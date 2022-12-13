Да какая разница! Норвегия попросила Твиттер перестать называть их Нигерией

К слову, авторитетный еще вчера словарь английского языка «Cambridge Dictionary»взял и расширил определение термина «женщина», добавив в описание слова «взрослый человек, который определяет себя как женщина, даже если при рождении ему приписали совсем другой пол».

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