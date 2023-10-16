Директор американской школы пересел в «мобильный офис»

«Я целыми днями катаюсь по коридорам, захожу в классы и помогаю учителям решать проблемы», говорит он. Вот это глоток свежего воздуха! Вместо того чтобы быть холодным, неприступным главой школы, он предпочитает «обслуживать» своих сотрудников.

«Каждое утро я делаю обход. Я просто проверяю, как идут дела у учителей и чем я могу помочь. Нужен ли им срочный перерыв, чтобы сходить в туалет, например? Может быть, нужно срочно сделать несколько ксерокопий для урока? Из мелочей может вырасти очень многое».

Когда начальник заботится о сотрудниках, это очень сильно влияет на их самочувствие. Помочь, прислать веселый мем или просто сказать: «Хорошо поработали сегодня, продолжайте в том же духе» — всё это дает возможность почувствовать, что вас ценят и поддерживают. Когда сотрудникам не приходится трястись от страха при мысли о злом начальнике, они и чувствуют себя лучше. и работают лучше.