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Где снимали знаменитую передачу “Форт Боярд”

Где снимали знаменитую передачу “Форт Боярд”

Автор:
16 декабря 2022 18:31
Сообщество : RealFishki
Метки: Император   Форт Боярд   ален делон   крепость   наполеон   передача   франция   
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Вместо декораций - самая настоящая крепость. Ее строили больше 60 лет, а потом она оказалась никому не нужна.

В 1666 году у французского города Рофшор построили судоверфь. Все бы ничего, но она была уязвима для вражеских кораблей. Возле нее находилось два острова: Экс и Олерон, а между ними - песчаная отмель “коса Бойяр”. Там и предложили построить крепость.

Сделали проект, стали искать финансирование… и ничего не нашли. Так что идею забросили на добрую сотню лет.

А в конце Семилетней войны о крепости вспомнили и вновь задумались о стройке. Но денег снова не было и могучий форт так и остался в виде красивых картинок и чертежей.

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К многострадальному проекту даже присматривался Наполеон. В 1803 году он одобрил чертежи и план работ, но появилась новая проблема - такое массивное сооружение нельзя было возвести на песчаной косе. Слишком уж непрочное основание. Тогда император повелел сделать насыпь из камней, а уже потом закладывать фундамент для форта.

Здесь тоже не обошлось без сложностей: работать можно было только во время отлива и в теплую погоду, камни, которые насыпали на отмель, со временем ушли в песок под собственным весом и пришлось добавить еще несколько слоев. А в 1807 ударили лютые морозы и один из слоев камней пошел трещинами. Только тогда инженеры стали понимать, какую задачу им предстоит решить.

Через несколько лет Наполеон проиграл, оставил пост императора и строительство форта вновь остановилось. Новый этап начался лишь в 1840, при Луи Филиппе. Уже вовсю использовали цемент и бетон, инженеры тоже подтянули свой уровень. В итоге, в 1866 году форт был завершен.

И оказался совершенно бесполезен.

Технический прогресс шагнул вперед и в вооружениях, поэтому теперь дальнобойная артиллерия спокойно контролировала всю акваторию между островами. А форт просто торчал как бельмо на глазу. Дорогое и бестолковое.

Чтобы хоть как-то использовать крепость, там разместили пленных из Пруссии. Затем - политических заключенных Коммуны. Потом там организовали базу ВМФ, моряки стояли там вплоть до 1913 года.

С того времени форт стоял заброшенным. В период Второй мировой, нацисты сделали его мишенью для пристрелки орудий и разнесли половину крепости.

После войны крепость подлатали отдали киноделам и телевизионщикам. В 1966 году там снимали “Искатели приключений” с Аленом Делоном, в 1980-м - передачу “Охотники за сокровищами”.

И крепость наконец-то стала известна. Французская телезвезда Жак Антуан выкупил ее у местного департамента за символический 1 франк, пообещав взять на себя содержание и ремонт. И вскоре форт прогремел на весь мир - в его стенах стали снимать “Форт Боярд”. С Паспарту, старцем Фура и отчаянными “искателями приключений”.

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Метки: Император   Форт Боярд   ален делон   крепость   наполеон   передача   франция   
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a_komolow 14 минут назад
" Искатели приключений " клаССССный фильм!
Лютиция клаСССная!
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