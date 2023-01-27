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20 комиксов с безумными сюжетами, которые на самом деле происходят и в жизни

20 комиксов с безумными сюжетами, которые на самом деле происходят и в жизни

Автор:
27 января 2023 16:28
Сообщество : Комиксы
Метки: Прикол   забавно   иллюстратор   комиксы   фото   художник   
1637
21

Павел Пако - иллюстратор. Он создает комиксы на разные темы. Это и бытовые зарисовки, пародии на кино и игры, всякие безумные ситуации. Как сам говорит автор - "Все, что взбредет в голову". Предлагаем посмотреть на талантливые и забавные картинки с сюжетами.

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Метки: Прикол   забавно   иллюстратор   комиксы   фото   художник   
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2  комментария
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9k
GROMOZEKA 13 минут назад
Юмор, это как ум.
Либо есть, либо нет.
Тут, нет
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13k
Мистер Фикс 10 минут назад
Мде...
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