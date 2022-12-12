Посольство Франции в Москве получило посылку с дохлой мышью внутри

Таинственное отправление приехало из Крыма, а известно об инциденте стало после того, как в полицию обратилась представитель французского посольства в Москве.
Как рассказала женщина, внутри необычной посылки оказались мертвая мышь и мертвый паук.
По сообщению ТГ-канал MASH, "птичьи кости и перья просветились на сканере в момент досмотра почты охранником посольства. Секьюрити вызвал полицию. Гостинец вскрыли и помимо птичьего "микса" там были две банки. В одной из них — мёртвая мышь. В другой — мёртвый паук".
При этом, итальянский продюсер Пьер Нотарианни, якобы отправивший посылку, судя по обратному адресу, почему-то живет в многоквартирном доме в крымском Судаке...
На самом деле, полгода назад в посольство Франции в Москве уже приходило подобное "добро". Оказалось, всё это богатство прислала пожилая француженка, осевшая в Крыму. Тогда она подписалась тем же именем — Пьер Нотарианни, видимо, имея в виду итальянского продюсера и актёра Пьетро Нотарианни, который умер в 2006 году. "И да, мадам немного с бонжуром", - пишет MASH.
Добавим, что Пьетро Нотарианни, известный как продюсер ряда известных кинокартин ("Гибель богов" и "Леопард" Лукино Висконти, "Интервью" Федерико Феллини), скончался в Риме еще в 2006 году.
Передайте мышь Макрону, пожалуйста! Может, это одна из тех, мышей, которая устала плакать, колоться, но жевать кактус европейских санкций.
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