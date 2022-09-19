Мастера фотошопа: тренажер в стоматологии стал мемом

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На сайте Реддит есть сообщество, посвященное забавному фотошопу. Пользователи прикрепляют смешные кадры, а другие умельцы, используя только редактор и фантазию - создают свои юмористические шедевры.
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А какой вариант вам понравился больше всего? Или уже придумали свой?
Источник:
АНТИФИШКИ
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