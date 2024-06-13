Во Франции выпустили марки с багетами, которые пахнут свежим хлебом

Необычная марка ― это попытка пробудить интерес к почте и письмам. В современный век цифровых технологий мы стали забывать о том, как писать письма, и что это очень романтично. Конечно же, новинка особенно пришлась по душе коллекционерам.

Кстати, это не единственная аромамарка от французов. Почтовая служба ранее выпускала марки с классическими французскими блюдами, а также с рисунками и ароматами шоколада, лаванды и клубники.