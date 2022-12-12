Больной лис забежал во двор к женщине, надеясь на помощь

Уже через неделю состояние Бо заметно улучшилось. Он даже начал рычать на опекунов - что было хорошим знаком, ведь раньше он не мог и нормально передвигаться. Через три недели Бо был полностью здоров, и его выпустили обратно в дикую природу. Вот такой он красавчик: