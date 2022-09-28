Украинская беженка сначала разрушила семью приютившего её британца, а потом вынесла с ноги дверь в его дом и устроила скандал

По словам англичанина: «Связаться с ней - было самой большой ошибкой в моей жизни».
Санта-Барбара про беженку с Украины Софию Каркадым и британца Тони
Монтану Гарнетта уже не первый месяц обсуждается в английской прессе. Рядовая история, когда из-за игры гормонов мужик связался не с той дамой.
В итоге бросил жену и двоих детей.
Обиженная супруга поделилась этим с журналистами, а те раструбили о семейной неурядице на всю страну. Понятно, что всё из-за того, что пара проявила человечность, приютила Софию, а та увела мужика из семьи.
Поэтому новость и получила такой резонанс. Тогда все справедливо накинулись на Каркадым, хотя пару вопросов могли бы задать и Гарнетту - любителю тату салонов и человеку, которого не сильно волнуют собственные дети. После расставания с женой он перестал с ними общаться.
Ну а позже «прилетело» и ему - спустя четыре месяца «горячих» отношений, Гарнетт расстался с Софией.
«Я больше не могу терпеть её оскорбления или гнев. Я оставил Лорну и двух своих детей ради нее и приложил все дополнительные усилия, чтобы помочь ей, чтобы мы могли остаться вместе. Я так много работал над этими отношениями. Я знал, что мы с ней будем выглядеть как придурки, если расстанемся, потому что на нас сосредоточено внимание СМИ, телевидения и Интернета. Также мне было ее искренне жаль, потому что она покинула свой дом и свою страну и никого здесь не знала. Да, я чувствовал и думал, что влюблён в неё. Но в ней есть сторона, с которой я больше не могу мириться. Она становится агрессивной, когда злится».
И добавил, что София «не умеет пить». Вот так неожиданность.
Кстати, это подтвердилось: София всё никак не могла смириться с расставанием, в очередной раз «приняла на грудь» и пришла на разборки с экс-бойфрендом. Вынесла дверь в съёмную квартиру и начала кричать. Бедолага Гарнетт так перепугался, что вызвал полицию. И только местным силовикам удалось с трудом успокоить разбушевавшуюся даму.
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Теперь она получила запрет на встречи с бывшим. Если нарушит - снова загремит в отделение.
И никакого хеппи энда.
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АНТИФИШКИ
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Хоть ты пусти ЕГО в Европу
Где надо действовать умом,
Он напрягает только жопу.
И потому-то на Руси
Завещано аж Мономахом:
"Связаться Боже упаси!
С тремя жидом, хохлом и ляхом".
Коварен жид, хотя и слеп;
Кичливый лях похуже бл@ди,
Хохол же съест с тобою хлеб,
И тут же в суп тебе нагадит.
Мало чтоли еб%нутых маромоек?
Замени в этой статье "беженка с Украины" на "любая баба из любой страны" и найдется пару тысяч аналогичных случаев....
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"Я принёс Лёше массу идей, вплоть до того, что придумал возвращение своего героя, как его спасают мексиканцы из американской тюрьмы и он в нефтяном траулере возвращается в Петербург. Перепачканный мазутом, вылезает из бочки с соляркой, сверкая белыми зубами, говорит: «Ну, здравствуй, родина!». Я придумал сюжет, где брат вот-вот должен появиться. Говорил Алексею: «Представь себе, что мы ищем его, а он вдруг мелькнул в окне, завернул за угол, а к финалу появится живой Бодров». Это были мои мечты. Алексей их не принял. Но я стою на том, чтобы продолжить эту историю уже в память о Балабанове и о Серёжке Бодрове..".
Виктор Сухоруков