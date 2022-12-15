Как в 1900 году люди массово отравились британским пивом

Пострадало более 6000 человек, 70 умерло.
В Англии любят пиво. И это стало проблемой в 1900 году - в Манчестере, Ливерпуле и Солфорде. Тогда любители хмельного напитка дружно отравились.
Слабость, покалывание в руках, ревматизм - такие симптомы наблюдались у пациентов. Сначала врачи думали, что это алкогольный неврит, но все оказалось гораздо хуже.
За четыре месяца скончался 41 человек - необычайно много для “неврита”. И тогда проблемой заинтересовались.
Первым был Эрнест Рейнолдс - он работал в лазарете в Манчестере. Он подметил, что у большинства пациентов одни и те же симптомы и стал бить тревогу. Рейнолдс сообразил, что заболевание очень похоже на отравление мышьяком и взял пробу в местном пабе. Его догадка оказалась верна: в пиве и правда был мышьяк. Он попадал в напиток из сахарного тростника, который использовали в пивоварении.
Как только нашлась главная проблема, пиво стали срочно отзывать из пабов. К сожалению, слишком поздно - на тот свет уже отправилось 70 человек, а больше 6000 слегло с тяжелейшим отравлением.
Когда всё завершилось, власти потребовали, чтобы пивовары тщательнее следили за ингредиентами, которые добавляют в пиво. А отравленные пациенты приходили в себя в течении двух лет. Все это время их наблюдал неутомимый доктор Рейнолдс.
Он даже стал местной знаменитостью - у него брали интервью, о нём писали в газетах. Но слава не затмила ему рассудок - он по-прежнему трудился в лазарете и помогал больным.
Источник:
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Встал над Русью из сортира.
Вот уже который год
Над Страной - Говно встает.