Во Франции выпустили марки с багетами, которые пахнут свежим хлебом

Аромат, который будет точно ассоциироваться с Францией.
Недавно национальная почтовая служба страны La Poste выпустила марку, на которой изображен этот хлеб. Однако особенность этой марки не только в рисунке, но и в запахе, который она источает: стоит ее потереть, и появится приятный хлебный аромат.
Аромамарку выпустили ко дню памяти святого Гонората Амьенского, который считается покровителем пекарей. Для воплощения своей идеи La Poste привлекла местного художника, который создал лаконичный рисунок.
На белом фоне изображен хлеб, подвязанный бантиком из ленточки в цветах французского триколора. Нашлось место и для надписи «La baguette, de pain française», которая переводится очень просто: «Багет, французский хлеб». Стоимость марки около двух евро, их было выпущено 600 тысяч. Аромат обеспечивают микрокапсулы, которые вшиты в марку: необходимо потереть рисунок и раздавить их.
Необычная марка ― это попытка пробудить интерес к почте и письмам. В современный век цифровых технологий мы стали забывать о том, как писать письма, и что это очень романтично. Конечно же, новинка особенно пришлась по душе коллекционерам.
Кстати, это не единственная аромамарка от французов. Почтовая служба ранее выпускала марки с классическими французскими блюдами, а также с рисунками и ароматами шоколада, лаванды и клубники.
Источник:
- В КНДР выпустят марки с изображением дочери Ким Чен Ына на фоне ядерных ракет
- Полакомившиеся хлебом с галлюциногенами французы прыгали из окон с криками «Я лечу!» и прятались от чудовищ
- Настоящий памятник хлебу: мышь под булкой и потерянные бублики
- Самые дорогие, пахучие и вкусные: чего вы могли не знать о марках
- Что вынудило правительство США запретить продажу нарезанного хлеба
если марка пахнет свежим хлебом, значит там соответствующий ароматизатор
раз есть такой ароматизатор, значит он добавляется во все эти багеты и хлеба