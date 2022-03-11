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20 причин, почему детей нельзя оставлять наедине с отцами

20 причин, почему детей нельзя оставлять наедине с отцами (21 фото)

Автор:
11 марта 2022 09:41
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   отец   папа   ребенок   родители   фото   
835
21

Быть родителем — большая ответственность, но многие отцы намного лучше справляются со своей ролью, когда вносят в воспитание ребенка немного юмора.


1. Бедняжка...

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2. Так папа развлекает своего ребенка


3. Папа решил проблему


4. Мама приказала детям оставаться в постели, пока папа косил. Технически они в постели.


5. «Я плохой отец?»


6. «Говорят, я плохой отец, но это любимое фото моей дочери!»


7. «Я спросил у брата, как дела у моей племянницы. Он прислал мне это фото…»


8. Мама уехала в путешествие, папа сейчас главный


9.


10. У-удобно


11. «Я оставила ребенка наедине с мужем на 15 минут»


12. «Она хотела качели. Я не мог отказать»


13. И премию отец года получает....

15. Еще один папа, мастерски решивший проблему


16. Когда папа собирал в школу


17. Что происходит, когда папа купает ребенка


18. "Вышла с подругами в первый раз после родов. Муж прислал мне это через час..."

19. Два киви 😆

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   дети   отец   папа   ребенок   родители   фото   
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1  комментарий
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9k
uehl 2 минуты назад
прикольно ))
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