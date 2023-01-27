20 комиксов с безумными сюжетами, которые на самом деле происходят и в жизни

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Павел Пако - иллюстратор. Он создает комиксы на разные темы. Это и бытовые зарисовки, пародии на кино и игры, всякие безумные ситуации. Как сам говорит автор - "Все, что взбредет в голову". Предлагаем посмотреть на талантливые и забавные картинки с сюжетами.
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