FISHKINET
Сообщество RealFishki 997 постов • 72 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Красивое не надевать, обтягивающее не носить, на моду не реагировать – суровые будни советского педагога

Красивое не надевать, обтягивающее не носить, на моду не реагировать – суровые будни советского педагога

Автор:
13 декабря 2022 15:05
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   женщина   образ   одежда   педагог   соответствие   требование   форма   школа   
827
11

Все женщины за редким исключением хотят быть привлекательными и в той или иной степени реагируют на моду. Но в случае с представителями некоторых профессий есть определённые сложности. И дело не в униформе.

Учительница первая моя… Помните её? Как она и последующие педагоги была одета? Обязательная составляющая образа довоенной и послевоенной советской учительницы – строгий костюм. Телесные или коричневые чулки, практичная обувь на низком каблуке. Короткая стрижка или тщательно убранный пучок, без единого торчащего волоска. Причём костюм странноватого покроя: длинный пиджак и широкая мешковатая юбка.

×
×

Понятно, что это некий общепринятый образ, который использовали как иллюстрацию, воспроизводили в кино. В голодные 40-60-е педагоги одевались во что придётся. В сёлах и деревнях и в ушанках в классе сидели, и в валенках. Там уж не до причёсок и нарядов было.

Профессия педагога требует строгости и консервативности во внешнем виде. И описанный выше стандарт сохранялся десятилетиями. Некие послабления стали допускаться только ближе к 80-м, в период хрущёвской оттепели. Юбки были уже более короткими, облегали фигуру, а не висели мешком. На смену пиджаку пришли романтические блузки и водолазки. А пресловутый костюм стали использовать в кинематографе при обыгрывании образа непрошибаемого ретрограда, закрытого для новых веяний.

Сейчас в общем и целом педагоги вольны сами выбирать свой стиль. Но всё же существуют негласные (и порой очень жёсткие) требования к внешнему виду учителя, когда он находится на рабочем месте. Безусловно, бывают перегибы и со стороны учителей. Но нередки они и у родителей, к примеру, затравивших педагога из Барнаула за якобы неподобающий вид (фото в закрытом спортивном купальнике чёрного цвета). Кто знает, где та грань, разделяющая допустимое от недопустимого? И есть ли она?

А как одевались учителя в бытность вашей учёбы в школе?

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: СССР   женщина   образ   одежда   педагог   соответствие   требование   форма   школа   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Андрей Иванов 20 минут назад
А чего суровые? Да одежда учителей должна быть асексуально. Ученики на доску должны смотреть, а не на жопу-сиськи учительницы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр Полчаса назад
Теперь то можно красиво одеться

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 44 минуты назад
Если у человека отсутствует внутренняя культура и элементарные моральные принципы, то он никогда не поймёт, почему неприлично демонстрировать общественности свои прелести в образе женщины низкой социальной ответственности или фотографии в неглиже, нося при этом звание УЧИТЕЛЬ. Также не понять этого тем людям, которые возглашают "Нет такого закона! Имеет право!". Им трудно объяснить, почему неприлично испортить воздух в присутствии других людей - закона-то, ведь нет!
И никакое материальное положение, высокое или низкое, не меняет суть дела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
117
Иван Днепров 49 минут назад
ыыы ... я в школе специально ронял ручку под парту когда сидел на первом ряду, чтобы заглянуть под юбку своей училке, сидевшей напротив. это было так волнующе, увидеть какого цвета у неё трусы. мне даже иногда казалось что она специально чуть шире раздвигала ноги, чтобы у меня была возможность получше рассмотреть её "прелести". )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

64462



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
В Нижнем Тагиле женщине не давали спать шумные соседи и она залила их дверь монтажной пеной
В Нижнем Тагиле женщине не давали спать шумные соседи и она залила их дверь монтажной...
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему
На общую тему
Врачам запретят обращаться к пациентам "женщина" и "молодой человек"
Врачам запретят обращаться к пациентам "женщина" и "молодой человек"
Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли
Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А я знал, знал...

Популярные теги
#фото#Прикол#фотографии#факты#аварии#авто аварии#дети#люди#автомир#футбол
#Юмор#дтп#интересное#история#позитив#подборка#забавно#Приколы#новый год#шоу бизнес
#интересно#животные#СССР#Россия#Спорт#автомобили#картинки#улыбнуло#США#полиция
Как выглядели первые отечественные супермаркеты Как выглядели первые отечественные супермаркеты Модные или сумасшедшие? Подборка образов москвичей из подземки Модные или сумасшедшие? Подборка образов москвичей из подземки Советская телогрейка: как ватник стал элегантной курткой Советская телогрейка: как ватник стал элегантной курткой Без гаджетов и метавселенных: пост ностальгии о советском детстве Без гаджетов и метавселенных: пост ностальгии о советском детстве Милота советского детства Милота советского детства "Отрежу твою сосиску!": в московской школе учитель угрожал покалечить ученика-аутиста "Отрежу твою сосиску!": в московской школе учитель угрожал покалечить ученика-аутиста

На что жалуетесь?

Вернуться