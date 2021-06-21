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Жительницу США засыпали товарами по ошибке

Жительницу США засыпали товарами по ошибке (4 фото)

Автор:
21 июня 2021 09:57
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Посылка   в мире   доставка   история   ошибка   почта   фото   
358
4
Семья из Нью-Йорка получила сотни ненужных коробок с Amazon, не имея ни малейшего представления о том, откуда они пришли.

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Метки: Посылка   в мире   доставка   история   ошибка   почта   фото   
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8  комментариев
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9k
Кыся Час назад
Бред полный. Отправитель всегда есть, даже если он не указан на коробке. Кто-то ведь оплатил доставку. Ну и посмотрите в своих базах, откуда перечисление было.

И тетка тоже какой-то хреновый предприниматель. Раз тебе досталось что-то на халяву, тем более, в таком количестве, это можно продать. На том же аукционе хотя бы. А лучше производителю масок. Тем более, это ж не скоропорт, спешить некуда.
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8k
krivsan 41 минуту назад
может это ответочка от благодарных клиентов,которым она в разгар пандемии маски в три дорога продавала???"Кэннан частная предпринимательница, у которой есть бизнес-партнер"
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27k
winergy2012 44 минуты назад
Нашли лохушку.Из ее дома сделали временный склад.
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5k
Александр Иванов Час назад
Мне раз так прислали 4 коробки сгущёнки! Мне, диабетику! Оказалось, улицу перепутали. Там тоже полководца, только другого.
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