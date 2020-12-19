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35 гигантов нашего мира

35 гигантов нашего мира (36 фото)

Автор:
19 декабря 2020 15:24
Сообщество : Факты
Метки: Громадины   гиганты   интересно   невероятно   познавательно   самые большие   удивительное рядом   факты   
1425
36
Глядя на них, невозможно не воскликнуть: "Ну ничего себе громадина!"
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Громадины   гиганты   интересно   невероятно   познавательно   самые большие   удивительное рядом   факты   
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9  комментариев
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1k
Афраний 2 часа назад
Похоже,мужик майку и шорты не переодевает
Похоже,мужик майку и шорты не переодевает
Похоже,мужик майку и шорты не переодевает
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3k
au3 Афраний 2 часа назад
Попались раз по размеру - купил штук 10.
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37k
doker Полчаса назад
Забыли упомянуть... А мужик старался.
Забыли упомянуть... А мужик старался.
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4k
Ya Полчаса назад
Много фоток смахивает на обыкновенный интернет 3,14...жь. Например фото с охранником Дали Грибаускайте, даже если считать что все остальные огрызки по 1,60 м то у охранника рост 2,40 м. Но что то нигде больше не видел и не слышал про него.
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3k
[email protected]@bux Час назад
Встретивших то её мало, а тех кто может рассказать о встрече ещё меньше.
Встретивших то её мало, а тех кто может рассказать о встрече ещё меньше.
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3k
au3 2 часа назад
"Литовский охранник, рядом с которым чувствуешь себя в безопасности"

А охраняет он старпера с права, который, считается, сам ,бня, один, бня, без ансамбля разрушил ссср. Кто на такого богатыря покушаться посмеет ...
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23k
Павел Плеханов au3 49 минут назад
Где-то читал такую фразу про таких охранников: "Большой шкаф громче падает".
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1k
Alex 2 часа назад
это наверное Сабонис-младший.

это наверное Сабонис-младший.
это наверное Сабонис-младший.
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