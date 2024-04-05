14 знаменитых отцов, которые обзавелись детьми после 50 лет

Как думаете, существует ли идеальный возраст для того, чтобы стать родителем? Например, национальный центр исследований семьи и брака США считает, что средний возраст мужчины, становящегося отцом, составляет от 27 до 30 лет. Однако реальность показывает, что иногда статистика может ошибаться. И притом серьёзно.
Например, некоторые знаменитые мужчины доказали, что примерить на себя роль отца можно даже и после 50 лет.
Известный голливудский актёр стал примерным отцом, когда ему исполнилось 54 года. Стоит отметить, что в дальнейшем семье Битти родилось ещё трое детей.
На протяжении долгого времени поклонники были уверены, что Джордж Клуни так и останется холостяком. Однако всё изменилось, когда он встретил Амаль Аламуддин и женился на ней. Вскоре у пары родились близнецы. На тот момент актёру было 56 лет.
Первый ребёнок актёра, рождённый моделью Кэри Лоуэлл, появился на свет в 2000 году. В 2019 году журналистка Алехандра Сильва подарила Ричарду Гиру сына. И вот спустя год у пары рождается ещё один малыш. К этому моменту актёру уже успевает исполниться 70 лет.
В 2012 году у 67-летнего актёра родилась дочь. Это его первый и единственный ребёнок.
Хью Грант впервые стал отцом в 2011 году в возрасте 51 года. С тех пор у актёра родилось пятеро детей. Младший ребёнок Хью родился в январе 2018 года. Тогда ему исполнилось 58 лет.
У Джорджа трое приёмных детей. В 2013 году он женился на Меллоди Хобсон, с которой они решили родить собственного ребёнка, воспользовавшись помощью суррогатной матери. На тот момент многодетному отцу исполнилось 69 лет.
В 2023 году 83-летний актёр стал отцом в четвёртый раз.
В мае 2023 года Роберт Де Ниро объявил о рождении седьмого ребёнка. Актёру на тот момент было 79 лет.
У Мика Джаггера родился восьмой ребёнок — сын от его возлюбленной Мелани Хэмрик в 2016 году — в возрасте 73 лет. Всего у Джаггера, которому сейчас 80 лет, восемь детей.
Ронни Вуд и его жена Салли Хамфрис, которая на 31 год младше музыканта, родили девочек-близнецов всего за два дня до его 69-летия.
Всего у Алека Болдуина восемь детей. Его младшая дочь Илария Каталина Ирэна родилась в сентябре 2022 года. На момент её рождения Болдуину было 64 года.
В 2012 году у 57-летнего актёра родилась третья дочь. Два года спустя у него и его жены Эммы Хеминг появился ещё один ребёнок.
Дугласу было 58 лет, когда родилась его дочь Кэрис. Всего у актёра трое детей.
Ранее актёр и не думал заводить детей, пока не встретил свою супругу Эмили Ливингстон. В 62 года Голдблюм впервые стал родителем.
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