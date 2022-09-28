Украинская беженка сначала разрушила семью приютившего её британца, а потом вынесла с ноги дверь в его дом и устроила скандал

«Я больше не могу терпеть её оскорбления или гнев. Я оставил Лорну и двух своих детей ради нее и приложил все дополнительные усилия, чтобы помочь ей, чтобы мы могли остаться вместе. Я так много работал над этими отношениями. Я знал, что мы с ней будем выглядеть как придурки, если расстанемся, потому что на нас сосредоточено внимание СМИ, телевидения и Интернета. Также мне было ее искренне жаль, потому что она покинула свой дом и свою страну и никого здесь не знала. Да, я чувствовал и думал, что влюблён в неё. Но в ней есть сторона, с которой я больше не могу мириться. Она становится агрессивной, когда злится».

И добавил, что София «не умеет пить». Вот так неожиданность.