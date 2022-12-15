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Как в 1900 году люди массово отравились британским пивом

Как в 1900 году люди массово отравились британским пивом

Автор:
15 декабря 2022 02:39
Сообщество : RealFishki
Метки: Англия   Британия   больные   врач   доктор   лазарет   мышьяк   отравление   пациенты   пиво   
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Пострадало более 6000 человек, 70 умерло.

В Англии любят пиво. И это стало проблемой в 1900 году - в Манчестере, Ливерпуле и Солфорде. Тогда любители хмельного напитка дружно отравились.

Слабость, покалывание в руках, ревматизм - такие симптомы наблюдались у пациентов. Сначала врачи думали, что это алкогольный неврит, но все оказалось гораздо хуже.

За четыре месяца скончался 41 человек - необычайно много для “неврита”. И тогда проблемой заинтересовались.

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Первым был Эрнест Рейнолдс - он работал в лазарете в Манчестере. Он подметил, что у большинства пациентов одни и те же симптомы и стал бить тревогу. Рейнолдс сообразил, что заболевание очень похоже на отравление мышьяком и взял пробу в местном пабе. Его догадка оказалась верна: в пиве и правда был мышьяк. Он попадал в напиток из сахарного тростника, который использовали в пивоварении.

Как только нашлась главная проблема, пиво стали срочно отзывать из пабов. К сожалению, слишком поздно - на тот свет уже отправилось 70 человек, а больше 6000 слегло с тяжелейшим отравлением.

Когда всё завершилось, власти потребовали, чтобы пивовары тщательнее следили за ингредиентами, которые добавляют в пиво. А отравленные пациенты приходили в себя в течении двух лет. Все это время их наблюдал неутомимый доктор Рейнолдс.

Он даже стал местной знаменитостью - у него брали интервью, о нём писали в газетах. Но слава не затмила ему рассудок - он по-прежнему трудился в лазарете и помогал больным.

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Метки: Англия   Британия   больные   врач   доктор   лазарет   мышьяк   отравление   пациенты   пиво   
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Евгений Полчаса назад
Губит людей не пиво...
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−1
aedzmgw913@mailbit.online Минуту назад
Путин, это "Солнце мира",
Встал над Русью из сортира.
Вот уже который год
Над Страной - Говно встает.
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103
Ренат Полчаса назад
Откуда мышьяк взялся в тростнике, ничего не понятно.
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