Посольство Франции в Москве получило посылку с дохлой мышью внутри

Как рассказала женщина, внутри необычной посылки оказались мертвая мышь и мертвый паук.

По сообщению ТГ-канал MASH, "птичьи кости и перья просветились на сканере в момент досмотра почты охранником посольства. Секьюрити вызвал полицию. Гостинец вскрыли и помимо птичьего "микса" там были две банки. В одной из них — мёртвая мышь. В другой — мёртвый паук".

При этом, итальянский продюсер Пьер Нотарианни, якобы отправивший посылку, судя по обратному адресу, почему-то живет в многоквартирном доме в крымском Судаке...

На самом деле, полгода назад в посольство Франции в Москве уже приходило подобное "добро". Оказалось, всё это богатство прислала пожилая француженка, осевшая в Крыму. Тогда она подписалась тем же именем — Пьер Нотарианни, видимо, имея в виду итальянского продюсера и актёра Пьетро Нотарианни, который умер в 2006 году. "И да, мадам немного с бонжуром", - пишет MASH.

Добавим, что Пьетро Нотарианни, известный как продюсер ряда известных кинокартин ("Гибель богов" и "Леопард" Лукино Висконти, "Интервью" Федерико Феллини), скончался в Риме еще в 2006 году.

Передайте мышь Макрону, пожалуйста! Может, это одна из тех, мышей, которая устала плакать, колоться, но жевать кактус европейских санкций.