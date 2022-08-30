Лучик добра: кадры с животными, заряженные позитивом

Несмотря на хаос в мире, животные - наш вечный источник позитива. Это один из самых милых, искренних и действенных способов поднять настроение и ощутить безусловную любовь. Общение с ними всегда идёт на пользу, а особенно когда они вытворяют нелепые и забавные вещи, видя которые, невозможно сдержать улыбку. Посмотрите на этих пушистиков - и зарядитесь настроением на весь день!

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Ну, здравствуйте 0 Источник:

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Дружба бывает разной.. 0 Источник:

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Семья 0 Источник:

Утро начинается не с кофе 0 Источник:

"Мама, покатай нас!" 0 Источник:

Квокка - ходячий позитив 0 Источник:

Почти маленькая собачка 0 Источник:

Кусь! 0 Источник:

Надежный камуфляж 0 Источник:

Ничего особенного, просто пёс в образе овцы 0 Источник:

Это тебе, человек! 0 Источник:

Любовь - повсюду 0 Источник:

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Ничего не понятно, но очень мило! 0 Источник:

Здесь был кот 0 Источник:

У всех свои способы охладиться 0 Источник:

Такие моменты греют душу 0 Источник:

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Братья по окрасу 0 Источник:

Какая же прелесть 0 Источник:

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Мамины объятия - самые тёплые 0 Источник:

Кот под прикрытием 0 Источник:

С днем рождения, змейка 0 Источник:

Кролик в лежанке в виде кролика 0 Источник: