 2:0 в пользу команды Лео Месси. Первый гол забил он сам - с пенальти.
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Второй мяч - Анхель Ди Мария.
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Команду Франции в шутку называют «сборной Африки».
На данный момент - тотальное превосходство Аргентины.
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Французы за первую половину матча провели всего несколько атак и практически не беспокоили вратаря соперников.
А вот и интрига подъехала - французы сровняли счёт. Всего 3 минуты понадобилось Мбаппе, чтобы забить 2 мяча.
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на поле, а Аргентина выпускает игроков только с учетом качества игры и их способностям .