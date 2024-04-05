14 знаменитых отцов, которые обзавелись детьми после 50 лет

На протяжении долгого времени поклонники были уверены, что Джордж Клуни так и останется холостяком. Однако всё изменилось, когда он встретил Амаль Аламуддин и женился на ней. Вскоре у пары родились близнецы. На тот момент актёру было 56 лет.