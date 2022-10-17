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20+ фото кроликов, которые не такие милые и пушистые, как кажется

20+ фото кроликов, которые не такие милые и пушистые, как кажется

Автор:
17 октября 2022 18:51
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   кролик   кролики   подборка   смешно   смешные животные   фото   фотографии   
665
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Первое, что приходит на ум, когда мы думаем о кроликах - милые, пушистые создания. Однако, иногда это не совсем так. Иногда эти милашки могут вытворять такие странности и так портить имущество, что их никак не назовёшь ангелочками. Вот несколько доказательств от хозяев кроликов, которых держат дома как домашних питомцев.
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Источник:

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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   кролик   кролики   подборка   смешно   смешные животные   фото   фотографии   
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17  комментариев
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49
Ви 2 часа назад
Выход очень простой.
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767
Антошка 24 минуты назад
Живёт у меня одна ушастая, перестал из клетки выпускать, да и она не в восторге. Обои у плинтусов были сгрызаны, провода перегрызаны, покрывала на кроватях "выкопаны". Да и кусается, собака!
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48
Alexander Schimpf 37 минут назад
Кролики это не только ценный мех, но и три четыре килограмма диетического, легкоусвояемого мяса.
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5k
Котэ 43 минуты назад
кролик тушёный в майонезе с гречкой. вполне приемлемо
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1k
Александр 2 часа назад
не играй с едой
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614
Легендарный В-ий 2 часа назад
да, я не только ценный мех) но 3/4 центнера ценново, диетическово, легкоусваиваимаво сала! это меня жена так называет, любя
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4k
Babangdida 2 часа назад
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6k
Allmaster 2 часа назад
Кто вообще выдумал такую байку с кроликами как с мимимишами? Это твари.. Кто там в восторге от пушистиков, вы попробуйте разводить их. И сразу проймет.
Как и всяких ежиков фоткают.
Блохастей в природе нет.... Там всякая нечисть просто на нем живет, он же не может от них избавится....
Мир волшебства он в изнанке такой... вонюч :)))
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9k
Izrin Maria 2 часа назад
Наш кроль только и сгрыз, что соломенный коврик у двери.
Зато поселился на кухне. Там выкопал нору. аккуратный такой круглый вход.
Зато потом в эту нору ушло два старых ватника, два ведра песка и два ведра цемента.
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4k
SandMANn 2 часа назад
СССстрашные зверюги!
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15k
Александр 2 часа назад
Пара фактов про милых кроликов, они запросто могут вырвать друг другу яйца, а крольчиха иногда сжирает своих крольчат.
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