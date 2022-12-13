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Да какая разница! Норвегия попросила Твиттер перестать называть их Нигерией

Да какая разница! Норвегия попросила Твиттер перестать называть их Нигерией

Автор:
13 декабря 2022 23:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: twitter   МИД Норвегии   Твиттер   география   нигерия   норвегия   премьер министр   
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По какой-то причине соцсеть пометила аккаунт МИД Норвегии, страницы главы ведомства и премьер-министра как «нигерийский официальный орган власти».

Чиновниками Нигерии в соцсети стали премьер-министр и глава МИД Норвегии.

«Несмотря на то, что мы наслаждаемся нашими прекрасными двусторонними отношениями и близостью к Нигерии по алфавиту, мы были бы очень признательны, если бы вы назвали нас Норвегией», — пишет МИД Норвегии.

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И это не досадная ошибка, - пишет ТГ-канал Swiss Ватник, - достаточно вспомнить Лиз Трасс, которая на посту главы МИД Великобритании, не признала суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Сейчас чтобы сделать карьеру достаточно иметь в активе: наглость, непомерные амбиции и луженую глотку… и совсем необязательно хорошее образование!

К слову, авторитетный еще вчера словарь английского языка «Cambridge Dictionary»взял и расширил определение термина «женщина», добавив в описание слова «взрослый человек, который определяет себя как женщина, даже если при рождении ему приписали совсем другой пол».

Присоединяемся к ТГ-каналу "Абзац" с пожеланием оставлять комментарии без использования ненормативной лексики ниже.

Источник:

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Метки: twitter   МИД Норвегии   Твиттер   география   нигерия   норвегия   премьер министр   
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3  комментария
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9k
Shtoppi Час назад
Это еще что? Скоро их начнут называть Арабией, как и швецию. Потому что там беженцев-муслимов уже столько напихалось, что до полной утраты нац. идентичности им осталось совсем чуток.
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595
Kra 11 минут назад
Образование - ФСЁ!! Закончилось... Даже у Твиттера
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29k
Андрей Иванов 55 минут назад
Иногда это существенно
Ссылка youtu.be
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