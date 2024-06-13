FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11668 постов • 1476 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Во Франции выпустили марки с багетами, которые пахнут свежим хлебом

Во Франции выпустили марки с багетами, которые пахнут свежим хлебом

Автор:
13 июня 2024 09:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Франция   багет   в мире   запах   марки   фото   хлеб   
881
4

Аромат, который будет точно ассоциироваться с Францией.

Недавно национальная почтовая служба страны La Poste выпустила марку, на которой изображен этот хлеб. Однако особенность этой марки не только в рисунке, но и в запахе, который она источает: стоит ее потереть, и появится приятный хлебный аромат.

Аромамарку выпустили ко дню памяти святого Гонората Амьенского, который считается покровителем пекарей. Для воплощения своей идеи La Poste привлекла местного художника, который создал лаконичный рисунок.

На белом фоне изображен хлеб, подвязанный бантиком из ленточки в цветах французского триколора. Нашлось место и для надписи «La baguette, de pain française», которая переводится очень просто: «Багет, французский хлеб». Стоимость марки около двух евро, их было выпущено 600 тысяч. Аромат обеспечивают микрокапсулы, которые вшиты в марку: необходимо потереть рисунок и раздавить их.

Необычная марка ― это попытка пробудить интерес к почте и письмам. В современный век цифровых технологий мы стали забывать о том, как писать письма, и что это очень романтично. Конечно же, новинка особенно пришлась по душе коллекционерам.

Кстати, это не единственная аромамарка от французов. Почтовая служба ранее выпускала марки с классическими французскими блюдами, а также с рисунками и ароматами шоколада, лаванды и клубники.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Франция   багет   в мире   запах   марки   фото   хлеб   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
poбт 2 часа назад
тут 2 очевидных факта
если марка пахнет свежим хлебом, значит там соответствующий ароматизатор
раз есть такой ароматизатор, значит он добавляется во все эти багеты и хлеба
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
99k
Доктор Джонс 2 часа назад
Пусть выпустят марки с видами Парижа, которые пахнут соответственно: мусором, крысами, клопами и нечистотами из Сены...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2496 постов (2435 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

506626



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мужчину, избившего глухонемую водительницу такси в Подмосковье, приговорили к исправительным работам и материальной компенсации
Мужчину, избившего глухонемую водительницу такси в Подмосковье, приговорили к...
Последний путь "спортсмена"
Последний путь "спортсмена"
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Стоп-кадр
Стоп-кадр
Немного химии, много драк, погонь и трюков
Немного химии, много драк, погонь и трюков
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#история#аварии#США#Прикол#дети#новости#Автовсячина#конфликт
#в мире#автомобили#люди#ДТП#забавно#фильм#Юмор#находка#кошка#инцидент
#машина#животные#авто аварии#КИтай#кино#кот#интересно#Ynews#сарказм#тюрьма
Немного химии, много драк, погонь и трюков Немного химии, много драк, погонь и трюков Что вынудило правительство США запретить продажу нарезанного хлеба Что вынудило правительство США запретить продажу нарезанного хлеба Самые дорогие, пахучие и вкусные: чего вы могли не знать о марках Самые дорогие, пахучие и вкусные: чего вы могли не знать о марках В КНДР выпустят марки с изображением дочери Ким Чен Ына на фоне ядерных ракет В КНДР выпустят марки с изображением дочери Ким Чен Ына на фоне ядерных ракет Полакомившиеся хлебом с галлюциногенами французы прыгали из окон с криками «Я лечу!» и прятались от чудовищ Полакомившиеся хлебом с галлюциногенами французы прыгали из окон с криками «Я лечу!» и прятались... Настоящий памятник хлебу: мышь под булкой и потерянные бублики Настоящий памятник хлебу: мышь под булкой и потерянные бублики

На что жалуетесь?

Вернуться