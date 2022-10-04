16 фотографий удивительных мелочей

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Наблюдать удивительные вещи можно не только на экране телевизора или на картинках в интернете. Порой люди сами не замечают какие-то незаурядные мелочи или вещи, которые ого-го какие необычные.
Я нашёл выпавший молочный зуб моей кошки
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Вот так выглядела моя любимая плюшевая акула после вакуумирования
Очень странная «паутинка» в глазу моего кота (ветеринар проверил и сказал, что это неопасно)
Тренажёр для обучения стоматологов
Двухголовая спичка
В этом рулоне туалетной бумаги есть ещё одна втулка
Рисунок на голове напоминает птичий череп
Кто-то нарисовал кошку на дереве
Дерево растёт над знаком, но под краской
Бургер McDonald’s, который хранится в смоле с 70-х годов
В раме этой картины в доме моих родителей есть глазные яблоки
В моей стране тротуары покрывают люминофором, чтобы можно было ориентироваться в темноте
Эту пару обуви я нашел в бетоне столетней давности, разрушенном водопадом
При осмотре дома выяснилось, что в туалете есть горячая вода. Интересное инфракрасное изображение
Мы поднимались на эту гору, и в нашем кемпинге была её миниатюрная версия
Источник:
АНТИФИШКИ
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