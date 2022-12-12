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Больной лис забежал во двор к женщине, надеясь на помощь

Больной лис забежал во двор к женщине, надеясь на помощь

Автор:
12 декабря 2022 21:50
Сообщество : Животные
Метки: дикие животные   до и после   животные   истории спасения   история спасения   лиса   лисы   фото   фотографии   
1949
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Во двор к женщине забежал больной лис, который едва мог открыть глаза и нормально передвигаться. Вся его мордочка и глаза были покрыты коркой от инфекции - на него было не взглянуть без жалости..
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Метки: дикие животные   до и после   животные   истории спасения   история спасения   лиса   лисы   фото   фотографии   
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4  комментария
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26k
Мрачный мачо 39 минут назад
Опасно. Лисы часто болеют бешенством.
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2k
Michael 16 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Трям Полчаса назад
Из него выйдет "Упоротый лис-2"
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4k
Нуи Хусим Полчаса назад
На последней фотке собака-собакой!
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