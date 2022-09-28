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Украинская беженка сначала разрушила семью приютившего её британца, а потом вынесла с ноги дверь в его дом и устроила скандал

Украинская беженка сначала разрушила семью приютившего её британца, а потом вынесла с ноги дверь в его дом и устроила скандал

Автор:
28 сентября 2022 14:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Британия   София Каркадым   Тони Гарнетт   расставание   семья   скандал   ссора   
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По словам англичанина: «Связаться с ней - было самой большой ошибкой в моей жизни».

Санта-Барбара про беженку с Украины Софию Каркадым и британца Тони Монтану Гарнетта уже не первый месяц обсуждается в английской прессе. Рядовая история, когда из-за игры гормонов мужик связался не с той дамой.

В итоге бросил жену и двоих детей.

Обиженная супруга поделилась этим с журналистами, а те раструбили о семейной неурядице на всю страну. Понятно, что всё из-за того, что пара проявила человечность, приютила Софию, а та увела мужика из семьи.

Поэтому новость и получила такой резонанс. Тогда все справедливо накинулись на Каркадым, хотя пару вопросов могли бы задать и Гарнетту - любителю тату салонов и человеку, которого не сильно волнуют собственные дети. После расставания с женой он перестал с ними общаться.

Ну а позже «прилетело» и ему - спустя четыре месяца «горячих» отношений, Гарнетт расстался с Софией.

«Я больше не могу терпеть её оскорбления или гнев. Я оставил Лорну и двух своих детей ради нее и приложил все дополнительные усилия, чтобы помочь ей, чтобы мы могли остаться вместе. Я так много работал над этими отношениями. Я знал, что мы с ней будем выглядеть как придурки, если расстанемся, потому что на нас сосредоточено внимание СМИ, телевидения и Интернета. Также мне было ее искренне жаль, потому что она покинула свой дом и свою страну и никого здесь не знала. Да, я чувствовал и думал, что влюблён в неё. Но в ней есть сторона, с которой я больше не могу мириться. Она становится агрессивной, когда злится».

И добавил, что София «не умеет пить». Вот так неожиданность.

Кстати, это подтвердилось: София всё никак не могла смириться с расставанием, в очередной раз «приняла на грудь» и пришла на разборки с экс-бойфрендом. Вынесла дверь в съёмную квартиру и начала кричать. Бедолага Гарнетт так перепугался, что вызвал полицию. И только местным силовикам удалось с трудом успокоить разбушевавшуюся даму.


Теперь она получила запрет на встречи с бывшим. Если нарушит - снова загремит в отделение.

И никакого хеппи энда.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Англия   Британия   София Каркадым   Тони Гарнетт   расставание   семья   скандал   ссора   
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46  комментариев
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14k
K7OO 2 часа назад
Походу, у чувака очень серьезные проблемы не только с мозгом, но и со зрением. Это же надо было вписаться в блудняк ради такого крокодила!
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14k
Элитный тигр 7 минут назад
Скаклы, вперед, Эуропа ждет!!!
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1
Alex 10 минут назад
Аленяка британский.
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691
комнатный сибиряк Полчаса назад
Ну наёпся он знатно , будет теперь что внукам рассказать, а баба на морду , ну типичная хохлушка
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10k
Маламут Уральский Полчаса назад
Клюв у неё знатный.
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6k
night_visitor 49 минут назад
Хохол останется хохлом
Хоть ты пусти ЕГО в Европу
Где надо действовать умом,
Он напрягает только жопу.

И потому-то на Руси
Завещано аж Мономахом:
"Связаться Боже упаси!
С тремя жидом, хохлом и ляхом".

Коварен жид, хотя и слеп;
Кичливый лях похуже бл@ди,
Хохол же съест с тобою хлеб,
И тут же в суп тебе нагадит.
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862
Просто прохожий 54 минуты назад
Хватит уже про бл_я_дей писать. Этот мусор никого кроме ипанутых не интересует.
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6k
Том Сойер 54 минуты назад
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1k
Vadim Balabanov 55 минут назад
Просто зашел поставить минус. Задолбали с этой хохлушкой...
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2k
Michael 56 минут назад
А что в этой истории особенного, если не считать, что баба - хохол ?
Мало чтоли еб%нутых маромоек?

Замени в этой статье "беженка с Украины" на "любая баба из любой страны" и найдется пару тысяч аналогичных случаев....
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7k
evenSeven Час назад
«И это символично»
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1k
cfhfwby Час назад
Боже мой, в Англии давно уже все сошли с ума, на кого не посмотришь, все влюблены или женаты на таких у.е.б.и.щ.а.х, что мне жалко становится их, неужели они считают что Линда Мак Картни- красотка или леди Диди (хорошая такая потаскушка) супер красотка? Или Йоко Оно супруженция Леннона, это же страшило, так и эта хохлушка страшна, как билборд на обочине дороги о последствиях превышения скорости, у них совсем что ли вкуса нет? А какую музыку создают прекрасную, наверное, от тоски по настоящим красоткам.
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395
Gigantes Час назад
Гарный кусок жирной хохлядской свинины. Вредно для здоровья!
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60k
Опиум для народа Час назад
Х"ясе фамилие у хохлухи. Очень ей идёт. Почти Каркадыл.)
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−70
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Избавиться от этих лядей дело не простое... мы европу от хохлов оберегали сколько могли.. Теперь всё. Кушайте не обляпайтесь. )))
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11k
кот базилий Час назад
Закончилось тем, что ей дали пинком под зад из страны...
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25k
Юрий 2 часа назад
Свинью от кормушки просто так не отогнать...
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122
Sata33 2 часа назад
Огонь баба ))))
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71k
Viktor 2 часа назад
Бля, да сколько же можно!

https://old.fishki.net/4148723-ja-ne-merzavka-jeto-lorna-vinovata-bezhenka-iz-ukrainy-za-10-dnej-uvela-britanca-iz-semyi.htmlhttps://old.fishki.net/4148723-ja-ne-merzavka-jeto-lorna-vinovata-bezhenka-iz-ukrainy-za-10-dnej-uvela-britanca-iz-semyi.html
https://old.fishki.net/4181977-ukrainskaja-bezhenka-kotoraja-uvela-britanca-iz-semyi-chastichno-oslepla.htmlhttps://old.fishki.net/4181977-ukrainskaja-bezhenka-kotoraja-uvela-britanca-iz-semyi-chastichno-oslepla.html
https://old.fishki.net/4189787-britanec-brosivshij-zhenu-i-dvoih-detej-radi-devushki-s-ukrainy-stal-niwim.htmlhttps://old.fishki.net/4189787-britanec-brosivshij-zhenu-i-dvoih-detej-radi-devushki-s-ukrainy-stal-niwim.html
https://old.fishki.net/4271983-britanec-brosil-bezhenku-iz-ukrainy-radi-kotoroj-ushel-iz-semyi-spustja-4-mesjaca.htmlhttps://old.fishki.net/4271983-britanec-brosil-bezhenku-iz-ukrainy-radi-kotoroj-ushel-iz-semyi-spustja-4-mesjaca.html
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16k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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122
Sata33 Konstantin 2 часа назад
Скорей всего он не вышел ...
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Цэ зрада. Этот сраный брит, вместо того, чтобы пожалеть бедну дивчину, пострадавшую от клятых москалей, и устроить ей жизнь-сказку, бросил ее. Ну не подонок ли? Наверняка в его жилах течет часть москальской крови.
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