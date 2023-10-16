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Директор американской школы пересел в «мобильный офис»

Директор американской школы пересел в «мобильный офис»

Автор:
16 октября 2023 13:51
Сообщество : Жизнь в США
Метки: директор школы   жизнь в сша   новатор   новаторский подход   новаторство   педагог   школа   школа сша   
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Директор школы — это человек, в кабинет которого вас вызывают, если вы что-то натворили. Это один из самых больших страхов ученика, наверное, в любой стране мира. Но встречаются и исключения. Например, Джаред Лэм, который не грозно заседает в своем кабинете, а разъезжает по школе с тележкой, чтобы иметь возможность активно общаться и быстро на все реагировать.

Кабинет директора — мифическое место ужасов, из которого далеко разносятся крики осужденных учеников. Возможно, именно поэтому Джаред, руководитель школы BASIS Baton Rouge Matter Charter School в штате Луизиана, решил, что настало время больших перемен. Школы уже не те, что раньше, и чтобы идти в ногу со временем, он применил довольно нестандартный подход.



«Как я могу помочь учителям и ученикам, если весь день сижу за столом в кабинете?» — задает он вопрос в видеоролике на TikTok.


Теперь Джаред передвигается по школьным коридорам с симпатичной тележкой, которая служит ему передвижным офисом.


Это нововведение позволяет ему активно общаться с учениками, следить за ними и при необходимости протягивать руку помощи. Он также заботится о своих коллегах-учителях.


«Я целыми днями катаюсь по коридорам, захожу в классы и помогаю учителям решать проблемы», говорит он. Вот это глоток свежего воздуха! Вместо того чтобы быть холодным, неприступным главой школы, он предпочитает «обслуживать» своих сотрудников.


«Каждое утро я делаю обход. Я просто проверяю, как идут дела у учителей и чем я могу помочь. Нужен ли им срочный перерыв, чтобы сходить в туалет, например? Может быть, нужно срочно сделать несколько ксерокопий для урока? Из мелочей может вырасти очень многое».


Когда начальник заботится о сотрудниках, это очень сильно влияет на их самочувствие. Помочь, прислать веселый мем или просто сказать: «Хорошо поработали сегодня, продолжайте в том же духе» — всё это дает возможность почувствовать, что вас ценят и поддерживают. Когда сотрудникам не приходится трястись от страха при мысли о злом начальнике, они и чувствуют себя лучше. и работают лучше.


Джаред считает, что культура открытого общения на более личностном уровне очень важна. И уже дает результаты! По статистике, в штате Луизиана, где он работает, в школьном секторе наблюдается самый высокий уровень увольнений учителей за последние десять лет. Но из его школы учителя так не бегут: «С прошлого по нынешний год у нас осталось 90 процентов преподавательского состава». Значит, он все делает правильно.


Джаред также активен в социальных сетях — у него внушительная аудитория в 49,2 тыс. пользователей на платформе TikTok, где он публикует множество забавных видеороликов. Он рассказывает об образовании, о том, как наладить контакт с учениками, и участвует в дебатах на такие темы, как фастфуд в школах.

Несмотря на множество положительных комментариев, не все, похоже, согласны со стратегией директора. Комментаторы размышляют о том, что такой подход может вызвать у сотрудников повышенную тревожность: начальник постоянно маячит где-то неподалеку, а в коридоре раздается скрип колес его тележки. Другие высказывают опасение, что его «поддержка» может показаться микроменеджментом.

Джаред в ответ на критику поясняет, что он просто делится стратегией, которая работает для него и его команды и может не работать для других. «Я не утверждаю, что мой подход — лучший, но он оказал положительное влияние на мою школу, — говорит он. — В целом, я считаю, что реакция была скорее положительной, чем отрицательной».

Возможно, пример Джареда подтолкнет других педагогов к поиску инновационного подхода, который позволит улучшить школьную атмосферу и принести пользу учителями и учащимся.

А в вашей школе были такие педагоги-новаторы?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: директор школы   жизнь в сша   новатор   новаторский подход   новаторство   педагог   школа   школа сша   
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6k
Кирилл 2 часа назад
Крыша прохудилась
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1k
Звёздный князь 16 минут назад
Всё в духе американцев.
"А чё бы такое придумать, чтобы хайпануть на соцсетях и тем самым повысить авторитет перед школотой?"
Придумал. Если креатив "выстрелит", то остальные как повторюшки-хрюшки мигом "слижут" идею. А потом и вовсе введут как стандартный элемент в учебных учреждениях.
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14k
Иван Час назад
А вопросы закупок новых учебников, школьного оборудования, текущего ремонта, кадровые вопросы, финансовые,ион тоже в коридоре решает? Клоун, пля
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