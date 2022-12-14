"Голубой Марлин" — гигантское судно для гигантских грузов

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Blue Marlin — полупогружаемое судно с большой грузоподъемностью, построенное в Нидерландах. Это чудо инженерной мысли — не обычный буксир. Корабль фактически уходит под воду, чтобы на его палубу легко можно было поместить огромную буровую платформу, военный корабль или другой массивный груз.
"Голубой Марлин" предназначен для подъема и транспортировки тяжелых грузов по всему миру
Здесь он полностью погружен в воду и готов принять груз. Длина судна 217 метров, ширина — 42 метра, вес — 56 килотонн.
Судно с большой грузоподъемностью — это корабль, который может перемещать такие массивные объекты, с которыми не справится больше ни один транспортировщик. Мощность "Голубого Марлина" — 17 160 лошадиных сил.
Вот еще одну буровую установку перевозят по морю. С площадью палубы 11 200 квадратных метров "Голубой Марлин" может вместить практически всё что угодно.
Это SBX-1, морская радиолокационная система обнаружения, предназначенная для работы в открытом море и при сильном ветре. Она является частью системы противоракетной обороны Министерства обороны США.
Только взгляните на невероятные размеры этого объекта! Но "Голубому Марлину" всё по плечу.
Это океанские буровые установки со стальной конструкцией, соединенной с основанием для обеспечения устойчивости.
Посмотрите на грузовой корабль Blue Marlin в движении. Какая махина!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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