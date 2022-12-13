О ватных елочных игрушках советской эпохи

В 1939 году Всесоюзный научно-экспериментальный институт игрушки предложил способ создания ватной игрушки с помощью готовых форм. Вручную теперь делали только ручки-ножки фигурок и другие некрупные детали, требующие более тонкого подхода к формовке.

Как делали ватные игрушки до 1939 года

При ручном изготовлении украшений из ваты требовалось много рабочих площадей: в одном цеху игрушки делали, во втором их сушили, в третьем - окрашивали, и это - при небольшом объеме. Если же объемы готовой продукции были большими, то цехов требовалось намного больше.

Для внешней отделки игрушки использовалась белая гигроскопичная вата, с длиной волокон от 15 см, крепких на разрыв, имеющих хорошую расслаиваемость и способных хорошо впитывать жидкости. Для внутренней подмотки изделий применялась серая (одежная) вата, которая могла иметь комочки, узелки и обрывки волокон.