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16 фотографий удивительных мелочей

16 фотографий удивительных мелочей

Автор:
04 октября 2022 08:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   красота   мелочь   природа   удивительно   фото   
2865
16

Наблюдать удивительные вещи можно не только на экране телевизора или на картинках в интернете. Порой люди сами не замечают какие-то незаурядные мелочи или вещи, которые ого-го какие необычные.

Я нашёл выпавший молочный зуб моей кошки

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Вот так выглядела моя любимая плюшевая акула после вакуумирования

Очень странная «паутинка» в глазу моего кота (ветеринар проверил и сказал, что это неопасно)


Тренажёр для обучения стоматологов

Двухголовая спичка

В этом рулоне туалетной бумаги есть ещё одна втулка

Рисунок на голове напоминает птичий череп

Кто-то нарисовал кошку на дереве

Дерево растёт над знаком, но под краской

Бургер McDonald’s, который хранится в смоле с 70-х годов

В раме этой картины в доме моих родителей есть глазные яблоки

В моей стране тротуары покрывают люминофором, чтобы можно было ориентироваться в темноте

Эту пару обуви я нашел в бетоне столетней давности, разрушенном водопадом

При осмотре дома выяснилось, что в туалете есть горячая вода. Интересное инфракрасное изображение

Мы поднимались на эту гору, и в нашем кемпинге была её миниатюрная версия

Источник:

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Метки: Вещи   красота   мелочь   природа   удивительно   фото   
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7  комментариев
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62k
Татьяна Юсова 5 часов назад
Комментарий к фото
А это точно просто обувь?
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31k
Snork Snorkoff 4 часа назад
Про сортир.. такое часто и густо в жарких странах, вода в трубах греется чуть ли не до кипятка.
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14k
Типа граф 5 часов назад
Комментарий к фото
И чё , никто не выковыривает ?!
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14k
Типа граф 5 часов назад
Комментарий к фото
Да он и без смолы десятки лет хранится как свежеприготовленный .
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85k
parallax 5 часов назад
Через миллион лет бургер в смоле примут за янтарь.
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14k
Типа граф 6 часов назад
Комментарий к фото
В салон такой сходил , маникюр навёл , чтобы фоту когтя сделать !
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Deiz

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