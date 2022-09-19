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Мастера фотошопа: тренажер в стоматологии стал мемом

Мастера фотошопа: тренажер в стоматологии стал мемом

Автор:
19 сентября 2022 15:07
Сообщество : Юмор
Метки: Reddit   Мемы   забавно   интересно   прикол   фото   фотошоп баты   фотошоп мастера   
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На сайте Реддит есть сообщество, посвященное забавному фотошопу. Пользователи прикрепляют смешные кадры, а другие умельцы, используя только редактор и фантазию - создают свои юмористические шедевры.

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А какой вариант вам понравился больше всего? Или уже придумали свой?

Источник:

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Метки: Reddit   Мемы   забавно   интересно   прикол   фото   фотошоп баты   фотошоп мастера   
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1  комментарий
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friday2009 7 минут назад
Матрицу с Мумией перепутали?
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Спелая кукурузинка

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