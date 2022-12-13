Красивое не надевать, обтягивающее не носить, на моду не реагировать – суровые будни советского педагога

Все женщины за редким исключением хотят быть привлекательными и в той или иной степени реагируют на моду. Но в случае с представителями некоторых профессий есть определённые сложности. И дело не в униформе.
Учительница первая моя… Помните её? Как она и последующие педагоги была одета? Обязательная составляющая образа довоенной и послевоенной советской учительницы – строгий костюм. Телесные или коричневые чулки, практичная обувь на низком каблуке. Короткая стрижка или тщательно убранный пучок, без единого торчащего волоска. Причём костюм странноватого покроя: длинный пиджак и широкая мешковатая юбка.
Понятно, что это некий общепринятый образ, который использовали как иллюстрацию, воспроизводили в кино. В голодные 40-60-е педагоги одевались во что придётся. В сёлах и деревнях и в ушанках в классе сидели, и в валенках. Там уж не до причёсок и нарядов было.
Профессия педагога требует строгости и консервативности во внешнем виде. И описанный выше стандарт сохранялся десятилетиями. Некие послабления стали допускаться только ближе к 80-м, в период хрущёвской оттепели. Юбки были уже более короткими, облегали фигуру, а не висели мешком. На смену пиджаку пришли романтические блузки и водолазки. А пресловутый костюм стали использовать в кинематографе при обыгрывании образа непрошибаемого ретрограда, закрытого для новых веяний.
Сейчас в общем и целом педагоги вольны сами выбирать свой стиль. Но всё же существуют негласные (и порой очень жёсткие) требования к внешнему виду учителя, когда он находится на рабочем месте. Безусловно, бывают перегибы и со стороны учителей. Но нередки они и у родителей, к примеру, затравивших педагога из Барнаула за якобы неподобающий вид (фото в закрытом спортивном купальнике чёрного цвета). Кто знает, где та грань, разделяющая допустимое от недопустимого? И есть ли она?
А как одевались учителя в бытность вашей учёбы в школе?
Источник:
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И никакое материальное положение, высокое или низкое, не меняет суть дела.