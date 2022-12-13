Красивое не надевать, обтягивающее не носить, на моду не реагировать – суровые будни советского педагога

Сейчас в общем и целом педагоги вольны сами выбирать свой стиль. Но всё же существуют негласные (и порой очень жёсткие) требования к внешнему виду учителя, когда он находится на рабочем месте. Безусловно, бывают перегибы и со стороны учителей. Но нередки они и у родителей, к примеру, затравивших педагога из Барнаула за якобы неподобающий вид (фото в закрытом спортивном купальнике чёрного цвета). Кто знает, где та грань, разделяющая допустимое от недопустимого? И есть ли она?