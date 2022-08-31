Свадебный фотограф показала "фотобомбу" с собакой

Во время фотосессии влюблённых, собака стояла рядом с ними - и ей было трудно скрыть эмоции! Луна буквально улыбалась до ушей, не скрывая радости за своих хозяев и их торжественный день. "Я просто рассмеялась, просматривая и выбирая фотографии молодожён. Улыбка Луны сразила меня наповал, и она идеально позировала для снимка," - рассказала фотограф. Молодожёны тоже оценили смешную мордочку своей питомицы, и посмеялись над фотографией.