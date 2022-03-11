20 причин, почему детей нельзя оставлять наедине с отцами

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Быть родителем — большая ответственность, но многие отцы намного лучше справляются со своей ролью, когда вносят в воспитание ребенка немного юмора.
1. Бедняжка...
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2. Так папа развлекает своего ребенка
3. Папа решил проблему
4. Мама приказала детям оставаться в постели, пока папа косил. Технически они в постели.
5. «Я плохой отец?»
6. «Говорят, я плохой отец, но это любимое фото моей дочери!»
7. «Я спросил у брата, как дела у моей племянницы. Он прислал мне это фото…»
8. Мама уехала в путешествие, папа сейчас главный
9.
10. У-удобно
11. «Я оставила ребенка наедине с мужем на 15 минут»
12. «Она хотела качели. Я не мог отказать»
13. И премию отец года получает....
15. Еще один папа, мастерски решивший проблему
16. Когда папа собирал в школу
17. Что происходит, когда папа купает ребенка
18. "Вышла с подругами в первый раз после родов. Муж прислал мне это через час..."
19. Два киви 😆
Источник:
АНТИФИШКИ
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