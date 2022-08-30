Лучик добра: кадры с животными, заряженные позитивом

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Несмотря на хаос в мире, животные - наш вечный источник позитива. Это один из самых милых, искренних и действенных способов поднять настроение и ощутить безусловную любовь. Общение с ними всегда идёт на пользу, а особенно когда они вытворяют нелепые и забавные вещи, видя которые, невозможно сдержать улыбку. Посмотрите на этих пушистиков - и зарядитесь настроением на весь день!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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барашек Шон )))