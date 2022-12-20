Комиксы о том, что было бы, если бы инопланетяне прилетели на Землю

Иной раз себя тоже ощущаешь как будто с другой планеты. Так быстро все меняется в мире, что не поспеваешь. Комиксы об инопланетянах наглядно покажут, как сложно бывает жить на планете.
Автор комиксов Нэйтан Пайл. Его герои - инопланетяне, которые пытаются жить по земным традициям, но воспринимают все слишком буквально.
На русский язык рисунки адаптируют Андрей Михайлюк (weaselchuck) и Сергей Стерх.
Давайте посмотрим на забавные сюжеты, которые придумывает автор.
Узнали в чем-то себя?
Такие рисунки позволяют посмотреть на себя и мир с другой стороны.
Все сюжеты вымышлены, но уходят корнями глубоко в менталитет человеческий.
Интересно, как бы мы вели себя. пытаясь вписаться, на другой планете? И в обществе или новом коллективе наши попытки влиться выглядят примерно также?
Источник:
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