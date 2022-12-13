О ватных елочных игрушках советской эпохи

Сегодня ватные елочные игрушки советских времен из новогоднего украшения превратились больше в объект коллекционирования, но в 30-е годы это была самая распространенная и самая дешевая игрушка, которую производили как небольшие артели, так и крупные государственные фабрики.
До начала 40-х гг. ватные елочные игрушки делали вручную - это был довольно трудоемкий процесс, который снижал производительность и не позволял заполнить рынок в том объеме, который требовался для полного удовлетворения покупательского спроса.
В 1939 году Всесоюзный научно-экспериментальный институт игрушки предложил способ создания ватной игрушки с помощью готовых форм. Вручную теперь делали только ручки-ножки фигурок и другие некрупные детали, требующие более тонкого подхода к формовке.
Как делали ватные игрушки до 1939 года
При ручном изготовлении украшений из ваты требовалось много рабочих площадей: в одном цеху игрушки делали, во втором их сушили, в третьем - окрашивали, и это - при небольшом объеме. Если же объемы готовой продукции были большими, то цехов требовалось намного больше.
Для внешней отделки игрушки использовалась белая гигроскопичная вата, с длиной волокон от 15 см, крепких на разрыв, имеющих хорошую расслаиваемость и способных хорошо впитывать жидкости. Для внутренней подмотки изделий применялась серая (одежная) вата, которая могла иметь комочки, узелки и обрывки волокон.
Чтобы елочные украшения держали форму, вату пропитывали клеящими веществами - крахмалом, казеином/желатином, силикатным клеем. Как правило, игрушки, покрытые слоем клея и присыпанные сверху так называемым "снег-стеклом" (измельченным в пудру стеклянным порошком), считались соответствующими технике пожарной безопасности.
Но иногда в оформлении использовались слои пышной ваты - борода Деда Мороза, например, или снежные сугробы на подставке той или иной игрушки. В этом случае вату пропитывали огнестойкими препаратами - жидким стеклом, борной кислотой, бурой или специальными химическими составами.
Процесс изготовления елочных украшений из ваты
При изготовлении различных крупных фигур обязательно использовались реечные каркасы, которые закреплялись на деревянной плоской подставке. На детали каркаса наматывали "болванку" - обрывки бумаги или пакли, после чего накладывали слой серой ваты.
Руки фигурок часто делали из проволочного каркаса, на которой наматывался толстый слой ваты, который покрывали сверху цветной ватой. Далее формировали руки и пласт ваты закрепляли на спине фигурки бинтом. После этого на игрушку надевали шубу и покрывали всю заготовку толстым слоем клеящего состава. Фигурку отправляли на сушку, после чего приступали к ее декорированию - росписи, наложению отдельных деталей, присыпке "снег-стеклом".
Ватные игрушки, изображающие овощи-фрукты-ягоды, делали исключительно на проволочном каркасе. Из окрашенный в нужный цвет ваты формировали кружок, в центр которого вкладывали проволоку. На нее наматывалась "болванка" из серой ваты или бумаги, после чего все это накрывалось окрашенным ватным кружком.
Собранные края этого кружка фиксировались ниткой или тоненькой, почти невидимой проволочкой, после чего украшение одновременно гофрировали и красили, т.е. покрывали клеевым цветным раствором.
Изготовление ватных игрушек после 1939 года
Применение чугунных или гипсовых форм существенно сократило время изготовления украшений. Вату пропитывали клейстером, вкладывали ее в форму так, чтобы материал чуть-чуть выступал за края болванки.
На этот слой закладывали подкрахмаленную серую вату и на этом же этапе в форму вкладывали те детали, которые делали вручную (ручки-ножки). Все это засыпалось мелкими, пропитанными клеем опилками и покрывалось слоем сухой ваты.
После формования две половинки извлекались из формы, в течение 6-12 часов выдерживались при комнатной температуре, а затем отправлялись в сушильный шкаф. Затем половинки изделия склеивались, неровности швов обрезались, закладывались тончайшим слоем ваты, который промазывали клеем и высушивались.
После этой последней сушки игрушки окрашивались (вручную, с помощью парикмахерского пульверизатора или аэрографом), присыпались битым стеклом и подвергались финальной отделке: вставлялись глазки, окрашивались копытца, из сургуча делались носики и т.д.
Конечно же, со временем производство ватной игрушки потихоньку совершенствовалось: использовалось более прогрессивное оборудование, разрабатывались новые красящие и клеевые составы, расширялся ассортимент.
Но в общем и целом, "ватная эпоха" елочных игрушек закончилась примерно в 60-е годы, уступив массовому производству украшений из стекла.
Источник:
- Рождество и Новый год в фотографиях минувших лет
- Как в середине лета якуты празднуют Новый год
- С какой целью древние греки имитировали мускулатуру и пресс на своих кирасах?
- Кареты русских царей
- Как благодаря Александру Беляеву в СССР увлеклись научной фантастикой