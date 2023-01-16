Мужчина заметил опоссума, который без движения лежал на его крыльце

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Бедняга-опоссум лежал на крыльце без движения - когда владелец дома увидел его, он подумал, что тот уже ушёл из жизни. Но подойдя ближе, он заметил, что животное тихонько дышит.
Житель США поделился на форуме историей спасения опоссума, которого увидел на крыльце дома. Сначала мужчина подумал, что бедняга уже ушёл из жизни - опоссум без движения лежал, испачканный в крови, как будто на него напала собака или другое животное. Но подойдя ближе, мужчина заметил, что опоссум ещё дышит.
Затем мужчина взял беднягу и увидел, что в его шею впился кусок пластика. Неизвестно, от чего именно этот острый кусок, но по предположениям мужчины, он был от держателя жестяных банок. На шее опоссума появилась рана, что означало, что кусок уже долгое время находился там.
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Мужчина сразу решил помочь - он извлёк кусок пластика и обработал ранку. После этого опоссум сразу открыл глазки, сел на лапы, но всё также оставался неподвижным. Он был перепуган тем, что произошло. Но несмотря на шок, через полчаса опоссум спустился с крыльца и убежал в лес, откуда пришёл - наверняка, очень благодарный за спасение.
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