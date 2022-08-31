Свадебный фотограф показала "фотобомбу" с собакой

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Некоторые хозяева с удовольствием берут своих питомцев на свои свадьбы, делая их важными участниками торжества. Свадебный фотограф Сара Пьюкин (Sarah Pukin) недавно поделилась забавными кадрами с одной фотосессии молодожён. Их собака стала звездой снимков!
Канадский свадебный фотограф Сара Пьюкин недавно поделилась этими забавными фото. Одна пара пригласила Сару сделать фото на свадьбе, где главным гостем была их собака по кличке Луна. Фотограф делала снимки пары и торжества, и не сразу заметила одно курьезное фото. Во время редактирования фотографий она увидела выражение мордочки Луны, и рассмеялась.
Во время фотосессии влюблённых, собака стояла рядом с ними - и ей было трудно скрыть эмоции! Луна буквально улыбалась до ушей, не скрывая радости за своих хозяев и их торжественный день. "Я просто рассмеялась, просматривая и выбирая фотографии молодожён. Улыбка Луны сразила меня наповал, и она идеально позировала для снимка," - рассказала фотограф. Молодожёны тоже оценили смешную мордочку своей питомицы, и посмеялись над фотографией.
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Фотограф также поделилась фотографиями с Луной в соцсетях, где они набрали 1,3 миллиона просмотров. Тысячи пользователей позабавились фотографиям с собачкой, и многие в ответ поделились снимками со своих свадеб с участием собак. "Я просто обожаю собак! Эта фотография теперь войдёт в мою коллекцию лучших свадебных снимков моего авторства," - говорит фотограф.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Питомцы домашние животные животные свадьба смешно смешные животные собака собаки фото фотографии
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какое смешное собачко ))