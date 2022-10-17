20+ фото кроликов, которые не такие милые и пушистые, как кажется

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Первое, что приходит на ум, когда мы думаем о кроликах - милые, пушистые создания. Однако, иногда это не совсем так. Иногда эти милашки могут вытворять такие странности и так портить имущество, что их никак не назовёшь ангелочками. Вот несколько доказательств от хозяев кроликов, которых держат дома как домашних питомцев.
"Я специально поставила этот базилик на самую высокую столешницу. Но он всё равно до него добрался!"
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Питомцы домашние животные животные кролик кролики подборка смешно смешные животные фото фотографии
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Как и всяких ежиков фоткают.
Блохастей в природе нет.... Там всякая нечисть просто на нем живет, он же не может от них избавится....
Мир волшебства он в изнанке такой... вонюч :)))
Зато поселился на кухне. Там выкопал нору. аккуратный такой круглый вход.
Зато потом в эту нору ушло два старых ватника, два ведра песка и два ведра цемента.