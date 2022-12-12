Больной лис забежал во двор к женщине, надеясь на помощь

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Во двор к женщине забежал больной лис, который едва мог открыть глаза и нормально передвигаться. Вся его мордочка и глаза были покрыты коркой от инфекции - на него было не взглянуть без жалости..
Жительница английского графства Мерсисайд в панике позвонила спасателям животных, увидев на своей лужайке лису. Однако, больше всего её беспокоило состояние животного. Лис едва мог открыть глаза из-за инфекции на мордочке, и выглядел крайне печально. "Он нуждался в срочной помощи. Если бы о нём не сообщили, он бы не прожил долго," - рассказали спасатели.
Центр спасения Pawprints Wildlife принял самца в свои заботливые руки. Волонтеры начали заботиться о нём, и дали кличку Бо. Мордочка лиса была покрыта коркой из-за запущенной чесотки, и на него нельзя было взглянуть без жалости. Ему начали капать специальные капли в глаза и проводить другие процедуры - благодаря ним лис, к счастью, пошёл на поправку.
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Кроме того, у Бо обнаружился необычный окрас. Сначала волонтеры думали, что он тёмного окраса, но он был настолько грязным, что настоящий цвет шёрстки удалось увидеть лишь через несколько купаний. Его шёрстка оказалась светлой, и у него обнаружили лейцизм (мутацию, вызывающую частичную потерю пигментации).
Уже через неделю состояние Бо заметно улучшилось. Он даже начал рычать на опекунов - что было хорошим знаком, ведь раньше он не мог и нормально передвигаться. Через три недели Бо был полностью здоров, и его выпустили обратно в дикую природу. Вот такой он красавчик:
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