Когда денег в обрез. О жизни тех, кто еще не достиг финансового Олимпа

1414
19
Денег нам всегда не хватало, не хватает и хватать не будет. Всё дело в том, что аппетит приходит во время еды - без этого никуда не деться. Тогда и случается весьма курьезные ситуации, примеры которых описаны в данном посте.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Точные высказывания и мемы про время, которые заставляют задуматься
- Боль, боль, боль, или пост о типичных днях фрилансеров
- И после этого вы всё еще хотите расстаться с холостяцкой жизнью?
- 16 гениальных и бесплатных советов из Твиттера, которые способны изменить жизнь
- Интересные наблюдения пользователей соцсетей, заставляющие задуматься
Новости партнёров
реклама
Молодец.