Жительницу США засыпали товарами по ошибке

Посылки доставляли разные службы — Amazon, UPS и Почтовая служба США. На коробках при этом не было указано ни имени отправителя, ни обратного адреса. Кэннан ежедневно разговаривала с представителями служб доставки, пытаясь выяснить, что происходит, сканировала штрих-коды и отслеживала посылки, чтобы найти виновного, но безрезультатно. После того, как случаем заинтересовались журналисты, в службах согласились остановить доставку каркасов.



Теперь Кэннан предстоит решить вопрос, куда девать все силиконовые каркасы, которые скопились у нее на пороге. Женщина предположила, что может передать их в детские больницы, где малыши могли бы мастерить из них забавные маски. Одна из служб доставки уже согласилась пожертвовать больницам дополнительные расходные материалы.