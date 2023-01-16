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Мужчина заметил опоссума, который без движения лежал на его крыльце

Мужчина заметил опоссума, который без движения лежал на его крыльце

Автор:
16 января 2023 21:59
Сообщество : Животные
Метки: Случаи   Фотографии   дикие животные   животные   истории   истории спасения   история спасения   опоссум   опоссумы   фото   
1095
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Бедняга-опоссум лежал на крыльце без движения - когда владелец дома увидел его, он подумал, что тот уже ушёл из жизни. Но подойдя ближе, он заметил, что животное тихонько дышит.
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Метки: Случаи   Фотографии   дикие животные   животные   истории   истории спасения   история спасения   опоссум   опоссумы   фото   
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5  комментариев
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931
Graboid 46 минут назад
ну вот .. еще одну животинку спасли ..
спасибо человеку ..
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Ivan 13 минут назад
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9k
Garpia121 19 минут назад
Молодец мужик. Но не стоило сразу отпускать, может еще перевязки потребуются.
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