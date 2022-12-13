Да какая разница! Норвегия попросила Твиттер перестать называть их Нигерией

По какой-то причине соцсеть пометила аккаунт МИД Норвегии, страницы главы ведомства и премьер-министра как «нигерийский официальный орган власти».
Чиновниками Нигерии в соцсети стали премьер-министр и глава МИД Норвегии.
«Несмотря на то, что мы наслаждаемся нашими прекрасными двусторонними отношениями и близостью к Нигерии по алфавиту, мы были бы очень признательны, если бы вы назвали нас Норвегией», — пишет МИД Норвегии.
И это не досадная ошибка, - пишет ТГ-канал Swiss Ватник, - достаточно вспомнить Лиз Трасс, которая на посту главы МИД Великобритании, не признала суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Сейчас чтобы сделать карьеру достаточно иметь в активе: наглость, непомерные амбиции и луженую глотку… и совсем необязательно хорошее образование!
К слову, авторитетный еще вчера словарь английского языка «Cambridge Dictionary»взял и расширил определение термина «женщина», добавив в описание слова «взрослый человек, который определяет себя как женщина, даже если при рождении ему приписали совсем другой пол».
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