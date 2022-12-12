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Посольство Франции в Москве получило посылку с дохлой мышью внутри

Посольство Франции в Москве получило посылку с дохлой мышью внутри

Автор:
12 декабря 2022 22:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Посылка   мышь   паук   полиция   посольство Франции   почта   тайна   
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Таинственное отправление приехало из Крыма, а известно об инциденте стало после того, как в полицию обратилась представитель французского посольства в Москве.

Как рассказала женщина, внутри необычной посылки оказались мертвая мышь и мертвый паук.

По сообщению ТГ-канал MASH, "птичьи кости и перья просветились на сканере в момент досмотра почты охранником посольства. Секьюрити вызвал полицию. Гостинец вскрыли и помимо птичьего "микса" там были две банки. В одной из них — мёртвая мышь. В другой — мёртвый паук".

При этом, итальянский продюсер Пьер Нотарианни, якобы отправивший посылку, судя по обратному адресу, почему-то живет в многоквартирном доме в крымском Судаке...

На самом деле, полгода назад в посольство Франции в Москве уже приходило подобное "добро". Оказалось, всё это богатство прислала пожилая француженка, осевшая в Крыму. Тогда она подписалась тем же именем — Пьер Нотарианни, видимо, имея в виду итальянского продюсера и актёра Пьетро Нотарианни, который умер в 2006 году. "И да, мадам немного с бонжуром", - пишет MASH.

Добавим, что Пьетро Нотарианни, известный как продюсер ряда известных кинокартин ("Гибель богов" и "Леопард" Лукино Висконти, "Интервью" Федерико Феллини), скончался в Риме еще в 2006 году.

Передайте мышь Макрону, пожалуйста! Может, это одна из тех, мышей, которая устала плакать, колоться, но жевать кактус европейских санкций.

Источник:

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Метки: Посылка   мышь   паук   полиция   посольство Франции   почта   тайна   
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3  комментария
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39k
Крымчанка Полчаса назад
Молодец тётка! Так и надо этому макарону). И как замечательно что выяснилось - отправитель француженка. А то бы раздули эту мышь дохлую до небес.
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16k
Александр Час назад
Греческом зале, в греческом зале, мыш дохлая.
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8k
GROMOZEKA 2 часа назад
Кто же так посылки отправляет?
Учитесь у классиков

Ссылка youtu.be
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KlyaksaZ

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