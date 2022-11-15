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Когда денег в обрез. О жизни тех, кто еще не достиг финансового Олимпа

Когда денег в обрез. О жизни тех, кто еще не достиг финансового Олимпа

Автор:
15 ноября 2022 11:48
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   деньги   мем   наблюдение   смех   
1414
19
Денег нам всегда не хватало, не хватает и хватать не будет. Всё дело в том, что аппетит приходит во время еды - без этого никуда не деться. Тогда и случается весьма курьезные ситуации, примеры которых описаны в данном посте.
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Источник:

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Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   деньги   мем   наблюдение   смех   
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8  комментариев
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861
Антошка 54 минуты назад
"О жизнЕ тех..." От слова жизнЯ?
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АнтонПолднев 5 минут назад
Где купить его онлайн курс? Сразу видно, серьёзный анал итик.
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193
Victor 9 минут назад
странно, что у него девушка мужик...
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 53 минуты назад
Я понимаю, что русский язык для тебя НЕ родной, но ВСЁ ЖЕ....
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