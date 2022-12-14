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"Голубой Марлин" — гигантское судно для гигантских грузов

"Голубой Марлин" — гигантское судно для гигантских грузов

Автор:
14 декабря 2022 19:44
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Голубой марлин   буровые платформы   гиганты   грузовое судно   грузовой транспорт   грузы   интересно   познавательно   транспортно-грузовой корабль   
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Blue Marlin — полупогружаемое судно с большой грузоподъемностью, построенное в Нидерландах. Это чудо инженерной мысли — не обычный буксир. Корабль фактически уходит под воду, чтобы на его палубу легко можно было поместить огромную буровую платформу, военный корабль или другой массивный груз.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Голубой марлин   буровые платформы   гиганты   грузовое судно   грузовой транспорт   грузы   интересно   познавательно   транспортно-грузовой корабль   
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3  комментария
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Алексей Час назад
А как он поведёт себя в шторм? Не переломится? Не перевернётся?
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3k
Александр Полчаса назад
Раз 10 точно уже было.
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48
Павел Морозов Час назад
Нормальное корыто удобрения возить.
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