20 комиксов с безумными сюжетами, которые на самом деле происходят и в жизни

Павел Пако - иллюстратор. Он создает комиксы на разные темы. Это и бытовые зарисовки, пародии на кино и игры, всякие безумные ситуации. Как сам говорит автор - "Все, что взбредет в голову". Предлагаем посмотреть на талантливые и забавные картинки с сюжетами.