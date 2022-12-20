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Комиксы о том, что было бы, если бы инопланетяне прилетели на Землю

Комиксы о том, что было бы, если бы инопланетяне прилетели на Землю

Автор:
20 декабря 2022 12:06
Сообщество : Комиксы
Метки: Прикол   вписаться в коллектив   забавно   комиксы   про инопланетян   фото   
1516
15

Иной раз себя тоже ощущаешь как будто с другой планеты. Так быстро все меняется в мире, что не поспеваешь. Комиксы об инопланетянах наглядно покажут, как сложно бывает жить на планете.

Автор комиксов Нэйтан Пайл. Его герои - инопланетяне, которые пытаются жить по земным традициям, но воспринимают все слишком буквально.

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На русский язык рисунки адаптируют Андрей Михайлюк (weaselchuck) и Сергей Стерх.

Давайте посмотрим на забавные сюжеты, которые придумывает автор.

Узнали в чем-то себя?

Такие рисунки позволяют посмотреть на себя и мир с другой стороны.

Все сюжеты вымышлены, но уходят корнями глубоко в менталитет человеческий.

Более 200 000 человек подписаны на паблик Вконтакте с комиксами.

Интересно, как бы мы вели себя. пытаясь вписаться, на другой планете? И в обществе или новом коллективе наши попытки влиться выглядят примерно также?

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Метки: Прикол   вписаться в коллектив   забавно   комиксы   про инопланетян   фото   
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88
Мирлан Дононбаев Час назад
Ну и хренотень!
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11k
Ivan Час назад

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13k
sonic24a Час назад
Общество говорящих спичек. Остальные тоже это видят?
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