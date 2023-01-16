Мужчина заметил опоссума, который без движения лежал на его крыльце

Затем мужчина взял беднягу и увидел, что в его шею впился кусок пластика. Неизвестно, от чего именно этот острый кусок, но по предположениям мужчины, он был от держателя жестяных банок. На шее опоссума появилась рана, что означало, что кусок уже долгое время находился там.