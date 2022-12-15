Как в 1900 году люди массово отравились британским пивом

В Англии любят пиво. И это стало проблемой в 1900 году - в Манчестере, Ливерпуле и Солфорде. Тогда любители хмельного напитка дружно отравились.

Слабость, покалывание в руках, ревматизм - такие симптомы наблюдались у пациентов. Сначала врачи думали, что это алкогольный неврит, но все оказалось гораздо хуже.

За четыре месяца скончался 41 человек - необычайно много для “неврита”. И тогда проблемой заинтересовались.