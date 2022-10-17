20+ фото кроликов, которые не такие милые и пушистые, как кажется

Первое, что приходит на ум, когда мы думаем о кроликах - милые, пушистые создания. Однако, иногда это не совсем так. Иногда эти милашки могут вытворять такие странности и так портить имущество, что их никак не назовёшь ангелочками. Вот несколько доказательств от хозяев кроликов, которых держат дома как домашних питомцев.

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"Я специально поставила этот базилик на самую высокую столешницу. Но он всё равно до него добрался!" 0 Источник:

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Кролик решил, что так красивее 0 Источник:

Жизнь с кроликом - это 0 Источник:

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Кролик в "маске" 0 Источник:

Пушистый демон 0 Источник:

"Мой муж наконец придумал способ обедать спокойно, чтобы кролик не воровал еду" 0 Источник:

"И не смотри на меня так, я никого не кусал!" 0 Источник:

Когда съел волосы хозяйки, потому что она вовремя не накормила 0 Источник:

"Мы искали его где-то полчаса..." 0 Источник:

В ожидании кормежки 0 Источник:

"Да подумаешь, немного попрыгала.." 0 Источник:

Куда только ни заводит любопытство 0 Источник:

"Заведи кролика. Будет весело", - говорили они.. 0 Источник:

"Вот как спит моя крольчиха" 0 Источник:

Когда залез в косметику хозяйки 0 Источник:

Кажется, пришло время покупать новый диван 0 Источник:

Прогулка прошла успешно 0 Источник:

Кто-то не в восторге от банана 0 Источник:

"Да, это я натворил. И что ты мне сделаешь?" 0 Источник:

Ну, здравствуйте 0 Источник:

Когда твоя жена не хочет фоткаться 0 Источник:

Кролики устроили вечеринку 0 Источник:

Какое ещё личное пространство? 0 Источник:

"Я художник, я так вижу" 0 Источник:

"А меня угостите?" 0 Источник:

"Ой, а кто это сделал?" 0 Источник:

Почему бы не прыгнуть в грязную воду 0 Источник: