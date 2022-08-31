FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12716 постов • 1346 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Свадебный фотограф показала "фотобомбу" с собакой

Свадебный фотограф показала "фотобомбу" с собакой

Автор:
31 августа 2022 20:37
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   свадьба   смешно   смешные животные   собака   собаки   фото   фотографии   
1272
10
Некоторые хозяева с удовольствием берут своих питомцев на свои свадьбы, делая их важными участниками торжества. Свадебный фотограф Сара Пьюкин (Sarah Pukin) недавно поделилась забавными кадрами с одной фотосессии молодожён. Их собака стала звездой снимков!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   свадьба   смешно   смешные животные   собака   собаки   фото   фотографии   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Алексей 2 часа назад
Собака просто в лесу грибы нашла и не поделилась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
733k
А.Берестенко 54 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
108k
Москвичка 57 минут назад
Собачки просто милота!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Пётровыч Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32
twincam Час назад
ахаха, ржака )))
какое смешное собачко ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58282



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В России планируют ввести штраф за пропаганду ЛГБТ. За «рекламу» мужеложества можно будет влететь на 200 тысяч рублей
В России планируют ввести штраф за пропаганду ЛГБТ. За «рекламу» мужеложества можно...
Как сейчас выглядят места съёмок фильма "3+2" в Крыму? Фотосравнение спустя 60 лет
Как сейчас выглядят места съёмок фильма "3+2" в Крыму? Фотосравнение спустя 60 лет
Набирающие популярность в сообществах
Почему мужчины в России часто не отмечают 40-летие
Почему мужчины в России часто не отмечают 40-летие
В Великобритании лиса пробралась в дом и устроила разгром в ванной
В Великобритании лиса пробралась в дом и устроила разгром в ванной
Суровое испытание складного смартфона Samsung (видео)
Суровое испытание складного смартфона Samsung (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Действительно

Лучшие демотиваторы
Запад дорос до советской моды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#кино#биография#люди#дети#дтп#Приколы#Реакция#наука#авто аварии
#Юмор#факты#шоу бизнес#история#животные#забавно#США#интересное#ретро авто#театр
#интересно#в мире#прикол#автомобили#автомир#картинки#подборка#аварии#фотографии#фильм
Суровое испытание складного смартфона Samsung (видео) Суровое испытание складного смартфона Samsung (видео) В ветклинике сделали фотозону для клиентов - и получились крутые снимки В ветклинике сделали фотозону для клиентов - и получились крутые снимки Особенная собачка постоянно выглядит удивлённой Особенная собачка постоянно выглядит удивлённой Спящая собака прервала футбольный матч в Парагвае Спящая собака прервала футбольный матч в Парагвае Бездомный пёс трогательно "поздравил" пару со свадьбой Бездомный пёс трогательно "поздравил" пару со свадьбой Какие же они чудики: фото животных, заряжающие позитивом Какие же они чудики: фото животных, заряжающие позитивом

На что жалуетесь?

Вернуться