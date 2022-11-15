Когда денег в обрез. О жизни тех, кто еще не достиг финансового Олимпа

Денег нам всегда не хватало, не хватает и хватать не будет. Всё дело в том, что аппетит приходит во время еды - без этого никуда не деться. Тогда и случается весьма курьезные ситуации, примеры которых описаны в данном посте.

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1. И в номинации "Совет года" побеждает... 0 Источник:

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2. Где-где, в Караганде 0 Источник:

3. Малый бизнес - это 0 Источник:

4. Секрет на миллион 0 Источник:

5. Все хотят быть другом... 0 Источник:

5. Жиза 0 Источник:

7. Может быть виноваты...? 0

8. Все мы немного мошенники 0

9. Все мы немного пацаны из Челябинска 0

10. И так каждый вечер после работы 0

11. Н - настойчивость 0 Источник:

12. Без тематическим мемов данная подборка обойтись не могла 0

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