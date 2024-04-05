FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8733 поста • 909 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
14 знаменитых отцов, которые обзавелись детьми после 50 лет

14 знаменитых отцов, которые обзавелись детьми после 50 лет

Автор:
05 апреля 2024 07:54
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: дети   знаменитости   отец   папа   пополнение   родители   семья   фото   
1057
15

Как думаете, существует ли идеальный возраст для того, чтобы стать родителем? Например, национальный центр исследований семьи и брака США считает, что средний возраст мужчины, становящегося отцом, составляет от 27 до 30 лет. Однако реальность показывает, что иногда статистика может ошибаться. И притом серьёзно.

Например, некоторые знаменитые мужчины доказали, что примерить на себя роль отца можно даже и после 50 лет.

×
×

Известный голливудский актёр стал примерным отцом, когда ему исполнилось 54 года. Стоит отметить, что в дальнейшем семье Битти родилось ещё трое детей.

На протяжении долгого времени поклонники были уверены, что Джордж Клуни так и останется холостяком. Однако всё изменилось, когда он встретил Амаль Аламуддин и женился на ней. Вскоре у пары родились близнецы. На тот момент актёру было 56 лет.

Первый ребёнок актёра, рождённый моделью Кэри Лоуэлл, появился на свет в 2000 году. В 2019 году журналистка Алехандра Сильва подарила Ричарду Гиру сына. И вот спустя год у пары рождается ещё один малыш. К этому моменту актёру уже успевает исполниться 70 лет.

В 2012 году у 67-летнего актёра родилась дочь. Это его первый и единственный ребёнок.

Хью Грант впервые стал отцом в 2011 году в возрасте 51 года. С тех пор у актёра родилось пятеро детей. Младший ребёнок Хью родился в январе 2018 года. Тогда ему исполнилось 58 лет.

У Джорджа трое приёмных детей. В 2013 году он женился на Меллоди Хобсон, с которой они решили родить собственного ребёнка, воспользовавшись помощью суррогатной матери. На тот момент многодетному отцу исполнилось 69 лет.

В 2023 году 83-летний актёр стал отцом в четвёртый раз.

В мае 2023 года Роберт Де Ниро объявил о рождении седьмого ребёнка. Актёру на тот момент было 79 лет.

У Мика Джаггера родился восьмой ребёнок — сын от его возлюбленной Мелани Хэмрик в 2016 году — в возрасте 73 лет. Всего у Джаггера, которому сейчас 80 лет, восемь детей.

Ронни Вуд и его жена Салли Хамфрис, которая на 31 год младше музыканта, родили девочек-близнецов всего за два дня до его 69-летия.

Всего у Алека Болдуина восемь детей. Его младшая дочь Илария Каталина Ирэна родилась в сентябре 2022 года. На момент её рождения Болдуину было 64 года.

В 2012 году у 57-летнего актёра родилась третья дочь. Два года спустя у него и его жены Эммы Хеминг появился ещё один ребёнок.

Дугласу было 58 лет, когда родилась его дочь Кэрис. Всего у актёра трое детей.

Ранее актёр и не думал заводить детей, пока не встретил свою супругу Эмили Ливингстон. В 62 года Голдблюм впервые стал родителем.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: дети   знаменитости   отец   папа   пополнение   родители   семья   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Sapsan 38 минут назад
Все жёны Де Ниро

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Dimon 4 минуты назад
Ну собсно и у нас полно таких примеров , причем после 70 лет: Белявский, Казаков, Жванецкий, Пугалкина и конечно Петросян)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 747 постов (699 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50879



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вернёмся в прошлое: 30 интересных ретро-фотографий
Вернёмся в прошлое: 30 интересных ретро-фотографий
Однажды в офисе
Однажды в офисе
Набирающие популярность в сообществах
Часы с лазером вместо стрелок
Часы с лазером вместо стрелок
Россия заняла второе место в мире по продажам шоколадных изделий
Россия заняла второе место в мире по продажам шоколадных изделий
Xiaomi показала как просиходит сборка автомобилей SU7 (видео)
Xiaomi показала как просиходит сборка автомобилей SU7 (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#животные#факты#люди#авто аварии#собака#задержание#улыбнуло#кот
#Юмор#машина#история#Прикол#аварии#Автовсячина#Китай#Разное#деньги#полиция
#автомобили#забавно#в мире#интересное#ДТП#позитив#милота#интересно#подборка#истории
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей 13 фото детей знаменитостей, чьи родители прославились не только своим талантом, но и нестандартной внешностью 13 фото детей знаменитостей, чьи родители прославились не только своим талантом, но и... 15 фото креативного отца, который устраивает веселые дни со своими дочерями 15 фото креативного отца, который устраивает веселые дни со своими дочерями Отец забавно фотошопит своих детей, вызывая приступ ужаса у мамочек Отец забавно фотошопит своих детей, вызывая приступ ужаса у мамочек "Папа - это вам не мама!": забавные фотографии отцов со&nbsp;своими детьми "Папа - это вам не мама!": забавные фотографии отцов со своими детьми 20 причин, почему детей нельзя оставлять наедине с отцами 20 причин, почему детей нельзя оставлять наедине с отцами

На что жалуетесь?

Вернуться