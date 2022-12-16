Где снимали знаменитую передачу “Форт Боярд”

В 1666 году у французского города Рофшор построили судоверфь. Все бы ничего, но она была уязвима для вражеских кораблей. Возле нее находилось два острова: Экс и Олерон, а между ними - песчаная отмель “коса Бойяр”. Там и предложили построить крепость.

Сделали проект, стали искать финансирование… и ничего не нашли. Так что идею забросили на добрую сотню лет.

А в конце Семилетней войны о крепости вспомнили и вновь задумались о стройке. Но денег снова не было и могучий форт так и остался в виде красивых картинок и чертежей.